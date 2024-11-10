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بوتين: روسيا ستواصل تقديم المساعدة لدول أفريقيا في مختلف المجالات
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10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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11:31 GMT
29 د
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الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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عرب بوينت بودكاست
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17:03 GMT
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البرنامج الصباحي
07:00 GMT
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عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن حرق جنوده علم لبنان... فيديو
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن حرق جنوده علم لبنان... فيديو
سبوتنيك عربي
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قيام بعض جنوده بحرق علم لبنان، أثناء الهجوم البري ضد "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأدان أفيخاي أدرعي حرق العلم، "باعتباره انتهاكا لقواعد وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي"، وفقا لبيان باللغة العربية على منصة "إكس".ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادث، باللغة العبرية.ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام بهدف تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.وتكثّف إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لـ"حزب الله" اللبناني قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وشنّت هجوما بريا في الجنوب اللبناني، بعد تبادل للقصف على مدى العام مع "حزب الله" عبر الحدود.
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم, أخبار العالم الآن

الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن حرق جنوده علم لبنان... فيديو

06:51 GMT 10.11.2024
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
علم لبنان
© AP Photo
تابعنا عبر
علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قيام بعض جنوده بحرق علم لبنان، أثناء الهجوم البري ضد "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان.
وأدان أفيخاي أدرعي حرق العلم، "باعتباره انتهاكا لقواعد وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي"، وفقا لبيان باللغة العربية على منصة "إكس".
ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادث، باللغة العبرية.
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام بهدف تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.
وتكثّف إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لـ"حزب الله" اللبناني قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وشنّت هجوما بريا في الجنوب اللبناني، بعد تبادل للقصف على مدى العام مع "حزب الله" عبر الحدود.
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