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الجيش الروسي يحرر بلدات جديدة في خاركوف وجمهورية دونيتسك الشعبية
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https://sarabic.ae/20241102/اعتقال-مساعد-نتنياهو-بتهمة-تسريب-معلومات-استخباراتية-سرية-للغاية--1094413895.html
اعتقال مساعد نتنياهو بتهمة تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية
اعتقال مساعد نتنياهو بتهمة تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب... 02.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-02T09:19+0000
2024-11-02T09:19+0000
العالم
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
بنيامين نتنياهو
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وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، موضحًا أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023.وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
https://sarabic.ae/20241031/نتنياهو-أمن-إسرائيل-يعتمد-على-جيش-واقتصاد-قويين-1094365479.html
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العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو
العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, بنيامين نتنياهو

اعتقال مساعد نتنياهو بتهمة تسريب معلومات استخباراتية سرية للغاية

09:19 GMT 02.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 02.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أنه تم القبض على عدد من المسؤولين، بينهم مساعد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، للاشتباه بتورطهم في خرق أمني تضمن تسريب معلومات استخباراتية "سرية للغاية".
وأكد القاضي في محكمة الصلح الإسرائيلية مناحيم مزراحي، أن جهاز الأمن العام والشرطة الإسرائيلية والجيش الإسرائيلي بدأت "التحقيق المشترك في خرق مشتبه به للأمن القومي، ناجم عن تسريب معلومات سرية".
ويقول القاضي إن السلطات تشتبه في أن التسريب "أضر بتحقيق أهداف الحرب الإسرائيلية"، موضحًا أن "التحقيق لا يزال جاريا في مكتب نتنياهو، بشأن تسريب المعلومات السرية".
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
نتنياهو: أمن إسرائيل يعتمد على جيش واقتصاد قويين
31 أكتوبر, 16:48 GMT
ومن المرجح أن يؤدي التسريب إلى تعميق انعدام الثقة والتوتر بين نتنياهو والجيش الإسرائيلي وأجهزة الاستخبارات، والذي تزايد منذ الإخفاقات الأمنية الناجمة عن هجمات "حماس" في 7 أكتوبر 2023.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية "كان" أن المساعد، الذي عمل عن كثب مع نتنياهو منذ بداية الحرب، شارك في اجتماعات أمنية حساسة وعرضت أمامه معلومات سرية للغاية رغم فشله في اجتياز فحص أمني.
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