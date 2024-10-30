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أردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة
أردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان... 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T13:13+0000
2024-10-30T13:13+0000
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وقال الرئيس التركي، متحدثا اليوم الأربعاء في حفل توزيع جوائز الفائزين، في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم: "باستثناء عدد قليل من الدول، يؤسفني أن أعلن أنه لا يوجد رد فعل قوي من العالم الإسلامي، ويجب ألا ننسى أن هذه الفوضى مسجلة في التاريخ".وقال الرئيس التركي: “لم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة، لوقف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، أو تقديم عصابة القتلة إلى العدالة، وهذا ما يمثل انقراض الإنسانية".وصرح أردوغان، في 26 أكتوبر، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".وقال الرئيس التركي: "أعرب عن تعازيينا لجارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".وبحسب قوله فإن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل الصراع الإقليمي، ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل".إقرأ أيضا:أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"
https://sarabic.ae/20241025/أردوغان-يكشف-تفاصيل-مهمة-ناقشها-مع-بوتين-حول-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-1094150608.html
https://sarabic.ae/20241030/أردوغان-تركيا-أصبحت-أكبر-منتج-للطائرات-المسيرة-في-العالم-1094303213.html
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أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي
أخبار تركيا اليوم, أخبار فلسطين اليوم, العالم العربي

أردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة

13:13 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان وحماية السلام.
وقال الرئيس التركي، متحدثا اليوم الأربعاء في حفل توزيع جوائز الفائزين، في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم: "باستثناء عدد قليل من الدول، يؤسفني أن أعلن أنه لا يوجد رد فعل قوي من العالم الإسلامي، ويجب ألا ننسى أن هذه الفوضى مسجلة في التاريخ".
ووفقا له، فإن القيادة الإسرائيلية "التي أعمتها الأوهام الصهيونية، قمعت جميع الهياكل التي تتمثل مسؤوليتها في حماية السلام وحقوق الإنسان، وحرية الصحافة والديمقراطية".
وقال الرئيس التركي: “لم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة، لوقف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، أو تقديم عصابة القتلة إلى العدالة، وهذا ما يمثل انقراض الإنسانية".
أردوغان يلتقي بوتين خلال قمة بريكس في قازان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
أردوغان يكشف تفاصيل مهمة ناقشها مع بوتين حول تطبيع العلاقات مع سوريا
25 أكتوبر, 09:12 GMT

إننا مسؤولون أمام إخواننا الذين استشهدوا، وأحرقوا أحياءً، بقنابل القتلة الصهاينة في الخيام التي عاشوا فيها، ونحن مدينون للأطفال الذين استشهدوا على أنقاض منازلهم المدمرة في غزة، أدعو كل من يهتم بمصير فلسطين ولبنان إلى مد يد العون للمظلومين.

وصرح أردوغان، في 26 أكتوبر، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيرة في العالم
07:30 GMT
وقال الرئيس التركي: "أعرب عن تعازيينا لجارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".
وبحسب قوله فإن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل الصراع الإقليمي، ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل".
إقرأ أيضا:
أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"
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