https://sarabic.ae/20241111/ولي-العهد-السعودي-محمد-بن-سلمان-يجب-ألا-تهاجم-إسرائيل-إيران-1094689039.html

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب ألا تهاجم إسرائيل إيران

ولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب ألا تهاجم إسرائيل إيران

سبوتنيك عربي

دعا ولي العهد السعودي، الأمير محمد بن سلمان، اليوم الإثنين، إسرائيل إلى احترام سيادة إيران، والامتناع عن مهاجمة أراضيها. 11.11.2024, سبوتنيك عربي

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وقال في كلمته خلال القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض: "ندعو المجتمع الدولي للنهوض بمسؤولياته لحفظ الأمن والسلم الدوليين بالوقف الفوري للاعتداءات الإسرائيلية على الأشقاء في فلسطين ولبنان، وإلزام إسرائيل باحترام سيادة الجمهورية الإسلامية الإيرانية الشقيقة وعدم الاعتداء على أراضيها"، وفقا لوكالة الأنباء السعودية (واس).وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".وقال الجيش الإسرائيلي، بعد وقت قصير من الضربات، إنه "من بين المواقع العسكرية المستهدفة، بطاريات دفاع جوي ومواقع تصنيع صواريخ بالستية استخدمت في أحدث هجوم مباشر لإيران على إسرائيل، في الأول من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وهجوم سابق في 14 أبريل/ نيسان الماضي".ومن جانبها، أعلنت إيران، أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.وكانت السعودية وإيران، قد اتفقتا في آذار/ مارس 2023، على استئناف العلاقات الدبلوماسية، بعد سنوات من القطيعة.يذكر أنه تم قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين، في عام 2016، بعدما هاجم محتجون إيرانيون المقار الدبلوماسية السعودية في إيران، بعدما قامت السلطات السعودية بإعدام رجل الدين السعودي الشيعي، نمر النمر.

https://sarabic.ae/20241026/السعودية-تصدر-بيانا-عاجلا-بعد-الهجوم-الإسرائيلي-على-إيران-1094178179.html

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السعودية, أخبار السعودية اليوم, جامعة الدول العربية, إيران, إسرائيل, العالم العربي, أخبار العالم الآن, ولي العهد محمد بن سلمان