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صدى الحياة
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الإنسان والثقافة
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عرب بوينت بودكاست
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حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في كفركلا جنوبي لبنان للمرة الخامسة
حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في كفركلا جنوبي لبنان للمرة الخامسة
سبوتنيك عربي
أعلن "حزب الله" اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "استهداف قوة إسرائيلية عند مثلث دير ميماس – كفركلا جنوبي لبنان للمرة الخامسة بقذائف المدفعية". 23.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال حزب الله، في بيان له، إن قواته "استهدفت تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة".وفي بيان آخر.. أعلن الحزب، "استهداف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر القصف.وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، إلى 3600 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20241123/محادثة-أوستن-وكاتس-تكشف-تناقضا-أمريكيا-إسرائيليا-حول-لبنان-1095122467.html
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لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي
لبنان, أخبار لبنان, أخبار حزب الله, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العالم الآن, العالم العربي

حزب الله يعلن استهداف قوة إسرائيلية في كفركلا جنوبي لبنان للمرة الخامسة

22:58 GMT 23.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammarتداعيات القصف الإسرائيلي في علمات، شمال لبنان
تداعيات القصف الإسرائيلي في علمات، شمال لبنان - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / Hassan Ammar
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أعلن "حزب الله" اللبناني، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأحد، "استهداف قوة إسرائيلية عند مثلث دير ميماس – كفركلا جنوبي لبنان للمرة الخامسة بقذائف المدفعية".
وقال حزب الله، في بيان له، إن قواته "استهدفت تجمعًا لقوّات جيش العدو الإسرائيلي عند مثلّث دير ميماس - كفركلا، للمرّة الخامسة، بقذائف المدفعيّة".
قوات إسرائيلية على الحدود اللبنانية - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
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وفي بيان آخر.. أعلن الحزب، "استهداف مستوطنة كفار بلوم بصلية صاروخية، دعماً للشعب الفلسطيني الصامد في قطاع غزة، ودفاعًا عن لبنان ‏وشعبه.
وشن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر أمس السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص وإصابة العشرات إثر القصف.
وتجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي في لبنان، إلى 3600 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
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