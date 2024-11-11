مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
الإنسان والثقافة
أكاديمي مصري: الاستشراق الروسي موضوعي ويرصد الواقع في مصر والعالم العربي
09:16 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:46 GMT
14 د
مرايا العلوم
كيف حبست المغناطيسية نفسها داخل كوكبنا وهي الأقوى من الجاذبية؟
10:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
10:33 GMT
11 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للشاعر والاعلامي الفلسطيني بهاء شحادة
10:44 GMT
16 د
عرب بوينت بودكاست
المنصات العراقية ..المأذون أقوى من القانون
11:03 GMT
48 د
مرايا العلوم
مجموعة فريدة من النجوم وصيد البشر الأوائل وثقوب سوداء متباعدة بسرعة هائلة
11:51 GMT
9 د
مساحة حرة
ما العوامل التي جعلت مدنا عربية على رأس قائمة أسواق العمل الأكثر تنافسية بالعالم؟
12:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
13:28 GMT
22 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
13:50 GMT
10 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
17:03 GMT
29 د
شؤون عسكرية
خبير: ترامب سيحمل أوروبا مسؤولية استمرار حلف الناتو أو سيشكل ناتو جديدا من بعض الدول الأكثر طواعية لأمريكا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
قطر : الأنباء عن انسحابنا من الوساطة في مفاوضات غزة "غير دقيقة"
18:03 GMT
59 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
108 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
149 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
عرب بوينت بودكاست
كيف تؤثر جينات الأجداد والفيروسات التي أصابتهم منذ آلاف السنين على صحتنا؟
09:18 GMT
11 د
الإنسان والثقافة
أدب الأطفال في روسيا .. بين متعة القراءة وغرس القيم الإنسانية في سن مبكر
09:30 GMT
29 د
لقاء سبوتنيك
فوز ترامب في الانتخابات الأمريكية وأثره على الأزمات العالمية والسياسة الدولية
10:03 GMT
56 د
مرايا العلوم
البكتيريا متعددة الخلايا وزيادة حمضية المتجمد الشمالي
11:31 GMT
29 د
مساحة حرة
العالم العربي في قبضة التغير المناخي
12:29 GMT
31 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع مدير مكتب إذاعة سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ ديمتري تاراسوف
13:07 GMT
9 د
مدار الليل والنهار
مقابلة مع السكرتير الاعلامي لمكتب سبوتنيك عربي - بيروت الأستاذ أنيس صافية
13:16 GMT
6 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
13:28 GMT
14 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
13:42 GMT
18 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
بلا قيود
خبير: نتنياهو أحرق كل مراكب العودة في حرب تختلف عن كل سابقاتها
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
الموسيقى الكلاسيكية الروسية بين الماضي والحاضر
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
أسرار الكون في أثقل جسيم مكتشف للمادة المضادة
18:33 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
117 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241111/مسؤول-فلسطيني-يتحدث-لـ-سبوتنيك-عن-الرسائل-المهمة-التي-أطلقتها-القمة-العربية-الإسلامية-في-الرياض-1094695195.html
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض
مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض
سبوتنيك عربي
شدد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، من ناحية التوقيت والمضمون في... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:42+0000
2024-11-11T17:42+0000
العدوان الإسرائيلي على غزة
فلسطين المحتلة
الاحتلال الإسرائيلي
إسرائيل
السعودية
حصري
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083050142_0:86:1600:986_1920x0_80_0_0_4319630050381ee60af7a7f17d503b06.jpg
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة جاءت بعد الانتخابات الرئاسية، وعودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة مجددًا، ما يعني وضعا جديدًا في التعامل مع القضايا الدولية المختلفة، بما في ذلك قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.ويرى أن هناك نهجًا جديدًا في التعامل مع الأزمات الدولية، والتعامل مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى الشعب اللبناني في جنوب لبنان.وأوضح أن القمة أكدت مجددا على الموقف العربي والإسلامي المشترك بشأن حل القضية الفلسطينية، القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد كذلك على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.وأشار إلى أن القمة من حيث مضمونها وتوقيتها مهمة، حيث ترسل رسالة مهمة مسبقة بموقف عربي وإسلامي مشترك تجاه القضية الفلسطينية.وقال: إن "القمة كذلك تؤكد على أهمية ودور الموقف السعودي، حيث كان الهدف الرئيس لترامب في مرحلة سابقة أن يضع التطبيع العربي الإسرائيلي بديلا عن حل الصراع بشكل مباشر، مشددًا على أهمية ربط المملكة مسار التطبيع مع إسرائيل على أساس حل القضية الفلسطينية.وتابع: "تؤكد المملكة في مواقفها بشكل مستمر، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو أمر مهم في هذه المرحلة".وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن "هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة".وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته.وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة فيما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
https://sarabic.ae/20241111/تغطية-مباشرة-القمة-العربية-والإسلامية-الطارئة-لبحث-الحرب-في-غزة-ولبنان-وحل-الدولتين-1094679062.html
https://sarabic.ae/20241111/وزير-الخارجية-السعودي-هناك-إجماع-كبير-من-المجتمع-الدولي-على-حل-الدولتين-1094694814.html
فلسطين المحتلة
إسرائيل
السعودية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e7/0b/0b/1083050142_86:0:1515:1072_1920x0_80_0_0_861ebf385d8954317077584a5831ff8b.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, الاحتلال الإسرائيلي, إسرائيل, السعودية, حصري
العدوان الإسرائيلي على غزة, فلسطين المحتلة, الاحتلال الإسرائيلي, إسرائيل, السعودية, حصري

مسؤول فلسطيني يتحدث لـ "سبوتنيك" عن الرسائل المهمة التي أطلقتها القمة العربية الإسلامية في الرياض

17:42 GMT 11.11.2024
© Photo / وزارة الإعلام السعوديةالقمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023
القمة العربية الإسلامية غير العادية في العاصمة السعودية الرياض، السعودية، 11 نوفمبر/ تشرين الثاني 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
© Photo / وزارة الإعلام السعودية
تابعنا عبر
حصري
شدد الدكتور أحمد مجدلاني، عضو اللجنة التنفيذية بمنظمة التحرير الفلسطينية، على أهمية القمة العربية الإسلامية التي عقدت في الرياض، من ناحية التوقيت والمضمون في آن واحد.
وأضاف في تصريحات خاصة لـ "سبوتنيك"، أن القمة جاءت بعد الانتخابات الرئاسية، وعودة الرئيس دونالد ترامب للسلطة مجددًا، ما يعني وضعا جديدًا في التعامل مع القضايا الدولية المختلفة، بما في ذلك قضية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني.
ويرى أن هناك نهجًا جديدًا في التعامل مع الأزمات الدولية، والتعامل مع استمرار العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وعلى الشعب اللبناني في جنوب لبنان.
وأوضح أن القمة أكدت مجددا على الموقف العربي والإسلامي المشترك بشأن حل القضية الفلسطينية، القائم على أساس قرارات الشرعية الدولية ذات الصلة، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، والتشديد على ضرورة الانسحاب الإسرائيلي من الأراضي الفلسطينية المحتلة، والتأكيد كذلك على وقف العدوان الإسرائيلي على غزة ولبنان.
وأشار إلى أن القمة من حيث مضمونها وتوقيتها مهمة، حيث ترسل رسالة مهمة مسبقة بموقف عربي وإسلامي مشترك تجاه القضية الفلسطينية.
جامعة الدول العربية - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
انعقاد القمة العربية والإسلامية غير العادية لبحث الحرب في غزة ولبنان وحل الدولتين
13:35 GMT
وقال: إن "القمة كذلك تؤكد على أهمية ودور الموقف السعودي، حيث كان الهدف الرئيس لترامب في مرحلة سابقة أن يضع التطبيع العربي الإسرائيلي بديلا عن حل الصراع بشكل مباشر، مشددًا على أهمية ربط المملكة مسار التطبيع مع إسرائيل على أساس حل القضية الفلسطينية.
وتابع: "تؤكد المملكة في مواقفها بشكل مستمر، أنه لا يمكن أن يكون هناك تطبيع مع إسرائيل بدون قيام دولة فلسطينية مستقلة، وهو أمر مهم في هذه المرحلة".
وأكد وزير الخارجية السعودي، الأمير فيصل بن فرحان، اليوم الإثنين، أن "هناك تقاعسا من المجتمع الدولي في القيام بواجبه تجاه الحرب في قطاع غزة".
وقال بن فرحان، خلال مؤتمر صحفي، في ختام القمة العربية الإسلامية في الرياض، إن "القمة الطارئة تؤكد أننا نتحدث بصوت واحد فيما يتعلق بفلسطين"، مؤكدا أن إسرائيل تنتهك القانون الدولي الإنساني ولهذا تبعاته.
وأضاف أنه "لا حل عسكريا للنزاع الفلسطيني الإسرائيلي والحل الوحيد هو حل الدولتين"، مؤكدا أن هناك التزام دولي متجدد وإجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين.
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان - سبوتنيك عربي, 1920, 11.11.2024
وزير الخارجية السعودي: هناك إجماع كبير من المجتمع الدولي على حل الدولتين
17:24 GMT
وتابع وزير الخارجية السعودي: "عدد متزايد من دول العالم بدأ بدعم حل الدولتين ولكن مجلس الأمن الدولي غير قادر على التعامل مع النزاع الحالي".
وأوضح بن فرحان أن "أهداف الحرب في غزة الآن تتجاوز مجرد ضمان أمن إسرائيل"، مؤكدا مواصلة العمل من خلال الدبلوماسية لتحقيق السلام الذي يستحقه الجميع.
ونفى وزير الخارجية السعودي وجود أي قرارات محددة للقمة فيما يتعلق بغزة لأن السلطة الفلسطينية هي المسؤولة عن الأوضاع، مشددا على ضرورة العمل على دفع إسرائيل لتسديد المستحقات الضريبية للسلطة الفلسطينية.
وانطلقت، اليوم الاثنين، القمة الطارئة الثانية لمنظمة التعاون الإسلامي والجامعة العربية، المنعقدة في العاصمة السعودية الرياض، بمشاركة 57 دولة، وحضور عدد من زعماء الدول العربية، والمخصصة لبحث تطورات الأوضاع في المنطقة وبخاصة على الساحتين الفلسطينية واللبنانية، وتطورات الأوضاع الراهنة في المنطقة.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لطوفان الأقصى.. والتوتر بين لبنان وإسرائيل14:03 GMTСамоходная-артиллерийская установка (САУ) МСТА-С ведет огонь на Херсонском направлении - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة04:47 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 23:00 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала