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https://sarabic.ae/20241103/عائلات-الأسرى-الإسرائيليين-نتنياهو-يفشل-أي-صفقة-لعودة-المحتجزين-لدى-حماس-1094439128.html
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل أي صفقة لعودة المحتجزين لدى "حماس"
عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل أي صفقة لعودة المحتجزين لدى "حماس"
سبوتنيك عربي
جددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مساء السبت، الدعوة بضرورة التوصل لصفقة تسوية شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة جميع المحتجزين. 03.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-03T01:51+0000
2024-11-03T01:51+0000
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ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن لجنة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إفشال أي صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حماس.ووصفت ما يقوم به نتنياهو بأنه يتعامل مع المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية وكأنهم "قطع شطرنج"، ويتعمد تخريب صفقات تبادل الأسرى والرهائن كما يتجنب تقديم أي مبادرة إسرائيلية بشأن ذويهم المحتجزين لدى حماس.ولفتت لجنة عائلات المحتجزين والرهائن الإسرائيليين إلى أن هناك تسريبات أثبتت بأن نتنياهو يدير حملة دعائية إجرامية ضد عائلات المحتجزين، يعمل على إفشال جميع الصفقات، متهمة إياه بأنه "العائق الأساسي أمام عودة المحتجزين".ولم تكتف اللجنة بذلك، بل أضافت أن "نتنياهو يريد دفن أبنائهم المحتجزين لتحقيق مصالحه الشخصية".ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241102/وفد-من-حركة-فتح-يصل-إلى-القاهرة-للقاء-ممثلين-عن-حماس-برعاية-مصرية-1094409349.html
https://sarabic.ae/20241102/مصدر-مصري-مطلع-حماس-تتمسك-بعدم-تجزئة-مفاوضات-وقف-إطلاق-النار-1094430740.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة

عائلات الأسرى الإسرائيليين: نتنياهو يفشل أي صفقة لعودة المحتجزين لدى "حماس"

01:51 GMT 03.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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جددت عائلات المحتجزين الإسرائيليين لدى حركة "حماس"، مساء السبت، الدعوة بضرورة التوصل لصفقة تسوية شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة واستعادة جميع المحتجزين.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية، مساء أمس السبت، عن لجنة عائلات المحتجزين الإسرائيليين، أن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو يعمل على إفشال أي صفقة لتبادل الأسرى والرهائن مع حماس.
ووصفت ما يقوم به نتنياهو بأنه يتعامل مع المحتجزين الإسرائيليين لدى الحركة الفلسطينية وكأنهم "قطع شطرنج"، ويتعمد تخريب صفقات تبادل الأسرى والرهائن كما يتجنب تقديم أي مبادرة إسرائيلية بشأن ذويهم المحتجزين لدى حماس.
علم فلسطين - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
وفد من حركة "فتح" يصل إلى القاهرة للقاء ممثلين عن "حماس" برعاية مصرية
أمس, 07:36 GMT
ولفتت لجنة عائلات المحتجزين والرهائن الإسرائيليين إلى أن هناك تسريبات أثبتت بأن نتنياهو يدير حملة دعائية إجرامية ضد عائلات المحتجزين، يعمل على إفشال جميع الصفقات، متهمة إياه بأنه "العائق الأساسي أمام عودة المحتجزين".
ولم تكتف اللجنة بذلك، بل أضافت أن "نتنياهو يريد دفن أبنائهم المحتجزين لتحقيق مصالحه الشخصية".
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
مصدر مصري مطلع: "حماس" تتمسك بعدم تجزئة مفاوضات وقف إطلاق النار
أمس, 16:10 GMT
واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي غالبيتهم من المستوطنين، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وعلق الناطق باسم الرئاسة الروسية دميتري بيسكوف، حول الوضع في الشرق الأوسط قائلاً إن الوضع في الشرق الأوسط يتطور وفقا للسيناريو "الأكثر إثارة للقلق"، مشددًا على أن موسكو لديها اتصالات مع جميع أطراف الصراع بالشرق الأوسط.
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