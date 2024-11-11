وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241111/وزير-الخارجية-السعودي-هناك-إجماع-كبير-من-المجتمع-الدولي-على-حل-الدولتين-1094694814.html
وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين
وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين
سبوتنيك عربي
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإنين، أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:24+0000
2024-11-11T17:24+0000
السعودية
أخبار السعودية اليوم
قطاع غزة
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
أخبار إسرائيل اليوم
إسرائيل
أخبار فلسطين اليوم
أخبار العالم الآن
العالم العربي
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104350/21/1043502148_0:353:2855:1959_1920x0_80_0_0_b590e46a0204f431b158fa4f7f436e9f.jpg
وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد في ما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته. وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة في ما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241111/ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-يجب-ألا-تهاجم-إسرائيل-إيران-1094689039.html
https://sarabic.ae/20241111/العراق-يجدد-طرح-مبادرته-نحو-إنشاء-صندوق-عربي-وإسلامي-لإعمار-قطاع-غزة-ولبنان-1094691508.html
السعودية
قطاع غزة
غزة
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104350/21/1043502148_126:0:2855:2047_1920x0_80_0_0_0663476d1f3a1048397f50ada66240b8.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
السعودية, أخبار السعودية اليوم, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, أخبار فلسطين اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين

17:24 GMT 11.11.2024
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان
 وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© AP Photo / Kim Kyung-Hoon
تابعنا عبر
أكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإنين، أن "هناك تقاعس من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة".
وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد في ما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته.
وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.
ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب ألا تهاجم إسرائيل إيران
14:10 GMT
وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".
وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.
ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة في ما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان
14:36 GMT
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:03 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала