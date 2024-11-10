https://sarabic.ae/20241110/حماس-تدعو-لتشكيل-تحالف-عربي-إسلامي-دولي-لإنهاء-الحرب-الإسرائيلية-في-غزة-ولبنان-1094659853.html
حماس تدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
حماس تدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
دعت حركة حماس، اليوم الأحد، "الملوك والرؤساء والقادة المجتمعين في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة المقرر عقدها غدا في السعودية إلى تشكيل تحالف عربي... 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T19:39+0000
2024-11-10T19:39+0000
2024-11-10T19:39+0000
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ودعت حماس، في رسالة قدمتها إلى القمة، "لأن يعمل هذا التحالف أيضا على كسر الحصار عن غزة، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها".وجددت الحركة، "تأكيدها على موقفها بالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الاعمار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية، ويكمن مفتاح ذلك في العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735". ووجهت حماس نداءها لكافة الدول والكيانات للعمل على المستوى الفردي والجمعي لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة السكان في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الإيواء لهم، سيما وهم على أبواب فصل الشتاء. وطالبت، كل الدول العربية والإسلامية بمقاطعة الاحتلال وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعه معه، والعمل على عزل الاحتلال بكافة السبل الممكنة، داعية "لملاحقة العدو وحكومته وقيادته قانونيا في كافة المحافل الدولية، وملاحقة أفراده في محاكم الدول التي يحملون جنسيتها أو التي يزورونها".ونبهت حماس، في رسالتها للقمة العربية الإسلامية، إلى "تجاوز حرب الإبادة الجماعة يومها الـ 400، مؤكدة على مخرجات القمة السابقة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2023 وقرراتها ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة وكسر الحصار عنها والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه".وتستضيف السعودية، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الدائرة هناك، ويتوقع أن يشارك في القمة قادة من دول عربية وإسلامية بدأوا التوافد على السعودية اليوم.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, السعودية, أخبار السعودية اليوم, حركة حماس, لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, العالم العربي, أخبار العالم الآن
حماس تدعو لتشكيل تحالف عربي إسلامي دولي لإنهاء الحرب الإسرائيلية في غزة ولبنان
دعت حركة حماس، اليوم الأحد، "الملوك والرؤساء والقادة المجتمعين في قمة المتابعة العربية الإسلامية المشتركة المقرر عقدها غدا في السعودية إلى تشكيل تحالف عربي إسلامي دولي للضغط على إسرائيل وداعميه لوقف الحرب في غزة ولبنان".
ودعت حماس، في رسالة قدمتها إلى القمة
، "لأن يعمل هذا التحالف أيضا على كسر الحصار عن غزة، والانسحاب من الأراضي المحتلة، وتمكين الشعب الفلسطيني من حقوقه بتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية كاملة السيادة والمستقلة وعاصمتها القدس، وعودة اللاجئين الفلسطينيين لمدنهم وقراهم التي هجروا منها".
وجددت الحركة، "تأكيدها على موقفها بالتعامل بإيجابية مع أي مقترحات وأفكار تضمن وقف العدوان وانسحاب الاحتلال من غزة وعودة النازحين وإغاثة أهلنا وكسر الحصار وإعادة الاعمار وإنجاز صفقة تبادل حقيقية، ويكمن مفتاح ذلك في العودة لاتفاق 2 يوليو الماضي، وتطبيق قرار مجلس الأمن 2735".
ووجهت حماس نداءها لكافة الدول والكيانات للعمل على المستوى الفردي والجمعي لوضع الخطط واتخاذ الإجراءات اللازمة لإغاثة السكان في قطاع غزة، وتوفير مستلزمات الإيواء لهم، سيما وهم على أبواب فصل الشتاء.
وطالبت، كل الدول العربية والإسلامية بمقاطعة الاحتلال وإلغاء جميع اتفاقيات التطبيع الموقعه معه، والعمل على عزل الاحتلال بكافة السبل الممكنة، داعية "لملاحقة العدو وحكومته وقيادته قانونيا في كافة المحافل الدولية، وملاحقة أفراده في محاكم الدول التي يحملون جنسيتها أو التي يزورونها".
ونبهت حماس، في رسالتها للقمة العربية الإسلامية، إلى "تجاوز حرب الإبادة الجماعة يومها الـ 400، مؤكدة على مخرجات القمة السابقة التي انعقدت في 11 نوفمبر 2023 وقرراتها ببدء تحرك دولي لوقف الحرب على غزة وكسر الحصار عنها والتصدي الجماعي لأي محاولات لترحيل الشعب الفلسطيني عن أرضه".
وتستضيف السعودية، غدا الإثنين، قمة عربية إسلامية لبحث تطورات الأوضاع في منطقة الشرق الأوسط والحرب الدائرة هناك، ويتوقع أن يشارك في القمة قادة من دول عربية وإسلامية بدأوا التوافد على السعودية اليوم.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.