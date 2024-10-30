https://sarabic.ae/20241030/مسيرات-حزب-الله-تتسبب-بتأجيل-حفل-زفاف-نجل-نتنياهو-1094306154.html

مسيرات "حزب الله" تتسبب بتأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو

مسيرات "حزب الله" تتسبب بتأجيل حفل زفاف نجل نتنياهو

سبوتنيك عربي

أفادت وسائل إعلامية إسرائيلية بأن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ينوي تأجيل حفل زفاف نجله أفنير الذي كان من المقرر نهاية نوفمبر/ تشرين الثاني المقبل، بسبب مخاوف... 30.10.2024, سبوتنيك عربي

2024-10-30T08:21+0000

2024-10-30T08:21+0000

2024-10-30T08:21+0000

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،وذكرت هيئة البث الإسرائيلية بأن تهديد الطائرات دون طيار كان يشغل رئيس الوزراء في الأيام القليلة الماضية، حيث نشرت أنباء مفادها أن نتنياهو تساءل في محادثة مغلقة في مكتبه في الكنيست: "إلى أين سنذهب إذا جاءت طائرة دون طيار إلى هنا الآن؟".حتى أن نتنياهو أعرب عن حيرته بشأن اجتماع الكنيست في القدس، وقال: "لا أفهم لماذا يجتمع الكنيست في مكانه المعتاد وليس في مكان آخر".ويذكر أن طائرة دون طيار تابعة لـ"حزب الله" أصابت، في وقت سابق من هذا الشهر، نافذة غرفة النوم في منزل نتنياهو الخاص في قيسارية شمال غربي إسرائيل، مما تسبب في أضرار، ولم تكن عائلة نتنياهو في المنزل في ذلك الوقت.وتبنى فيما بعد "حزب الله" العملية، فيما علق نتنياهو على الحدث قائلا: "لقد ارتكب عملاء إيران الذين حاولوا اغتيالي وزوجتي اليوم خطأ مريرا".وتواصل إسرائيل غاراتها الجوية على أجزاء متفرقة من لبنان، في ذات الوقت الذي يشن فيه "حزب الله" هجمات صاروخية وهجمات بالطائرات المسيرة ضد إسرائيل.وبداية أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محددة الهدف والدقة" في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بينما أعلنت وزارة الصحة اللبنانية مقتل أكثر من 2400 شخص وإصابة نحو 11 ألفا آخرين منذ بدء القصف الإسرائيلي على لبنان.

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