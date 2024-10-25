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https://sarabic.ae/20241025/أردوغان-يعلن-عن-تحقيق-صناعة-الدفاع-التركية-رقما-قياسيا-رائعا-خلال-2024-1094163645.html
أردوغان يعلن عن تحقيق صناعة الدفاع التركية "رقما قياسيا رائعا" خلال 2024
أردوغان يعلن عن تحقيق صناعة الدفاع التركية "رقما قياسيا رائعا" خلال 2024
سبوتنيك عربي
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن رقم قياسي، حققته شركات صناعة الدفاع التركية خلال العام الحالي 2024. 25.10.2024, سبوتنيك عربي
2024-10-25T13:39+0000
2024-10-25T13:39+0000
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وقال أردوغان في كلمة له في معرض "SAHA" في مدينة إسطنبول، إن "الشركات صدّرت منتجاتها إلى 178 دولة مختلفة هذا العام، وهو رقم قياسي"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.وأضاف: "في عام 2024 وحده، حققت شركات صناعة الدفاع لدينا رقما قياسيا رائعا من خلال تصدير المنتجات إلى 178 دولة مختلفة".كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم توقيع خلال معرض "SAHA" عقود بقيمة 6.2 مليار دولار، بما في ذلك 4.6 مليار دولار في اتفاقيات التصدير، وأضاف: "هذا جدير بالملاحظة".وأشار أردوغان كذلك، إلى أن تركيا "ستستخدم القدرات التي اكتسبتها من مشروعي TURKSAT 6A و IMECE (القمر الصناعي) في إعداد وتنفيذ مهمتنا القمرية".من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة تلقت معلومات عن تسلل إرهابيين من سوريا نفذوا هجوما إرهابيا في العاصمة التركية. وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة، بعد عودته من قمة "بريكس" في قازان الروسية: "علمنا أن هناك تسلل إرهابيين من سوريا في هذا الهجوم الإرهابي، ونفذت عملياتنا في 40 موقعا مختلفا خلال الليل، ومن الواضح أن الإرهابيين دفعوا ثمنا باهظا للغاية خلال هذه العمليات". وكان انفجار وقع في أنقرة، يوم الأربعاء الماضي، بالقرب من مبنى الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22. وتم القضاء على اثنين من المهاجمين من قبل قوات إنفاذ القانون، بينما فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا في الحادث. وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال في وقت سابق، إن الهجوم نفذه على الأرجح أعضاء من حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا بتهمة الإرهاب).
https://sarabic.ae/20241025/أردوغان-يكشف-تفاصيل-مهمة-ناقشها-مع-بوتين-حول-تطبيع-العلاقات-مع-سوريا-1094150608.html
https://sarabic.ae/20241025/بوتين-يكشف-عن-مقترح-قدمه-أردوغان-لحل-الأزمة-الأوكرانية-ويعلق-عليه----1094150338.html
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رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار
رجب طيب أردوغان, أخبار تركيا اليوم, أخبار العالم الآن, العالم, الأخبار

أردوغان يعلن عن تحقيق صناعة الدفاع التركية "رقما قياسيا رائعا" خلال 2024

13:39 GMT 25.10.2024
© AP Photo / Burhan Ozbiliciالرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان - سبوتنيك عربي, 1920, 25.10.2024
الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان
© AP Photo / Burhan Ozbilici
تابعنا عبر
كشف الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، عن رقم قياسي، حققته شركات صناعة الدفاع التركية خلال العام الحالي 2024.
وقال أردوغان في كلمة له في معرض "SAHA" في مدينة إسطنبول، إن "الشركات صدّرت منتجاتها إلى 178 دولة مختلفة هذا العام، وهو رقم قياسي"، وفقا لدائرة الاتصال في الرئاسة التركية.
وأضاف: "في عام 2024 وحده، حققت شركات صناعة الدفاع لدينا رقما قياسيا رائعا من خلال تصدير المنتجات إلى 178 دولة مختلفة".
كما أعلن الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أنه سيتم توقيع خلال معرض "SAHA" عقود بقيمة 6.2 مليار دولار، بما في ذلك 4.6 مليار دولار في اتفاقيات التصدير، وأضاف: "هذا جدير بالملاحظة".
وأشار أردوغان كذلك، إلى أن تركيا "ستستخدم القدرات التي اكتسبتها من مشروعي TURKSAT 6A و IMECE (القمر الصناعي) في إعداد وتنفيذ مهمتنا القمرية".
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09:12 GMT
من ناحية أخرى، قال الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، اليوم الجمعة، إن أنقرة تلقت معلومات عن تسلل إرهابيين من سوريا نفذوا هجوما إرهابيا في العاصمة التركية.
وقال أردوغان للصحفيين في أنقرة، بعد عودته من قمة "بريكس" في قازان الروسية: "علمنا أن هناك تسلل إرهابيين من سوريا في هذا الهجوم الإرهابي، ونفذت عملياتنا في 40 موقعا مختلفا خلال الليل، ومن الواضح أن الإرهابيين دفعوا ثمنا باهظا للغاية خلال هذه العمليات".
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وكان انفجار وقع في أنقرة، يوم الأربعاء الماضي، بالقرب من مبنى الصناعات الجوية والفضائية التركية (توساش)، وأسفر الهجوم عن مقتل 5 أشخاص وإصابة 22.
وتم القضاء على اثنين من المهاجمين من قبل قوات إنفاذ القانون، بينما فتح مكتب المدعي العام في أنقرة تحقيقا في الحادث.
وكان وزير الداخلية التركي، علي يرلي كايا، قال في وقت سابق، إن الهجوم نفذه على الأرجح أعضاء من حزب العمال الكردستاني (المحظور في تركيا بتهمة الإرهاب).
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