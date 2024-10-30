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أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيرة في العالم
أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيرة في العالم
سبوتنيك عربي
قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتج 65 % من الطائرات المسيرة الهجومية في العالم منذ 2018 حتى الآن. 30.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-30T07:30+0000
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وأوضح أردوغان أن هذه النسبة تمثل نسبة مبيعات الطائرات المسيرة العسكرية المخصصة للمهام الهجومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، التركية، التي أشارت إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال حفل تسليم مروحية جديدة تصنعها تركيا.ولفتت الوكالة إلى تأكيد أردوغان حرص أنقرة على تحقيق الاستقلال الكامل في الصناعات الدفاعية وإنهاء اعتمادها على الخارج في هذا المجال بصورة عامة ومجال الدفاع الجوي بصورة خاصة.وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لديها أكثر من ألف مشروع محلي للتصنيع العسكري وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال يقدر بـ100 مليار دولار.
https://sarabic.ae/20220507/أخوتنيك-الروسية-لا-مثيل-لها-أخطر-الـ-درونز-العسكرية-من-حيث-الحمولة-القتالية-1061962295.html
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أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار
أخبار العالم الآن, العالم, أخبار تركيا اليوم, رجب طيب أردوغان, الأخبار

أردوغان: تركيا أصبحت أكبر منتج للطائرات المسيرة في العالم

07:30 GMT 30.10.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoyالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 30.10.2024
© AP Photo / Nedim Enginsoy
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قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، إن بلاده تنتج 65 % من الطائرات المسيرة الهجومية في العالم منذ 2018 حتى الآن.
وأوضح أردوغان أن هذه النسبة تمثل نسبة مبيعات الطائرات المسيرة العسكرية المخصصة للمهام الهجومية، حسبما ذكرت وكالة أنباء "الأناضول"، التركية، التي أشارت إلى أن تصريحات أردوغان جاءت خلال حفل تسليم مروحية جديدة تصنعها تركيا.
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7 مايو 2022, 18:29 GMT
ولفتت الوكالة إلى تأكيد أردوغان حرص أنقرة على تحقيق الاستقلال الكامل في الصناعات الدفاعية وإنهاء اعتمادها على الخارج في هذا المجال بصورة عامة ومجال الدفاع الجوي بصورة خاصة.
وأوضح الرئيس التركي أن بلاده لديها أكثر من ألف مشروع محلي للتصنيع العسكري وأن حجم الاستثمارات في هذا المجال يقدر بـ100 مليار دولار.
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