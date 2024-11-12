https://sarabic.ae/20241112/الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-4-جنود-من-لواء-كفير-في-قطاع-غزة-1094702602.html

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء "كفير" في قطاع غزة

الجيش الإسرائيلي يعلن مقتل 4 جنود من لواء "كفير" في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، مقتل 4 جنود من لواء كفير في بيت لاهيا شمالي قطاع غزة. 12.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-12T04:29+0000

2024-11-12T04:29+0000

2024-11-12T05:06+0000

أخبار فلسطين اليوم

قطاع غزة

طوفان الأقصى

العالم

العالم العربي

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/0f/1093761025_0:153:3072:1881_1920x0_80_0_0_3b2a234c779262721a6c5adef7f9c28a.jpg

وأكد المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي مقتل 4 جنود من لواء "كفير" خلال المعارك التي جرت في شمال قطاع غزة.وبحسب وسائل الإعلام، فإن الجنود هم، الرقيب أول أور كاتس، والرقيب أول نافيه يائير أسولين، والرقيب أول غاري لالروايكيما زولات، والرقيب أول أوفير إلياهو، الذين قتلوا في معركة أثناء القتال في شمال قطاع غزة.وكانت قد أعلنت حركة حماس الفلسطينية، يوم أمس الاثنين، أنها قتلت 5 جنود إسرائيليين على الأقل في عملية وصفتها بـ"النوعية" في شمال غزة، إضافة إلى 15 آخرين، أمس (الأحد).وقالت إن هذه العمليات تؤكد من جديد "فشل الكيان الصهيوني المجرم في اجتثاث المقاومة الفلسطينية التي تستمر في توجيه الضربات النوعية ضد جنوده الإرهابيين".ويواصل الجيش الإسرائيلي عملياته العسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، عقب عملية "طوفان الأقصى" التي نفذتها حركة "حماس" وتسببت بمقتل نحو 1200 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.وأودى القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ ذلك الوقت، بحياة أكثر من 43 ألف فلسطيني وإصابة أكثر من 102 ألف آخرين، بحسب وزارة الصحة الفلسطينية.

https://sarabic.ae/20241111/وزيرالخارجية-السعودي-نشر-قوات-دولية-في-الأراضي-الفلسطينية-يجب-أن-يكون-بموافقة-الأمم-المتحدة-1094695795.html

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, العالم, العالم العربي, إسرائيل