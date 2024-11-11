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السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
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14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
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مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
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29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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183 د
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11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
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لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
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البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
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العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان
العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على "ضرورة التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس". 11.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال السوداني، في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية المقامة في السعودية، إن "المجتمع الدولي فشل في وقف التصعيد والجرائم التي تتعرض لها غزة ولبنان"، مجددا المبادرة العراقية لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.وأشار إلى أن" العراق حذر مرارا منذ اندلاع الأزمة بغزة من هدف الكيان الغاصب بتوسعة ساحة الصراع وهو ما يضعنا على مشارف حرب شاملة"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن الاتجاه إلى موقف قوي وحازم ذي مصداقية لإظهار إرادة توقف الحرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني". وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل. وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب. وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241110/حماس-تدعو-لتشكيل-تحالف-عربي-إسلامي-دولي-لإنهاء-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-ولبنان-1094659853.html
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لبنان, أخبار لبنان, قطاع غزة, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار فلسطين اليوم, أخبار السعودية اليوم, السعودية, أخبار العالم الآن, العالم العربي

العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان

14:36 GMT 11.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Informationرئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة
رئيس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني خلال مشاركته في القمة العربية الـ 32 بمدينة جدة - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Photo / Saudi Ministry of Information
تابعنا عبر
أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على "ضرورة التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس".
وقال السوداني، في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية المقامة في السعودية، إن "المجتمع الدولي فشل في وقف التصعيد والجرائم التي تتعرض لها غزة ولبنان"، مجددا المبادرة العراقية لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.
وأشار إلى أن" العراق حذر مرارا منذ اندلاع الأزمة بغزة من هدف الكيان الغاصب بتوسعة ساحة الصراع وهو ما يضعنا على مشارف حرب شاملة"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن الاتجاه إلى موقف قوي وحازم ذي مصداقية لإظهار إرادة توقف الحرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني".
وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
تمركز قوات الجيش الإسرائيلي والآليات العسكرية على الحدود بين لبنان و إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
حماس تدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
أمس, 19:39 GMT
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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