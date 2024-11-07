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https://sarabic.ae/20241107/الهباش-لـ-سبوتنيك-السلطة-صاحبة-الولاية-القانونية-على-غزة-وتفاصيل-اللجنة-المجتمعية-لم-تكتمل-بعد-1094587841.html
الهباش لـ "سبوتنيك": السلطة صاحبة الولاية القانونية على غزة وتفاصيل اللجنة المجتمعية لم تكتمل بعد
الهباش لـ "سبوتنيك": السلطة صاحبة الولاية القانونية على غزة وتفاصيل اللجنة المجتمعية لم تكتمل بعد
سبوتنيك عربي
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، صاحبة الولاية القانونية والوطنية على قطاع غزة، كما الحال في... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T19:34+0000
2024-11-07T19:34+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
العدوان الإسرائيلي
حركة فتح
السلطة الفلسطينية
حصري
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وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، بشأن مباحثات القاهرة بين "فتح" و"حماس"، أن الأصل تولي السلطة الفلسطينية كل الأمور، لكن بحسب اجتهاد البعض، هناك رؤية بضرورة تشكيل لجنة مجتمعية تعمل على إسناد ومساعدة الحكومة في عملها وأداء مهامها.وأكد الهباش أن التفاصيل حول هذه اللجنة وفي هذا الصدد لم تكتمل بعد، وأن التركيز الأساسي للسلطة الفلسطينية يدور حول وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.وتابع: "عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي تكون الأمور أسهل، ويكون هناك المزيد من الوقت للاتفاق ومناقشة التفاصيل وبحثها، لكن التركيز الآن منصب حول وقف العدوان، وتوفير كل ما يلزم من احتياجات إغاثية وإنسانية ضرورية لقطاع غزة، لمساعدتهم على البقاء وتجاوز آثار العدوان".وقال مصدر مصري مطلع، السبت، إن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة في قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.وأفاد المصدر، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن "حماس" تتمسك بعدم تجزئة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خوفًا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.وتابع: "مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو/ تموز الماضي"، مشيرًا إلى انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس في القاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.
https://sarabic.ae/20241103/قياديان-بـفتح-لـسبوتنيك-تفاؤل-يسود-مفاوضات-الحركة-مع-حماس-بالقاهرة-وهناك-إمكانية-للتوصل-لاتفاق-1094455338.html
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العدوان الإسرائيلي على غزة, العدوان الإسرائيلي, حركة فتح, السلطة الفلسطينية, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, العدوان الإسرائيلي, حركة فتح, السلطة الفلسطينية, حصري

الهباش لـ "سبوتنيك": السلطة صاحبة الولاية القانونية على غزة وتفاصيل اللجنة المجتمعية لم تكتمل بعد

19:34 GMT 07.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة "بريكس"
الرئيس الفلسطيني محمود عباس في قمة بريكس - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© Фотохост-агентство brics-russia2024.ru
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حصري
قال الدكتور محمود الهباش، مستشار الرئيس الفلسطيني، إن السلطة الوطنية الفلسطينية، ومنظمة التحرير، صاحبة الولاية القانونية والوطنية على قطاع غزة، كما الحال في الضفة الغربية والقدس.
وأضاف في تصريحات لـ "سبوتنيك"، بشأن مباحثات القاهرة بين "فتح" و"حماس"، أن الأصل تولي السلطة الفلسطينية كل الأمور، لكن بحسب اجتهاد البعض، هناك رؤية بضرورة تشكيل لجنة مجتمعية تعمل على إسناد ومساعدة الحكومة في عملها وأداء مهامها.
وأكد الهباش أن التفاصيل حول هذه اللجنة وفي هذا الصدد لم تكتمل بعد، وأن التركيز الأساسي للسلطة الفلسطينية يدور حول وقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة.
وتابع: "عندما يتوقف العدوان الإسرائيلي تكون الأمور أسهل، ويكون هناك المزيد من الوقت للاتفاق ومناقشة التفاصيل وبحثها، لكن التركيز الآن منصب حول وقف العدوان، وتوفير كل ما يلزم من احتياجات إغاثية وإنسانية ضرورية لقطاع غزة، لمساعدتهم على البقاء وتجاوز آثار العدوان".
قطاع غزة - سبوتنيك عربي, 1920, 03.11.2024
قياديان بـ"فتح" لـ"سبوتنيك": تفاؤل يسود مفاوضات الحركة مع حماس بالقاهرة وهناك إمكانية للتوصل لاتفاق
3 نوفمبر, 18:03 GMT
وقال مصدر مصري مطلع، السبت، إن مصر تواصل جهودها مع الطرفين الفلسطيني والإسرائيلي من أجل التوصل للتهدئة في قطاع غزة والسماح بإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية إلى القطاع.
وأفاد المصدر، في بيان حصلت عليه "سبوتنيك"، أن "حماس" تتمسك بعدم تجزئة مفاوضات وقف إطلاق النار في قطاع غزة، خوفًا من تسليم الأسرى ثم عودة الجانب الإسرائيلي لإطلاق النار.
وتابع: "مصر تبذل جهودا مكثفة لعودة المسار التفاوضي المتوقف منذ يوليو/ تموز الماضي"، مشيرًا إلى انطلاق اجتماعات حركتي فتح وحماس في القاهرة بشأن قطاع غزة من خلال لجنة الإسناد المجتمعي.
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