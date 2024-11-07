https://sarabic.ae/20241107/إسرائيل-تعزز-سلاحها-الجوي-بشراء-25-مقاتلة-إف-15-متطورة-1094584675.html

إسرائيل تعزز سلاحها الجوي بشراء 25 مقاتلة "إف-15" متطورة

إسرائيل تعزز سلاحها الجوي بشراء 25 مقاتلة "إف-15" متطورة

سبوتنيك عربي

أعلنت وزارة الدفاع الإسرائيلية، اليوم الخميس، توقيع اتفاقية مع شركة "بوينغ" الأمريكية لشراء 25 مقاتلة متطورة من طراز "إف-15"، في صفقة تصل قيمتها إلى 5.2... 07.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-07T16:08+0000

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وحسب صحيفة "جيروزاليم بوست"، يأتي هذا التعاقد ضمن حزمة مساعدات وافقت عليها إدارة الرئيس الأمريكي جو بايدن والكونغرس في وقت سابق من العام الجاري، وتشمل خيارا لشراء 25 طائرة إضافية في المستقبل.ومن المقرر أن تبدأ عمليات التسليم في عام 2031، بمعدل 4 إلى 6 طائرات سنويا.وأشارت إلى أن هذه الصفقة إلى جانب السرب الثالث من مقاتلات "إف-35" الذي تم شراؤه أخيرا، تشكل تعزيزا كبيرا للقوة الجوية الإسرائيلية وتوسيعا لقدراتها الاستراتيجية.كما أكدت الوزارة أن هذه المزايا تهدف إلى تعزيز التفوق الاستراتيجي لسلاح الجو الإسرائيلي لتمكينه من مواصلة عملياته في قطاع غزة ولبنان، والاستعداد للتحديات المستقبلية في المنطقة.

https://sarabic.ae/20240604/إسرائيل-توقع-صفقة-لشراء-25-طائرة-مقاتلة-أخرى-من-طراز-إف-35-مقابل-3-مليارات-دولار-1089511547.html

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