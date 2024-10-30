https://sarabic.ae/20241030/أردوغان-ينتقد-ضعف-رد-فعل-العالم-الإسلامي-على-أفعال-إسرائيل-في-غزة-1094323364.html

أردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة

أردوغان ينتقد ضعف رد فعل العالم الإسلامي على أفعال إسرائيل في غزة

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن العالم الإسلامي لم يُظهر رد فعل قوي، على تصرفات إسرائيل في غزة، وأن تل أبيب "قمعت" جميع الهياكل المسؤولة عن حقوق الإنسان... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T13:13+0000

2024-10-30T13:13+0000

2024-10-30T13:13+0000

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وقال الرئيس التركي، متحدثا اليوم الأربعاء في حفل توزيع جوائز الفائزين، في المسابقة الدولية التاسعة لحفظ وتلاوة القرآن الكريم: "باستثناء عدد قليل من الدول، يؤسفني أن أعلن أنه لا يوجد رد فعل قوي من العالم الإسلامي، ويجب ألا ننسى أن هذه الفوضى مسجلة في التاريخ".وقال الرئيس التركي: “لم يتم اتخاذ أي خطوة رادعة، لوقف عدو الإنسانية المسمى نتنياهو (رئيس الوزراء الإسرائيلي)، أو تقديم عصابة القتلة إلى العدالة، وهذا ما يمثل انقراض الإنسانية".وصرح أردوغان، في 26 أكتوبر، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة".وقال الرئيس التركي: "أعرب عن تعازيينا لجارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".وبحسب قوله فإن "الحكومة الصهيونية في إسرائيل، بدعم من القوى الغربية، تحاول إشعال فتيل الصراع الإقليمي، ولا ينبغي لدول المنطقة أن تقع في لعبة إسرائيل".إقرأ أيضا:أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"

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https://sarabic.ae/20241030/أردوغان-تركيا-أصبحت-أكبر-منتج-للطائرات-المسيرة-في-العالم-1094303213.html

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