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موسكو: سنعمل مع الإدارة الأمريكية الجديدة ونركز على تحقيق أهداف العملية العسكرية الروسية الخاصة
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"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة
سبوتنيك عربي
أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية. 06.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-06T12:00+0000
2024-11-06T12:00+0000
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ونقلت وكالة "معا" عن "حماس" بيانا جاء كأول تعقيب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت فيه إن "موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".وأعربت الحركة الفلسطينية عن أسفها لأن "جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي"، على حد تعبيرها.واتهم البيان الإدارة الأمريكية السابقة بالانحياز إلى إسرائيل عبر منح مسؤوليها غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في حربها على غزة، مؤكدة أن ذلك يثبت "دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ".ودعت "حماس" إلى وقف ما وصفته بـ "الانحياز الأعمى إلى إسرائيل والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للاحتلال، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، على حد وصف البيان.وطالبت الحركة ترامب "بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للاحتلال".واختتمت "حماس" قائلة "إن على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، على حد وصفها.تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
https://sarabic.ae/20241103/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-يفشل-أي-صفقة-لعودة-المحتجزين-لدى-حماس-1094439128.html
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العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
العالم, أخبار العالم الآن, العالم العربي, دونالد ترامب, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار, غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم

"حماس" تعلن موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة

12:00 GMT 06.11.2024
© AP Photo / Jeff Robersonأنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب
أنصار المرشح للرئاسة الأمريكية من الحزب الجمهوري دونالد ترامب - سبوتنيك عربي, 1920, 06.11.2024
© AP Photo / Jeff Roberson
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أعلنت حركة "حماس" الفلسطينية موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، بعد فوز المرشح الجمهوري دونالد ترامب في انتخابات الرئاسة الأمريكية.
ونقلت وكالة "معا" عن "حماس" بيانا جاء كأول تعقيب على نتائج الانتخابات الرئاسية الأمريكية، قالت فيه إن "موقفها من الإدارة الأمريكية الجديدة، يعتمد على مواقفها وسلوكها العملي تجاه شعبنا الفلسطيني وحقوقه المشروعة وقضيته العادلة".
وأعربت الحركة الفلسطينية عن أسفها لأن "جميع الإدارات الأمريكية المتعاقبة، منذ احتلال فلسطين عام 1948م، كانت لها مواقف سلبية من القضية الفلسطينية، وكانت دائما الداعم الأكبر للاحتلال الصهيوني في جميع المجالات والمناحي"، على حد تعبيرها.
واتهم البيان الإدارة الأمريكية السابقة بالانحياز إلى إسرائيل عبر منح مسؤوليها غطاءً سياسياً وعسكرياً، للمضيّ في حربها على غزة، مؤكدة أن ذلك يثبت "دورها كشريكٍ كامل في قتل عشرات الآلاف من أبناء شعبنا من أطفال ونساء وشيوخ".
ودعت "حماس" إلى وقف ما وصفته بـ "الانحياز الأعمى إلى إسرائيل والعمل الجاد والحقيقي على وقف حرب الإبادة والعدوان على شعبنا الفلسطيني في قطاع غزّة والضفة الغربية، ووقف العدوان على الشعب اللبناني الشقيق، ووقف تقديم الدعم العسكري والغطاء السياسي للاحتلال، والاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني المشروعة"، على حد وصف البيان.
وطالبت الحركة ترامب "بالاستماع للأصوات التي تعالت من المجتمع الأمريكي نفسه منذ أكثر من عام على العدوان الإسرائيلي على قطاع غزَّة، رفضاً للاحتلال والإبادة الجماعية، واعتراضاً على الدعم والانحياز للاحتلال".
واختتمت "حماس" قائلة "إن على الإدارة الأمريكية الجديدة، أن تَعِي أن شعبنا الفلسطيني ماضٍ في مواجهة الاحتلال الإسرائيلي البغيض، وأنه لن يقبل بأي مسار ينتقص من حقوقه المشروعة في الحرية والاستقلال وتقرير المصير وإقامة دولته الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس"، على حد وصفها.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل أي صفقة لعودة المحتجزين لدى "حماس"
3 نوفمبر, 01:51 GMT
تمكن الرئيس السابق للولايات المتحدة الأمريكية الجمهوري دونالد ترامب، من هزيمة مرشحة الحزب الديمقراطي كامالا هاريس والعودة إلى البيت الأبيض.
يذكر أن وسائل إعلام أمريكية أفادت بأن المرشح الجمهوري دونالد ترامب فاز بالانتخابات الرئاسية الأمريكية بحصوله على 277 صوتا.
وبحسب النتائج التي نشرتها وسائل الإعلام الأمريكية بعد الانتهاء من فرز أكثر من 97 % في ولاية ويسكونسن، "حصد ترامب على 277 صوتًا في المجمع الانتخابي من أصل 270 صوتًا يحتاجها للفوز بالانتخابات".
وفي المقابل، حصلت هاريس على 224 صوتًا في المجمع الانتخابي، وبذلك يصبح ترامب الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة.
وبدأ زعماء العالم يهنئون ترامب بفوزه في الرئاسة الأمريكية للمرة الثانية، وبأنه أصبح الرئيس السابع والأربعين للولايات المتحدة الأمريكية.
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