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الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء "كفير" في قطاع غزة
الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء "كفير" في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من لواء كفير في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-12T04:29+0000
2024-11-12T05:06+0000
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وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود من لواء "كفير" خلال المعارك التي جرت في شمال قطاع غزة.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجنود هم، الرقيب أول أور كاتس، والرقيب أول نافيه يائير أسولين، والرقيب أول غاري لالروايكيما زولات، والرقيب أول أوفير إلياهو، الذين قتلوا في معركة أثناء القتال في شمال قطاع غزة.وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين على الأقل في عملية وصفتها بـ"النوعية" في شمال غزة، إضافة إلى 15 آخرين، أمس (الأحد).وقالت إن هذه العمليات تؤكد من جديد "فشل الكيان الصهيوني المجرم في اجتثاث المقاومة الفلسطينية التي تستمر في توجيه الضربات النوعية ضد جنوده الإرهابيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء "كفير" في قطاع غزة

04:29 GMT 12.11.2024 (تم التحديث: 05:06 GMT 12.11.2024)
© AP Photoجنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان
جنازة أحد جنود الجيش الإسرائيلي خلال حرب لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 12.11.2024
© AP Photo
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من لواء كفير في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة.
وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود من لواء "كفير" خلال المعارك التي جرت في شمال قطاع غزة.

وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية، فإنه قُتل أربعة جنود من لواء "كفير" في معركة في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة، بعد إطلاق صاروخ مضاد للدبابات على المنزل الذي كانوا يقيمون فيه، وقامت القوات الطبية التابعة للجيش الإسرائيلي على الفور بمعاينة المبنى وحاولت علاجهم.

وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجنود هم، الرقيب أول أور كاتس، والرقيب أول نافيه يائير أسولين، والرقيب أول غاري لالروايكيما زولات، والرقيب أول أوفير إلياهو، الذين قتلوا في معركة أثناء القتال في شمال قطاع غزة.
وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين على الأقل في عملية وصفتها بـ"النوعية" في شمال غزة، إضافة إلى 15 آخرين، أمس (الأحد).

وأكدت الحركة، في بيان، "استمرار تصدي فصائل المقاومة الفلسطينية وفي مقدمتهم كتائب عز الدين القسام لقوات الاحتلال في جميع محاور القتال في قطاع غزة".

وقالت إن هذه العمليات تؤكد من جديد "فشل الكيان الصهيوني المجرم في اجتثاث المقاومة الفلسطينية التي تستمر في توجيه الضربات النوعية ضد جنوده الإرهابيين".
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة
أمس, 18:23 GMT
ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.
وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.
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