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وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة
وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون فقط بموافقة الأمم المتحدة. 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي، عقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية، إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة، وألا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية.وأضاف بن فرحان: "إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لقرار من الأمم المتحدة، ولا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية، حيث يحتاج الفلسطينيون إلى الحماية من الهجمات المستمرة التي يشنها المستوطنون اليهود".وأكد بن فرحان أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين".واستضافت السعودية، اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنانقمة الرياض… ما الذي يسعى له القادة العرب في ظل المتغيرات على الساحة الدولية
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السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية
وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون فقط بموافقة الأمم المتحدة.
وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي، عقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية، إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة، وألا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية.
وأضاف بن فرحان: "إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لقرار من الأمم المتحدة، ولا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية، حيث يحتاج الفلسطينيون إلى الحماية من الهجمات المستمرة التي يشنها المستوطنون اليهود".
وأكد بن فرحان أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين".
واستضافت السعودية، اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية
حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.