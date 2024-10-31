https://sarabic.ae/20241031/آيزنكوت-نتنياهو-عمليا-يتعاون-مع-الاستراتيجية-الإيرانية-باستنزاف-إسرائيل-1094355315.html
آيزنكوت: نتنياهو عمليا يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل
آيزنكوت: نتنياهو عمليا يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل
سبوتنيك عربي
صرح الجنرال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، بأن بنيامين نتنياهو عمليا، يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T11:44+0000
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وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع الجنرال غادي آيزنكوت، أوضح من خلالها أن "نتنياهو يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل حتى انهيارها بدلا من فهم حجم التهديد".وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن عضو الكنيست الحالي غادي آيزنكوت، هاجم صباح اليوم، نتنياهو وادّعى أنه يخدم مصالح إيران: "إنه لا يفهم حجم التهديد".وأشار إلى أن نتنياهو لن يتمكن من مواصلة الحرب إلى الأبد.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتًا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل"، مشددا على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241031/الإدارة-الأمريكية-وجهت-توبيخا-للمسؤولين-الإسرائيليين-بشأن-تقليص-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1094342727.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة
آيزنكوت: نتنياهو عمليا يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل
صرح الجنرال غادي آيزنكوت، عضو مجلس الحرب الإسرائيلي السابق، اليوم الخميس، بأن بنيامين نتنياهو عمليا، يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل.
وأجرت إذاعة الجيش الإسرائيلي، مساء اليوم الخميس، مقابلة مع الجنرال غادي آيزنكوت، أوضح من خلالها أن "نتنياهو يتعاون مع "الاستراتيجية الإيرانية" باستنزاف إسرائيل حتى انهيارها بدلا من فهم حجم التهديد".
وأكدت الإذاعة على موقعها الإلكتروني أن عضو الكنيست الحالي غادي آيزنكوت، هاجم صباح اليوم، نتنياهو وادّعى أنه يخدم مصالح إيران: "إنه لا يفهم حجم التهديد".
وأشار إلى أن نتنياهو
لن يتمكن من مواصلة الحرب إلى الأبد.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) في قطاع غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان
التزام السعودية بحل الدولتين، لافتًا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل"، مشددا على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.
وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.