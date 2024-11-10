الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن حرق جنوده علم لبنان... فيديو
© AP Photoعلم لبنان
علم لبنان
© AP Photo
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علق المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي على قيام بعض جنوده بحرق علم لبنان، أثناء الهجوم البري ضد "حزب الله" اللبناني في جنوب لبنان.
وأدان أفيخاي أدرعي حرق العلم، "باعتباره انتهاكا لقواعد وقيم جيش الدفاع الإسرائيلي"، وفقا لبيان باللغة العربية على منصة "إكس".
The Israeli army: We consider the burning of the Lebanese flag by our soldiers in southern Lebanon to be an act that violates instructions and is not befitting of our values, and our war is not against the Lebanese people. pic.twitter.com/GlQbXqKftf— Lebanon daily news (@dailyLBnews) November 9, 2024
ولم يعقب الجيش الإسرائيلي على الحادث، باللغة العبرية.
#هام منذ بدء الحرب على حزب الله، قلناها بوضوح: حربنا ليست ضد الشعب اللبناني، بل ضد من ينتهك أرض لبنان، ويحرق سيادته، ويدنس رموزه.— افيخاي ادرعي (@AvichayAdraee) November 9, 2024
حربنا ضد حزب الله الإرهابي، الذي لم يكن يومًا لبنانيًا لا في العقيدة، ولا الفكر، ولا الهوية. ومن هنا، نعتبر قيام بعض الجنود على حرق العلم اللبناني في… pic.twitter.com/A1KtAcyOcn
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية في لبنان في ذات الوقت الذي يواصل حربه على قطاع غزة، التي بدأها منذ أكثر من عام بهدف تدمير حركة المقاومة الفلسطينية "حماس"، لكنه لم يحقق الأهداف المعلنة من الحرب حتى الآن.
وتكثّف إسرائيل منذ 23 سبتمبر/ أيلول الماضي ضرباتها الجوية على مناطق تعتبر معاقل لـ"حزب الله" اللبناني قرب بيروت وفي جنوب لبنان وشرقه، وشنّت هجوما بريا في الجنوب اللبناني، بعد تبادل للقصف على مدى العام مع "حزب الله" عبر الحدود.