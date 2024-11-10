https://sarabic.ae/20241110/رئيس-حزب-إسرائيلي-حزب-الله-أقوى-بكثير-من-حماس-ولم-نقض-عليه-1094649575.html

رئيس حزب إسرائيلي: "حزب الله" أقوى بكثير من "حماس" ولم نقض عليه

رئيس حزب إسرائيلي: "حزب الله" أقوى بكثير من "حماس" ولم نقض عليه

سبوتنيك عربي

صرح رئيس حزب إسرائيلي، اليوم الأحد، بأن "حزب الله" اللبناني أقوى بكثير من حركة "حماس" ولم يتم القضاء عليه بعد. 10.11.2024, سبوتنيك عربي

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ونشر يائير غولان رئيس حزب العمل الإسرائيلي، ظهر اليوم الأحد، تغريدة جديدة له على حسابه الرسمي على منصة "إكس"، أوضح من خلالها أن "حزب الله أقوى بكثير من حماس، ولم يقض الجيش الإسرائيلي عليه بعد".وأضاف غولان أنه رغم ذلك تسعى الحكومة الإسرائيلية بقيادة بنيامين نتنياهو إلى الوصول إلى تسوية في الشمال أمام الحزب اللبناني.وشدد على أن "رفض نتنياهو التوصل لاتفاق تبادل أسرى في غزة بدعوى أن حماس لم يتم القضاء عليها بشكل كامل، غير منطقي وغير مهني، ويعرض حياة الإسرائيليين للخطر عبثا".ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20241110/أمريكا-توقف-تزويد-إسرائيل-بجرافات-تستخدمها-في-هدم-مباني-غزة-1094648823.html

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غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار