https://sarabic.ae/20241031/الإدارة-الأمريكية-وجهت-توبيخا-للمسؤولين-الإسرائيليين-بشأن-تقليص-المساعدات-الإنسانية-لغزة-1094342727.html
الإدارة الأمريكية توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تقليص المساعدات الإنسانية لغزة
الإدارة الأمريكية توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تقليص المساعدات الإنسانية لغزة
سبوتنيك عربي
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن قلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة. 31.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-31T08:15+0000
2024-10-31T08:15+0000
2024-10-31T08:16+0000
أخبار السعودية اليوم
السعودية
العالم العربي
الأخبار
غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
قطاع غزة
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_0:0:2889:1626_1920x0_80_0_0_87f3242ac6b73807ac0b244ad44aa59f.jpg
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن واشنطن تحذر من أنها ستجري تغييرات في سياسة نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مرجحة ربطها بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (أونروا) في قطاع غزة.وأكد الأمير فيصل بن فرحان التزام السعودية بحل الدولتين، لافتًا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل"، مشددا على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.
https://sarabic.ae/20241030/أردوغان-ينتقد-ضعف-رد-فعل-العالم-الإسلامي-على-أفعال-إسرائيل-في-غزة-1094323364.html
السعودية
غزة
قطاع غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/1c/1094224056_206:0:2774:1926_1920x0_80_0_0_6dd0b3d36adfecd5c0df90beabd3068a.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
أخبار السعودية اليوم, السعودية, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم
الإدارة الأمريكية توجه توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن تقليص المساعدات الإنسانية لغزة
08:15 GMT 31.10.2024 (تم التحديث: 08:16 GMT 31.10.2024)
أفادت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الخميس، بأن الإدارة الأمريكية وجهت توبيخا للمسؤولين الإسرائيليين بشأن قلة المساعدات الإنسانية المقدمة إلى قطاع غزة.
وذكرت هيئة البث الإسرائيلية، صباح اليوم الخميس، أن الإدارة الأمريكية نقلت رسالة إلى تل أبيب مفادها عدم حصول أي تغيير يذكر في دخول المساعدات لقطاع غزة.
وأكدت القناة على موقعها الإلكتروني أن واشنطن تحذر من أنها ستجري تغييرات في سياسة نقل الأسلحة إلى إسرائيل، مرجحة ربطها بملف المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة.
وفي السياق نفسه، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، أمس الأربعاء، إن أمن المنطقة مرتبط بشكل رئيسي بحل الدولتين الإسرائيلية والفلسطينية.
وأضاف على هامش جلسات التحالف العالمي لتنفيذ حل الدولتين، في العاصمة السعودية الرياض، دعم المملكة العربية السعودية للقضية الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين
(أونروا) في قطاع غزة.
وأكد الأمير فيصل بن فرحان
التزام السعودية بحل الدولتين، لافتًا إلى أن هدف اجتماع الرياض هو العمل على ذلك، مشيرًا إلى أن "إقامة دولة فلسطينية هو شرط أساسي لإقامة علاقة مع إسرائيل"، مشددا على رفض السعودية الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل في شمال قطاع غزة.
وتستضيف الرياض، يومَي الأربعاء والخميس، اجتماعاً رفيع المستوى للتحالف العالمي لتنفيذ "حل الدولتين"، يضم دبلوماسيين ومبعوثين من عدة دول ومنظمات إقليمية ودولية، وذلك لتقديم جدول زمني محدد لبناء وتنفيذ الدولة الفلسطينية، وحل الدولتين على طريق السلام الدائم والشامل في الشرق الأوسط.