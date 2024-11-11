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القمة العربية الإسلامية تقرر إنشاء آلية على مستوى عربي إسلامي أفريقي بشأن فلسطين
القمة العربية الإسلامية تقرر إنشاء آلية على مستوى عربي إسلامي أفريقي بشأن فلسطين
سبوتنيك عربي
قرر المشاركون في القمة العربية الإسلامية الطارئة الثانية في الرياض، اليوم الاثنين، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي،... 11.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-11T17:57+0000
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وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بعد القمة: "لأول مرة في التاريخ سيتم التوقيع على اتفاق لإنشاء آلية مشتركة بين المنظمات الثلاث فيما يتعلق بالتنسيق فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتنفيذ القرارات المتخذة بشأن القضية الفلسطينية".وبحسب أبو الغيط، فإن سبل تفاعل هذه الآلية الثلاثية ومبادئ عملها ستتم مناقشتها في اجتماع رفيع المستوى لممثلي المنظمات الثلاث.وأكد أبو الغيط أن المشاركين في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية بالرياض، اتفقوا على اتخاذ إجراءات لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة. واستضافت السعودية، اليوم الاثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.العراق يجدد طرح مبادرته نحو إنشاء صندوق عربي وإسلامي لإعمار قطاع غزة ولبنانولي العهد السعودي محمد بن سلمان: يجب ألا تهاجم إسرائيل إيران
https://sarabic.ae/20241110/قمة-الرياض-ما-الذي-يسعى-له-القادة-العرب-في-ظل-المتغيرات-على-الساحة-الدولية-1094655577.html
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العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أحمد أبو الغيط, أحمد أبو الغيط, أخبار السعودية اليوم, السعودية
العالم العربي, لبنان, أخبار لبنان, أخبار فلسطين اليوم, فلسطين المحتلة, غزة, قطاع غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, أحمد أبو الغيط, أحمد أبو الغيط, أخبار السعودية اليوم, السعودية
القمة العربية الإسلامية تقرر إنشاء آلية على مستوى عربي إسلامي أفريقي بشأن فلسطين
قرر المشاركون في القمة العربية الإسلامية الطارئة الثانية في الرياض، اليوم الاثنين، إنشاء آلية تنسيق مشتركة بين جامعة الدول العربية، ومنظمة التعاون الإسلامي، والاتحاد الأفريقي لتعزيز القضية الفلسطينية على الساحة الدولية.
وقال الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، في مؤتمر صحفي بعد القمة: "لأول مرة في التاريخ سيتم التوقيع على اتفاق لإنشاء آلية مشتركة بين المنظمات الثلاث فيما يتعلق بالتنسيق فيما بينها لدعم القضية الفلسطينية، ودعم الشعب الفلسطيني وحقوقه المشروعة، وتنفيذ القرارات المتخذة بشأن القضية الفلسطينية".
وبحسب أبو الغيط، فإن سبل تفاعل هذه الآلية الثلاثية ومبادئ عملها ستتم مناقشتها في اجتماع رفيع المستوى لممثلي المنظمات الثلاث.
وجاء في مسودة البيان الختامي للقمة، والتي نشرها التلفزيون السعودي أن "المشاركون في القمة يدعون مجلس الأمن الدولي إلى اتخاذ قرار حازم وملزم يطالب بوقف العدوان الإسرائيلي، ويعتبرون عدم القيام بذلك بمثابة تواطؤ في السماح لإسرائيل بمواصلة عدوانها الذي يقتل الأبرياء من الأطفال والشيوخ والنساء، ويقلل من حجم السكان ويحول قطاع غزة إلى أنقاض".
وأكد أبو الغيط أن المشاركين في القمة العربية الإسلامية الاستثنائية الثانية بالرياض، اتفقوا على اتخاذ إجراءات
لتجميد عضوية إسرائيل في الأمم المتحدة.
واستضافت السعودية، اليوم الاثنين، القمة العربية الإسلامية الثانية
حول الوضع في قطاع غزة ولبنان، والتي شارك فيها قادة وممثلو 50 دولة.