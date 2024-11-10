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مكتب نتنياهو يعلن حصول حماس على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي
مكتب نتنياهو يعلن حصول حماس على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي
سبوتنيك عربي
أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن "حركة حماس تحصل على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي". 10.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-10T17:17+0000
2024-11-10T17:17+0000
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وقال مكتب نتنياهو، إن "حماس وحزب الله تلقيا نصوصا سربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق"، مؤكدا أنه يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة.وخرجت قطر، مساء أمس السبت، للرد على التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، إن "تلك التقارير ليست دقيقة"، وفقا لبيان رسمي.وأشار إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع"، مؤكدا في هذا السياق أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى". وشدّد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً ، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، "التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر".ولفت الدكتور ماجد الأنصاري إلى أن "التقارير المتعلقة بمكتب "حماس" في الدوحة غير دقيقة"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا الى تبادل الاسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي"، مشددا في هذا السياق على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء السبت، عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل و"حماس" رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي أن أمريكا أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.وأتى تصريح المسؤول الأمريكي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان، قبل ترك مهمتما للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل.ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241110/الخارجية-الروسية-قطر-حاولت-المساعدة-في-المفاوضات-بين-إسرائيل-وحماس-لكن-يبدو-أن-هناك-خيبة-أمل-1094650788.html
https://sarabic.ae/20241107/الهباش-لـ-سبوتنيك-السلطة-صاحبة-الولاية-القانونية-على-غزة-وتفاصيل-اللجنة-المجتمعية-لم-تكتمل-بعد-1094587841.html
https://sarabic.ae/20241109/قطر-ترد-رسميا-على-أنباء-انسحابها-من-الوساطة-بشأن-وقف-إطلاق-النار-في-غزة-وإغلاق-مكتب-حماس-1094637548.html
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حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العالم
حركة حماس, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, بنيامين نتنياهو, أخبار فلسطين اليوم, العالم

مكتب نتنياهو يعلن حصول حماس على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي

17:17 GMT 10.11.2024
© AP Photo / Pamela Smithرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 10.11.2024
© AP Photo / Pamela Smith
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أكد مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء اليوم الأحد، أن "حركة حماس تحصل على معلومات من غرفة اجتماعات فريق التفاوض الإسرائيلي".
وقال مكتب نتنياهو، إن "حماس وحزب الله تلقيا نصوصا سربت من اجتماعات حساسة ولم يتم فتح أي تحقيق"، مؤكدا أنه يتعرض لهجوم شرس وحملة منظمة لضرب قيادة الدولة.
وخرجت قطر، مساء أمس السبت، للرد على التقارير المتداولة حول انسحاب الدوحة من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة.
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وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية القطرية، الدكتور ماجد الأنصاري، إن "تلك التقارير ليست دقيقة"، وفقا لبيان رسمي.
وأشار إلى أن "قطر أخطرت الأطراف قبل 10 أيام أثناء المحاولات الأخيرة للوصول إلى اتفاق، بأنها ستعلق جهودها في الوساطة بين حماس وإسرائيل في حال عدم التوصل لاتفاق في تلك الجولة، وأنها ستستأنف تلك الجهود مع الشركاء عند توافر الجدية اللازمة لإنهاء الحرب الوحشية ومعاناة المدنيين المستمرة جراء الأوضاع الإنسانية الكارثية بالقطاع"، مؤكدا في هذا السياق أن "دولة قطر ستكون وقتئذ في المقدمة لبذل كل جهد حميد لإنهاء الحرب وعودة الرهائن والأسرى".
وشدّد الأنصاري، في تصريحات لوكالة الأنباء القطرية (قنا)، على أن "دولة قطر لن تقبل أن تكون الوساطة سببا في ابتزازها، إذ شهدنا منذ انهيار الهدنة الأولى وصفقة تبادل النساء والأطفال تلاعباً ، خصوصا في التراجع من التزامات تم الاتفاق عليها من خلال الوساطة، واستغلال استمرار المفاوضات في تبرير استمرار الحرب لخدمة أغراض سياسية ضيقة".
وجدّد المتحدث الرسمي لوزارة الخارجية القطرية، "التأكيد على التزام دولة قطر الثابت بدعم الشعب الفلسطيني الشقيق، حتى نيله كافة حقوقه وفي طليعتها دولته المستقلة على حدود عام 1967 وعاصمتها القدس الشرقية"، مشددا على "مركزية القضية الفلسطينية بالنسبة لدولة قطر".
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7 نوفمبر, 19:34 GMT
ولفت الدكتور ماجد الأنصاري إلى أن "التقارير المتعلقة بمكتب "حماس" في الدوحة غير دقيقة"، مؤكدا أن "الهدف الأساسي من وجود المكتب في قطر هو أن يكون قناة اتصال بين الأطراف المعنية، وقد حققت هذه القناة وقفاً لإطلاق النار في عدة مراحل سابقة، وساهمت في الحفاظ على التهدئة وصولا الى تبادل الاسرى والرهائن من النساء والاطفال في نوفمبر/ تشرين الثاني العام الماضي"، مشددا في هذا السياق على "ضرورة استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية".
ونقلت "القناة 13" الإسرائيلية، مساء السبت، عن وسائل إعلام غربية، أن قطر ستتوقف عن الوساطة في مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، حتى تبدي إسرائيل و"حماس" رغبة صادقة في العودة إلى طاولة المفاوضات.
وفي وقت سابق، كشف مسؤول أمريكي أن أمريكا أبلغت قطر بأن وجود حركة حماس في الدوحة "لم يعد مقبولا".
وقال المسؤول الكبير، وفقا لوسائل إعلامية: "لقد أوضحنا ذلك لقطر بعد رفض حماس قبل أسابيع اقتراحاً آخر لإطلاق سراح الأسرى"، في المقابل، نفى ثلاثة مسؤولين في حماس، أن تكون قطر قد أبلغت قادة الحركة بأنهم لم يعودوا موضع ترحيب في البلاد.
وأتى تصريح المسؤول الأمريكي في وقت تستعد فيه إدارة الرئيس جو بايدن للقيام بمحاولة أخيرة من أجل وقف الحرب في غزة ولبنان، قبل ترك مهمتما للرئيس المنتخب دونالد ترامب في يناير/ كانون الثاني المقبل.
ويأتي هذا فيما تتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أعلنت حماس بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من تشرين الأول/أكتوبر 2023؛ وأطلقت آلاف الصواريخ من غزة على إسرائيل.
علم قطر - سبوتنيك عربي, 1920, 09.11.2024
قطر ترد رسميا على أنباء انسحابها من الوساطة بشأن وقف إطلاق النار في غزة وإغلاق مكتب "حماس"
أمس, 19:08 GMT
وأسفر القصف الإسرائيلي والعمليات البرية الإسرائيلية في قطاع غزة، منذ الـ7 من أكتوبر الماضي، عن وقوع أكثر من 43 ألف قتيل وأكثر من 102 ألف مصاب.
وبداية أكتوبر الماضي، أعلن الجيش الإسرائيلي بدء تنفيذ عملية برية "محدودة " في جنوب لبنان، ضد أهداف وبنى تحتية لـ"حزب الله"، في عدد من القرى القريبة من الحدود، بحسب قوله.
وارتفعت حصيلة ضحايا الغارات الإسرائيلية على لبنان إلى 2867 قتيلًا و13047 مصابًا منذ بدء التصعيد وفقًا لبيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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