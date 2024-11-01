https://sarabic.ae/20241101/الأمم-المتحدة-جميع-السكان-شمالي-قطاع-غزة-معرضون-لخطر-الموت-1094405037.html

الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت

الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت

سبوتنيك عربي

ذكر رؤساء 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية في بيان مشترك، إن الوضع شمالي قطاع غزة مروع، حيث يتعرض جميع السكان لخطر الموت بسبب العنف أو المرض أو... 01.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-01T20:16+0000

2024-11-01T20:16+0000

2024-11-01T20:16+0000

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

طوفان الأقصى

العالم العربي

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ومن بين الموقّعين على البيان، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين راسل، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.وتم استهداف فرق الإنقاذ أثناء محاولتها إنقاذ الأشخاص، المدفونين تحت أنقاض منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.وجاء في البيان أن "الماشية تنفق أيضا، وتدمر المحاصيل، وتحترق الأشجار وتدمر البنية التحتية لأنظمة الأغذية الزراعية. ويواجه جميع السكان الفلسطينيين شمالي غزة الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.

https://sarabic.ae/20241101/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-مخطئة-لاعتقادها-أنها-قادرة-على-تغيير-التاريخ-بإطلاق-عدد-من-الصواريخ-1094404666.html

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سبوتنيك عربي

غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي