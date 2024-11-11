https://sarabic.ae/20241111/العراق-يجدد-طرح-مبادرته-نحو-إنشاء-صندوق-عربي-وإسلامي-لإعمار-قطاع-غزة-ولبنان-1094691508.html

العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان

العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنان

سبوتنيك عربي

أكد رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، اليوم الإثنين، على "ضرورة التأكيد على حق الفلسطينيين في إقامة دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس". 11.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال السوداني، في كلمة له خلال القمة العربية الإسلامية المقامة في السعودية، إن "المجتمع الدولي فشل في وقف التصعيد والجرائم التي تتعرض لها غزة ولبنان"، مجددا المبادرة العراقية لإنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعادة إعمار غزة ولبنان.وأشار إلى أن" العراق حذر مرارا منذ اندلاع الأزمة بغزة من هدف الكيان الغاصب بتوسعة ساحة الصراع وهو ما يضعنا على مشارف حرب شاملة"، مؤكدا أن "المطلوب اليوم هو أن الاتجاه إلى موقف قوي وحازم ذي مصداقية لإظهار إرادة توقف الحرب لإنهاء معاناة الشعب الفلسطيني واللبناني". وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الاسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل. وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب. وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.

https://sarabic.ae/20241110/حماس-تدعو-لتشكيل-تحالف-عربي-إسلامي-دولي-لإنهاء-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-ولبنان-1094659853.html

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