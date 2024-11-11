https://sarabic.ae/20241111/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-الرسائل-المهمة-التي-أطلقتها-القمة-العربية-الإسلامية-في-الرياض-1094695195.html

مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض

مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض

سبوتنيك عربي

شدد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، من ناحية التوقيت والمضمون في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-11T17:42+0000

2024-11-11T17:42+0000

2024-11-11T17:42+0000

العدوان الإسرائيلي على غزة

فلسطين المحتلة

الاحتلال الإسرائيلي

إسرائيل

السعودية

حصري

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وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة جاءت بعد الانتخابات الرئاسية، وعودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة مجددًا، ما يعني وضعا جديدًا في التعامل مع القضايا الدولية المختلفة، بما في ذلك قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.ويرى أن هناك نهجًا جديدًا في التعامل مع الأزمات الدولية، والتعامل مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى الشعب اللبناني في جنوب لبنان.وأوضح أن القمة أكدت مجددا على الموقف العربي والإسلامي المشترك بشأن حل القضية الفلسطينية، القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد كذلك على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.وأشار إلى أن القمة من حيث مضمونها وتوقيتها مهمة، حيث ترسل رسالة مهمة مسبقة بموقف عربي وإسلامي مشترك تجاه القضية الفلسطينية.وقال: إن "القمة كذلك تؤكد على أهمية ودور الموقف السعودي، حيث كان الهدف الرئيس لترامب في مرحلة سابقة أن يضع التطبيع العربي الإسرائيلي بديلا عن حل الصراع بشكل مباشر، مشددًا على أهمية ربط المملكة مسار التطبيع مع إسرائيل على أساس حل القضية الفلسطينية.وتابع: "تؤكد المملكة في مواقفها بشكل مستمر، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو أمر مهم في هذه المرحلة".وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن "هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة".وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته.وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة فيما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.

https://sarabic.ae/20241111/تغطية-مباشرة-القمة-العربية-والإسلامية-الطارئة-لبحث-الحرب-في-غزة-ولبنان-وحل-الدولتين-1094679062.html

https://sarabic.ae/20241111/وزير-الخارجية-السعودي-هناك-إجماع-كبير-من-المجتمع-الدولي-على-حل-الدولتين-1094694814.html

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العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, الاحتلال الإسرائيلي, إسرائيل, السعودية, حصري