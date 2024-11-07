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بث مباشر لكلمة بوتين خلال منتدى فالداي 2024... فيديو
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https://sarabic.ae/20241107/إسرائيل-تعزز-سلاحها-الجوي-بشراء-25-مقاتلة-إف-15-متطورة-1094584675.html
إسرائيل تعزز سلاحها الجوي بشراء 25 مقاتلة "إف-15" متطورة
إسرائيل تعزز سلاحها الجوي بشراء 25 مقاتلة "إف-15" متطورة
سبوتنيك عربي
أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز "إف-15"، في صفقة تصل قيمتها إلى 5.2... 07.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-07T16:08+0000
2024-11-07T16:08+0000
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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يأتي هذا التعاقد ضمن حزمة مساعدات وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس في وقت سابق من العام الجاري، وتشمل خيارا لشراء 25 طائرة إضافية في المستقبل.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2031، بمعدل 4 إلى 6 طائرات سنويا.وأشارت إلى أن هذه الصفقة إلى جانب السرب الثالث من مقاتلات "إف-35" الذي تم شراؤه أخيرا، تشكل تعزيزا كبيرا للقوة الجوية الإسرائيلية وتوسيعا لقدراتها الاستراتيجية.كما أكدت الوزارة أن هذه المزايا تهدف إلى تعزيز التفوق الاستراتيجي لسلاح الجو الإسرائيلي لتمكينه من مواصلة عملياته في قطاع غزة ولبنان، والاستعداد للتحديات المستقبلية في المنطقة.
https://sarabic.ae/20240604/إسرائيل-توقع-صفقة-لشراء-25-طائرة-مقاتلة-أخرى-من-طراز-إف-35-مقابل-3-مليارات-دولار-1089511547.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري, العالم, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, رصد عسكري, العالم, الأخبار

إسرائيل تعزز سلاحها الجوي بشراء 25 مقاتلة "إف-15" متطورة

16:08 GMT 07.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministryفي هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022.
في هذه الصورة التي قدمتها وزارة الدفاع في كوريا الجنوبية، أطلقت طائرة مقاتلة تابعة لسلاح الجو الكوري الجنوبي من طراز F15K قنبلتين JDAM (ذخيرة الهجوم المباشر المشترك) على هدف جزيرة في كوريا الجنوبية، 4 أكتوبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 07.11.2024
© AP Photo / South Korea Defense Ministry
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أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز "إف-15"، في صفقة تصل قيمتها إلى 5.2 مليارات دولار.
وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يأتي هذا التعاقد ضمن حزمة مساعدات وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس في وقت سابق من العام الجاري، وتشمل خيارا لشراء 25 طائرة إضافية في المستقبل.
وأفادت الدفاع الإسرائيلية بأن الطائرات الجديدة ستكون مزودة بأنظمة تسليح متطورة تتكامل مع الأسلحة المستخدمة حاليا، وتتميز بقدرات أكبر من حيث المدى وحمولة الأسلحة.
الطائرة الحربية الأمريكية إف 35 على متن حاملة طائرات - سبوتنيك عربي, 1920, 04.06.2024
إسرائيل توقع صفقة لشراء 25 طائرة مقاتلة أخرى من طراز "إف-35" مقابل 3 مليارات دولار
4 يونيو, 15:48 GMT
ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2031، بمعدل 4 إلى 6 طائرات سنويا.
وأشارت إلى أن هذه الصفقة إلى جانب السرب الثالث من مقاتلات "إف-35" الذي تم شراؤه أخيرا، تشكل تعزيزا كبيرا للقوة الجوية الإسرائيلية وتوسيعا لقدراتها الاستراتيجية.
كما أكدت الوزارة أن هذه المزايا تهدف إلى تعزيز التفوق الاستراتيجي لسلاح الجو الإسرائيلي لتمكينه من مواصلة عملياته في قطاع غزة ولبنان، والاستعداد للتحديات المستقبلية في المنطقة.
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