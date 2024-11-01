https://sarabic.ae/20241101/الأمم-المتحدة-جميع-السكان-شمالي-قطاع-غزة-معرضون-لخطر-الموت-1094405037.html
الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت
الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت
سبوتنيك عربي
ذكر رؤساء 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية في بيان مشترك، إن الوضع شمالي قطاع غزة مروع، حيث يتعرض جميع السكان لخطر الموت بسبب العنف أو المرض أو... 01.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-01T20:16+0000
2024-11-01T20:16+0000
2024-11-01T20:16+0000
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
طوفان الأقصى
العالم العربي
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ومن بين الموقّعين على البيان، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين راسل، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.وتم استهداف فرق الإنقاذ أثناء محاولتها إنقاذ الأشخاص، المدفونين تحت أنقاض منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.وجاء في البيان أن "الماشية تنفق أيضا، وتدمر المحاصيل، وتحترق الأشجار وتدمر البنية التحتية لأنظمة الأغذية الزراعية. ويواجه جميع السكان الفلسطينيين شمالي غزة الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف".حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.
https://sarabic.ae/20241101/الحرس-الثوري-الإيراني-إسرائيل-مخطئة-لاعتقادها-أنها-قادرة-على-تغيير-التاريخ-بإطلاق-عدد-من-الصواريخ-1094404666.html
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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, طوفان الأقصى, العالم العربي
الأمم المتحدة: جميع السكان شمالي قطاع غزة معرضون لخطر الموت
ذكر رؤساء 15 وكالة تابعة للأمم المتحدة ومنظمة إنسانية في بيان مشترك، إن الوضع شمالي قطاع غزة مروع، حيث يتعرض جميع السكان لخطر الموت بسبب العنف أو المرض أو المجاعة.
ومن بين الموقّعين على البيان، رئيس منظمة الصحة العالمية، تيدروس أدهانوم غيبريسوس، ورئيسة منظمة الأمم المتحدة للطفولة، كاثرين راسل، ورئيس مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، فولكر تورك.
وأضاف البيان أن "الوضع شمالي غزة مروع. فالمنطقة تحت الحصار منذ ما يقرب من شهر، بينما يستمر القصف والهجمات الأخرى. وقد قُتل مئات الفلسطينيين في الأيام القليلة الماضية فقط، معظمهم من النساء والأطفال، والآلاف أصبحوا نازحين قسراً مرة أخرى".
وتم استهداف فرق الإنقاذ أثناء محاولتها إنقاذ الأشخاص، المدفونين تحت أنقاض منازلهم، وفقًا للأمم المتحدة.
وجاء في البيان أن "الماشية تنفق أيضا، وتدمر المحاصيل، وتحترق الأشجار وتدمر البنية التحتية لأنظمة الأغذية الزراعية. ويواجه جميع السكان الفلسطينيين شمالي غزة الموت الوشيك بسبب المرض والجوع والعنف".
يأتي ذلك في وقت يواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة حماس الفلسطينية، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى
".
حيث أطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل، واقتحمت قواتها مستوطنات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل ونحو 102 ألف مصاب.