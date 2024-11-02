https://sarabic.ae/20241102/وفد-من-حركة-فتح-يصل-إلى-القاهرة-للقاء-ممثلين-عن-حماس-برعاية-مصرية-1094409349.html
وفد من حركة "فتح" يصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن "حماس" برعاية مصرية
وفد من حركة "فتح" يصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن "حماس" برعاية مصرية
سبوتنيك عربي
وصل وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة للقاء ممثلين عن حركة "حماس" برعاية مصرية، لبحث ملفات المصالحة والأوضاع في قطاع غزة. 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T07:36+0000
2024-11-02T07:36+0000
2024-11-02T07:36+0000
مصر
أخبار مصر الآن
أخبار فلسطين اليوم
حركة حماس
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار العالم الآن
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/42/1013474242_0:0:4663:2623_1920x0_80_0_0_e8a4fc0e0055604349aff735f5b618b8.jpg
وقال مصدر فلسطيني لقناة "العربية"، إن "وفد حركة فتح مكون من محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، عضوي اللجنة المركزية لفتح".وكشف المصدر أن وفد فتح سيجتمع مع حماس، اليوم السبت، بالقاهرة بشكل ثنائي، لبحث حلول لمستقبل قطاع غزة، وسيكون هذا الاجتماع قبل زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة، المقررة يوم غد الأحد، للقاء مسؤولين مصريين.وكان الدبلوماسي الفلسطيني والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق، الدكتور حسن مجدلاني، أشاد بالدور الروسي ودور مجموعة "بريكس" في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.جاء ذلك في لقاء خاص مع "سبوتنيك"، أكد فيه أن وقوف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني يأتي انطلاقا من مصالحها في الشرق الأوسط وحرصها على حفظ التوازن، الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الإخلال به من خلال دعمها لإسرائيل.ولفت مجدلاني إلى أن التشاور مع روسيا مستمر، خاصة فيما يتعلق بمؤتمر السلام والحوار "الفلسطيني - الفلسطيني" وإنهاء الانقسام.وتابع: "نعتقد أن روسيا من خلال تمسكها بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة جميع الأطراف وأيضا التعبير عن تمسكها بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بها"، مضيفا: "نحن على تشاور دائم مع القيادة في روسيا على كل المستويات ولدينا حوارات وأفكار دائمة في التحرك والتشاور المشتركة".وعن دور روسيا في دعم الحوار "الفلسطيني - الفلسطيني"، قال حسن مجدلاني، إن "روسيا تلعب دورا مهما على هذا الصعيد وصولا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
https://sarabic.ae/20241009/مباحثات-حماس-وفتح-في-القاهرة-تهدف-لتشكيل-حكومة-وحدة-ودراسة-إدارة-غزة---1093584966.html
https://sarabic.ae/20241011/بعد-فشل-لقاءات-المصالحة-بين-فتح-وحماس-ما-مصير-ملف-إدارة-قطاع-غزة-بعد-انتهاء-الحرب؟-1093663174.html
مصر
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/101347/42/1013474242_518:0:4663:3109_1920x0_80_0_0_1f4e319bd2838ecddd41eac8fce0843f.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
مصر, أخبار مصر الآن, أخبار فلسطين اليوم, حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العالم الآن, العالم
وفد من حركة "فتح" يصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن "حماس" برعاية مصرية
وصل وفد من حركة "فتح" إلى القاهرة للقاء ممثلين عن حركة "حماس" برعاية مصرية، لبحث ملفات المصالحة والأوضاع في قطاع غزة.
وقال مصدر فلسطيني لقناة
"العربية"، إن "وفد حركة فتح مكون من محمود العالول نائب رئيس الحركة، وعزام الأحمد، وروحي فتوح، عضوي اللجنة المركزية لفتح".
وكشف المصدر أن وفد فتح سيجتمع مع حماس، اليوم السبت، بالقاهرة بشكل ثنائي، لبحث حلول لمستقبل قطاع غزة، وسيكون هذا الاجتماع قبل زيارة الرئيس محمود عباس للقاهرة، المقررة يوم غد الأحد، للقاء مسؤولين مصريين.
وكان الدبلوماسي الفلسطيني والأمين العام لجبهة النضال الشعبي الفلسطيني والوزير السابق، الدكتور حسن مجدلاني، أشاد بالدور الروسي
ودور مجموعة "بريكس" في الوقوف إلى جانب الشعب الفلسطيني.
جاء ذلك في لقاء خاص مع "سبوتنيك
"، أكد فيه أن وقوف روسيا إلى جانب الشعب الفلسطيني يأتي انطلاقا من مصالحها في الشرق الأوسط وحرصها على حفظ التوازن، الذي تحاول الولايات المتحدة الأمريكية الإخلال به من خلال دعمها لإسرائيل.
ولفت مجدلاني إلى أن التشاور مع روسيا
مستمر، خاصة فيما يتعلق بمؤتمر السلام والحوار "الفلسطيني - الفلسطيني" وإنهاء الانقسام.
وتابع: "نعتقد أن روسيا من خلال تمسكها بعقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط
بمشاركة جميع الأطراف وأيضا التعبير عن تمسكها بالحل السياسي للقضية الفلسطينية على أساس تطبيق قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة بها"، مضيفا: "نحن على تشاور دائم مع القيادة في روسيا على كل المستويات ولدينا حوارات وأفكار دائمة في التحرك والتشاور المشتركة".
وعن دور روسيا في دعم الحوار "الفلسطيني - الفلسطيني"، قال حسن مجدلاني، إن "روسيا تلعب دورا مهما على هذا الصعيد وصولا إلى إنهاء الانقسام وتحقيق المصالحة الفلسطينية".
يأتي ذلك فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.