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بوتين وبن سلمان يؤكدان على نهجين متطابقين لحل الصراع الفلسطيني الإسرائيلي
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لتوسيع العمليات... "حزب الله" يعلن دخول صاروخ جديد الخدمة.. فيديو
لتوسيع العمليات... "حزب الله" يعلن دخول صاروخ جديد الخدمة.. فيديو
سبوتنيك عربي
يواصل "حزب الله" عملياته الدفاعية للتصدي للتوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي ذات الوقت يكشف عن سلاح جديد يسهم في تعزيز قدراته الهجومية. 13.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-13T13:50+0000
2024-11-13T13:50+0000
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وتمثل الصواريخ أخطر الأسلحة الهجومية التي يملكها "حزب الله" اللبناني ومنها صاروخ جديد هو "فادي - 6"، الذي كشف عنه الحزب في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء.وبحسب ما كشف عنه "حزب الله"، فإن "فادي - 6"، الذي دخل الخدمة، أمس الثلاثاء، يصنف ضمن فئة صواريخ "أرض - أرض" التكتيكية الدقيقة التوجيه ويصل مداه إلى 225 كيلومترا، مشيرا إلى أنه سيسهم في توسيع عملياته الهجومية ضد إسرائيل لقدرته التدميرية الكبيرة مقارنة بالنسخ السابقة.مواصفات الصاروخوبحسب ما نشره "حزب الله"، فإن الصاروخ "فادي - 6"، يمكنه من الوصول إلى مناطق العمق الإسرائيلي.وفي وقت سابق، كشفت "حزب الله" عن نوعين من الصواريخ هما "فادي - 1" و"فادي - 2" استخدمهما في قصف مواقع تبعد 50 كيلومترا داخل إسرائيل، وقال إن اسم تلك الفئة من الصواريخ مرتبطة باسم أحد مقاتلي "حزب الله" الذي قتل عام 1987، في مواجهة مع القوات الإسرائيلية.وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعارض وقف إطلاق النار في لبنان من دون نزع سلاح "حزب الله" اللبناني رغم أن ذلك ليس من أهداف الحرب.واستأنف الجيش الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة حي حارة حريك، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 7 جنود إسرائيليين لقوا حتفهم داخل أحد المباني، جنوبي لبنان، اليوم الأربعاء، بينما أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة تل نوف الجوّية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي تل أبيب.يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه عملياته العسكرية في قطاع غزة، الذي نتج عنه حصيلة ضحايا بلغت 43.712 قتيلا و103.258 مصابا، حسب وزارة الصحة في القطاع.
https://sarabic.ae/20240922/حزب-الله-يستخدم-صواريخ-مدمرة-تظهر-لأول-مرة-فيديو-1092991423.html
https://sarabic.ae/20241001/حزب-الله-يعلن-استهداف-قاعدة-استخباراتية-ومقر-الموساد-في-تل-أبيب-بصواريخ-فادي-4-1093304699.html
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رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله
رصد عسكري, لبنان, أخبار لبنان, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار حزب الله

لتوسيع العمليات... "حزب الله" يعلن دخول صاروخ جديد الخدمة.. فيديو

13:50 GMT 13.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributorلحظة إطلاق صاروخ بواسطة "حزب الله" اللبناني
لحظة إطلاق صاروخ بواسطة حزب الله اللبناني - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
© Getty Images / picture alliance / Contributor
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يواصل "حزب الله" عملياته الدفاعية للتصدي للتوغل البري الإسرائيلي في جنوب لبنان، وفي ذات الوقت يكشف عن سلاح جديد يسهم في تعزيز قدراته الهجومية.
وتمثل الصواريخ أخطر الأسلحة الهجومية التي يملكها "حزب الله" اللبناني ومنها صاروخ جديد هو "فادي - 6"، الذي كشف عنه الحزب في مقطع فيديو نشره، اليوم الأربعاء.
وبحسب ما كشف عنه "حزب الله"، فإن "فادي - 6"، الذي دخل الخدمة، أمس الثلاثاء، يصنف ضمن فئة صواريخ "أرض - أرض" التكتيكية الدقيقة التوجيه ويصل مداه إلى 225 كيلومترا، مشيرا إلى أنه سيسهم في توسيع عملياته الهجومية ضد إسرائيل لقدرته التدميرية الكبيرة مقارنة بالنسخ السابقة.

مواصفات الصاروخ

القطر: 302 مليمتر.
وزن الرأس الحربي: 140 كيلوغراما.
الوزن الكلي للصاروخ: 650 كيلوغرام.
نظام الدفع: يعمل بالوقود الصلب.
منصات الإطلاق: ثابتة أو متحركة.
وبحسب ما نشره "حزب الله"، فإن الصاروخ "فادي - 6"، يمكنه من الوصول إلى مناطق العمق الإسرائيلي.
قوات المقاومة حزب الله تطلق صواريخ باتجاه إرهابيين على الحدود اللبنانية السورية،22 يوليو/ تموز 2017 - سبوتنيك عربي, 1920, 22.09.2024
"حزب الله" اللبناني يستخدم صواريخ مدمرة تظهر لأول مرة... فيديو
22 سبتمبر, 15:04 GMT
وفي وقت سابق، كشفت "حزب الله" عن نوعين من الصواريخ هما "فادي - 1" و"فادي - 2" استخدمهما في قصف مواقع تبعد 50 كيلومترا داخل إسرائيل، وقال إن اسم تلك الفئة من الصواريخ مرتبطة باسم أحد مقاتلي "حزب الله" الذي قتل عام 1987، في مواجهة مع القوات الإسرائيلية.
وفي وقت سابق، اليوم الأربعاء، أعلنت وسائل إعلام إسرائيلية أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس يعارض وقف إطلاق النار في لبنان من دون نزع سلاح "حزب الله" اللبناني رغم أن ذلك ليس من أهداف الحرب.
غارات الطيران الحربي الإسرائيلي على الضاحية الجنوبية، بيروت، لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 01.10.2024
"حزب الله" يعلن استهداف قاعدة استخباراتية ومقر الموساد في تل أبيب بصواريخ "فادي-4"
1 أكتوبر, 09:18 GMT
واستأنف الجيش الإسرائيلي قصف الضاحية الجنوبية لبيروت، وخاصة حي حارة حريك، وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن 7 جنود إسرائيليين لقوا حتفهم داخل أحد المباني، جنوبي لبنان، اليوم الأربعاء، بينما أعلن "حزب الله" استهداف قاعدة تل نوف الجوّية التابعة للجيش الإسرائيلي جنوبي تل أبيب.
يأتي ذلك في الوقت الذي يواصل فيه عملياته العسكرية في قطاع غزة، الذي نتج عنه حصيلة ضحايا بلغت 43.712 قتيلا و103.258 مصابا، حسب وزارة الصحة في القطاع.
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