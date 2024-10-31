https://sarabic.ae/20241031/الإدارة-الأمريكية-وجهت-توبيخا-للمسؤولين-الإسرائيليين-بشأن-تقليص-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1094342727.html

الإدارة الأمريكية توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تقليص المساعدات الإنسانية لغزة

الإدارة الأمريكية توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تقليص المساعدات الإنسانية لغزة

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن قلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-31T08:15+0000

2024-10-31T08:15+0000

2024-10-31T08:16+0000

أخبار السعودية اليوم

السعودية

العالم العربي

الأخبار

غزة

وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل

التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل

قطاع غزة

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg

وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن واشنطن تحذر من أنها ستجري تغييرات في سياسة نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مرجحة ربطها بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتًا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل"، مشددا على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.

https://sarabic.ae/20241030/أردوغان-ينتقد-ضعف-رد-فعل-العالم-الإسلامي-على-أفعال-إسرائيل-في-غزة-1094323364.html

السعودية

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم