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نتنياهو: أمن إسرائيل يعتمد على جيش واقتصاد قويين
نتنياهو: أمن إسرائيل يعتمد على جيش واقتصاد قويين
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك ترابط بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحًا: "الأمن يعتمد على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي... 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T16:48+0000
2024-10-31T16:48+0000
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وأضاف في جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم: "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".وأكد أن اقتصاد إسرائيل يثبت "مرونة غير عادية"، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر وروح المبادرة التي ترسخت في الشعب الإسرائيلي.وتابع نتنياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".وقال: "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا.وأضاف: هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
https://sarabic.ae/20241031/آيزنكوت-نتنياهو-عمليا-يتعاون-مع-الاستراتيجية-الإيرانية-باستنزاف-إسرائيل-1094355315.html
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نتنياهو: أمن إسرائيل يعتمد على جيش واقتصاد قويين

16:48 GMT 31.10.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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قال رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، إن هناك ترابط بين الاقتصاد والأمن في إسرائيل، موضحًا: "الأمن يعتمد على الاقتصاد، فلا يمكن أن يكون لدينا جيش قوي إذا لم يكن لدينا وسيلة لتمويله. لذلك فإن الأمن يعتمد على الاقتصاد، لكن الاقتصاد يعتمد أيضاً على الأمن".
وأضاف في جلسة الحكومة الأسبوعية للمصادقة على مشروع موازنة الدولة للعام القادم: "إذا كانت هناك قدرة على الإضرار بقلب مدننا، بصناعتنا، وبمواطنينا، فمن الواضح أن قدرتنا الاقتصادية تتأثر".
وأكد أن اقتصاد إسرائيل يثبت "مرونة غير عادية"، وهذه المرونة هي نتيجة للاقتصاد الحر وروح المبادرة التي ترسخت في الشعب الإسرائيلي.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 31.10.2024
آيزنكوت: نتنياهو عمليا يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل
11:44 GMT
وتابع نتنياهو "نحن في خضم الحرب. أمننا يعتمد على أذرع الأمن، وعلى الجيش الإسرائيلي، وعلى الجهات الأخرى، التي يجب أن تكون مجهزة بشكل جيد، سواء معنوياً أو مادياً".
وقال: "لا شك أن لدينا اقتصاداً قوياً وجيشاً قوياً. تظهر قوة الجيش وقوة إسرائيل الأمنية بشكل واضح خلال العام الماضي، خاصةً في الشهر الأخير، بشكل غير عادي، وهذا يمنح الإلهام لأصدقائنا والخوف لأعدائنا.
وأضاف: هذه العملية لا تزال جارية. لم ننتهِ بعد، وهناك أمور عظيمة تنتظرنا. لكن لا شك أن هناك قوة أمنية يجب أن تكون مدعومة بقدرة اقتصادية".
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