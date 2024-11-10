الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة

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مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:28 GMT
10 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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22 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
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الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
البطالة هي افة ليست بالجديدة، تضرب المجتمع فتعيث به فسادًا
12:33 GMT
27 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
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30 د
عرب بوينت بودكاست
جبال الألب باللون الأخضر ومساحات أخرى بالبني
13:34 GMT
8 د
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مصانع بروتين خارج الخلية الحية للمرة الأولى وسديم الجبار المفسر لدورة ولادة النجم
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183 د
مساحة حرة
ارتدادت فوز ترامب بالرئاسة الأمريكية على الاقتصاد
17:03 GMT
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هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
لبنان.. حديث عن إمكانية التوصل إلى وقف إطلاق النار خلال أسابيع، إيران تنفي مزاعم أميركية بمحاولة اغتيال ترامب
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59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
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150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
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123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
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29 د
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كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
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المقهى الثقافي
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الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة
الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
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وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.كما أكدا حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكدان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب. وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-بشأن-عمليات-عسكرية-في-الضفة-وسوريا-ولبنان-1094490493.html
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أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الكويت اليوم, الكويت, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الكويت اليوم, الكويت, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي

الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة

14:53 GMT 10.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatآخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين.
وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.
كما أكدا حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكدان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.
أعمدة الدخان تتصاعد بعد قصف فصائل الفلسطينية موقع المخزن النفطي لمحطة كهربائية في عسقلان، جنوب إسرائيل 12 مايو 2021 - سبوتنيك عربي, 1920, 05.11.2024
الجيش الإسرائيلي يصدر بيانا بشأن "عمليات عسكرية" في الضفة وسوريا ولبنان
5 نوفمبر, 06:26 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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Боевая работа РСЗО Ураган на Авдеевском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة13:05 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل12:33 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيل8 نوفمبر, 13:59 GMT
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