https://sarabic.ae/20241111/وزيرالخارجية-السعودي-نشر-قوات-دولية-في-الأراضي-الفلسطينية-يجب-أن-يكون-بموافقة-الأمم-المتحدة-1094695795.html

وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة

وزيرالخارجية السعودي: نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن نشر قوات دولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون فقط بموافقة الأمم المتحدة. 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T18:23+0000

2024-11-11T18:23+0000

2024-11-11T18:23+0000

السعودية

أخبار السعودية اليوم

العالم العربي

أخبار فلسطين اليوم

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

العدوان الإسرائيلي على غزة

أخبار إسرائيل اليوم

إسرائيل

https://cdn.img.sarabic.ae/img/104350/21/1043502148_0:353:2855:1959_1920x0_80_0_0_b590e46a0204f431b158fa4f7f436e9f.jpg

وقال وزير الخارجية السعودي في مؤتمر صحفي، عقب القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية، إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يكون بموافقة الأمم المتحدة، وألا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية.وأضاف بن فرحان: "إن نشر القوات الدولية في الأراضي الفلسطينية يجب أن يتم فقط نتيجة لقرار من الأمم المتحدة، ولا يشمل قطاع غزة فحسب، بل أيضا الضفة الغربية، حيث يحتاج الفلسطينيون إلى الحماية من الهجمات المستمرة التي يشنها المستوطنون اليهود".وأكد بن فرحان أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين".واستضافت السعودية، اليوم الإثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنانقمة الرياض… ما الذي يسعى له القادة العرب في ظل المتغيرات على الساحة الدولية

https://sarabic.ae/20241111/القمة-العربية-الإسلامية-تقرر-إنشاء-آلية-على-مستوى-عربي-إسلامي-أفريقي-بشأن-فلسطين-1094695434.html

السعودية

فلسطين المحتلة

غزة

قطاع غزة

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

السعودية, أخبار السعودية اليوم, العالم العربي, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار الضفة الغربية