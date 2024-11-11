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وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين

وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين

سبوتنيك عربي

أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإنين، أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T17:24+0000

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وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد في ما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته. وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة في ما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

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