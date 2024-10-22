https://sarabic.ae/20241022/أردوغان-يتحدث-عن-تعزيزات-مع-اقتراب-النار-الإسرائيلية-من-الحدود-التركية-1094053025.html
أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"
أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"
سبوتنيك عربي
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، بأن حكومته تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية "مع اقتراب النار التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان" من حدود... 22.10.2024, سبوتنيك عربي
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ونقلت وكالة "الأناضول" التركية كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته باجتماع موسع لحزب العدالة والتنمية بالمقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".وانعقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، في إطار المنصة الإقليمية "3 + 3" لتطوير التعاون في منطقة القوقاز، ولم يشارك ممثل جورجيا في الجلسة.صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.على صعيد آخر، وبخصوص وفاة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، أكد أردوغان عزم الحكومة "مواصلة الكفاح حتى تطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم غولن".وأضاف: "أولئك الذين خدعوا أبناء شعبنا من خلال كلمات كالخدمة والإحسان، سيكون مصيرهم موتا مذلا"، واصفا غولن بأنه "الخائن الأكبر" الذي بوفاته "هدأت قلوب أسر الشهداء الأتراك، ووجد الجرحى بعض العزاء، وأصبحت عاقبة خونة تركيا واضحة للجميع"، على حد تعبيره.
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العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, العالم العربي, أخبار العالم الآن, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
أردوغان يتحدث عن تعزيزات مع "اقتراب النار الإسرائيلية من الحدود التركية"
صرح الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، مساء الثلاثاء، بأن حكومته تعمل على تعزيز الجبهة الداخلية "مع اقتراب النار التي أشعلتها إسرائيل في غزة ولبنان" من حدود بلاده.
ونقلت وكالة
"الأناضول" التركية كلمة ألقاها أردوغان خلال مشاركته باجتماع موسع لحزب العدالة والتنمية بالمقر العام للحزب بالعاصمة أنقرة.
وفي وقت سابق، دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، خلال المفاوضات مع وزراء خارجية اجتماع، المنصة الإقليمية "3+3" للتعاون في جنوب القوقاز بمشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف، إلى فرض حظر من قبل الأمم المتحدة على إمدادات الأسلحة إلى إسرائيل.
وأضاف مكتب الرئيس التركي: "قال الرئيس أردوغان إن إسرائيل ملتزمة بالاستفزازات من أجل نشر الصراعات في المنطقة، وأن كل يوم دون وقف لإطلاق النار يجعل الحرب الإقليمية أقرب.
ووفقا للرئيس التركي، فإن حظر الأسلحة المفروض على إسرائيل
في الأمم المتحدة سيكون خطوة فعالة لوقف إطلاق النار".
وانعقد اجتماع لوزراء خارجية تركيا وروسيا وأذربيجان وأرمينيا وإيران في إسطنبول، يوم الجمعة الماضي، في إطار المنصة الإقليمية "3 + 3" لتطوير التعاون في منطقة القوقاز، ولم يشارك ممثل جورجيا في الجلسة.
صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، يوم الأربعاء الفائت، بأنه من الضروري فرض حظر أسلحة شامل على إسرائيل بهدف زيادة الضغط عليها.
على صعيد آخر، وبخصوص وفاة رجل الدين التركي المعارض فتح الله غولن، أكد أردوغان عزم الحكومة "مواصلة الكفاح حتى تطهير كافة مؤسسات الدولة من عناصر تنظيم غولن".
وأضاف: "أولئك الذين خدعوا أبناء شعبنا من خلال كلمات كالخدمة والإحسان، سيكون مصيرهم موتا مذلا"، واصفا غولن بأنه "الخائن الأكبر" الذي بوفاته "هدأت قلوب أسر الشهداء الأتراك، ووجد الجرحى بعض العزاء، وأصبحت عاقبة خونة تركيا واضحة للجميع"، على حد تعبيره.