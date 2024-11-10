https://sarabic.ae/20241110/الرئيس-الإماراتي-وأمير-الكويت-يصدران-بيانا-مشتركا-بشأن-غزة-ولبنان-والصراع-في-المنطقة-1094652914.html
الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة
الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة
سبوتنيك عربي
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين. 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T14:53+0000
2024-11-10T14:53+0000
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وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين، حسب وكالة الأنباء الكويتية- كونا.كما أكدا حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكدان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب. وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241105/الجيش-الإسرائيلي-يصدر-بيانا-بشأن-عمليات-عسكرية-في-الضفة-وسوريا-ولبنان-1094490493.html
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MIA „Rossiya Segodnya“
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الكويت اليوم, الكويت, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار الإمارات العربية المتحدة, أخبار الكويت اليوم, الكويت, العدوان الإسرائيلي على غزة, غزة, قطاع غزة, أخبار لبنان, لبنان, أخبار العالم الآن, العالم العربي
الرئيس الإماراتي وأمير الكويت يصدران بيانا مشتركا بشأن غزة ولبنان والصراع في المنطقة
بحث الرئيس الإماراتي الشيخ محمد بن زايد، خلال زيارته إلى الكويت، مع الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح مسارات تطوير التعاون بين البلدين.
وأكد الرئيس الإماراتي وأمير الكويت، في بيان مشترك، أهمية التعاون لمواجهة التحديات التي تشهدها المنطقة، مشددان على أهمية تكثيف الجهود الدولية لوقف إطلاق النار في قطاع غزة وتوفير حماية للمدنيين، حسب وكالة
الأنباء الكويتية- كونا.
كما أكدا حرص البلدين على دعم كل ما يعزز منظومة العمل الخليجي المشترك، مؤكدان ضرورة تكثيف العمل من أجل منع اتساع الصراع في المنطقة وتجنيبها تبعات أزمات جديدة.
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي
بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان
إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.