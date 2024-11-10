https://sarabic.ae/20241110/أمريكا-توقف-تزويد-إسرائيل-بجرافات-تستخدمها-في-هدم-مباني-غزة-1094648823.html
أمريكا توقف تزويد إسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم مباني غزة
أمريكا توقف تزويد إسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم مباني غزة
سبوتنيك عربي
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف تزويد إسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم مباني قطاع غزة. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T11:23+0000
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ونقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدرين أمنيين أن الولايات المتحدة قررت وقف تزويد الجيش الإسرائيلي بجرافات من نوع "دي-9" العسكرية.وأشارت إلى أن إسرائيل أبرمت صفقة لشراء 134 جرافة من نوع "دي-9" من شركة أمريكية، لكن واشنطن لم تسمح بعد بتسليمها، منوهة إلى أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى إعادة استخدام الجرافات التي لديه لكن أصيب جنوده بالمتفجرات التي يزرعها الفلسطينيون في قطاع غزة.وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن تجميد هذه الصفقة سيؤثر سلبا على مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، خاصة وأن الجيش يعتمد بشكل أساسي على تلك الجرافات لتقليل الخسائر البشرية.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
https://sarabic.ae/20241110/تقرير-الجيش-الإسرائيلي-وضع-منشآت-ثابتة-بغزة-للحفاظ-على-وجود-عسكري-دائم-1094648193.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة
أمريكا توقف تزويد إسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم مباني غزة
ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم الأحد، أن الولايات المتحدة الأمريكية قررت وقف تزويد إسرائيل بجرافات تستخدمها في هدم مباني قطاع غزة.
ونقلت صحيفة
"يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، ظهر اليوم الأحد، عن مصدرين أمنيين أن الولايات المتحدة قررت وقف تزويد الجيش الإسرائيلي بجرافات من نوع "دي-9" العسكرية.
وأشارت إلى أن إسرائيل أبرمت صفقة لشراء 134 جرافة من نوع "دي-9" من شركة أمريكية، لكن واشنطن لم تسمح بعد بتسليمها، منوهة إلى أن الجيش الإسرائيلي اضطر إلى إعادة استخدام الجرافات التي لديه لكن أصيب جنوده بالمتفجرات التي يزرعها الفلسطينيون في قطاع غزة.
وأفادت الصحيفة على موقعها الإلكتروني بأن تجميد هذه الصفقة سيؤثر سلبا على مسار الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة ولبنان، خاصة وأن الجيش يعتمد بشكل أساسي على تلك الجرافات لتقليل الخسائر البشرية.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
واقتحمت قواتها بلدات إسرائيلية متاخمة للقطاع، ما تسبب بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين. وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع.
وأودى القصف الإسرائيلي
والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.