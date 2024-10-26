https://sarabic.ae/20241026/أردوغان-يدعو-الشرق-الأوسط-إلى-عدم-التورط-في-لعبة-إسرائيل-1094191073.html

أردوغان يدعو الشرق الأوسط إلى عدم التورط في "لعبة إسرائيل"

أردوغان يدعو الشرق الأوسط إلى عدم التورط في "لعبة إسرائيل"

سبوتنيك عربي

صرح الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أن إسرائيل تحاول بدعم من الغرب إشعال حرب إقليمية، ومن الضروري ألا تتورط دول الشرق الأوسط في هذه "اللعبة". 26.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-26T15:42+0000

2024-10-26T15:42+0000

2024-10-26T15:42+0000

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وقال الرئيس التركي السبت في هاتاي جنوبي البلاد: "أعرب عن تعازيينا لجارتنا إيران والحكومة الإيرانية التي كانت هدفا للعدوان الإسرائيلي الليلة الماضية".وأعلن الجيش الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر (تشرين الأول الجاري)، وهجوم سابق في 14 أبريل (نيسان الماضي)".كما أفادت مصادر إيرانية مطلعة لوسائل إعلام محلية، عقب الهجمة الإسرائيلية فجر اليوم، بأن "طهران، كما أعلنت سابقا، مستعدة للرد على اعتداء إسرائيل".ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، أن "إيران تحتفظ بحقها في الرد على أي اعتداء ولا شك أن إسرائيل ستتلقى ردا متناسبا على أي عمل".

https://sarabic.ae/20241026/الجيش-الإسرائيلي-ينشر-صورا-وفيديو-من-هجومه-العسكري-على-إيران-1094190831.html

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