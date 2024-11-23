https://sarabic.ae/20241123/محادثة-أوستن-وكاتس-تكشف-تناقضا-أمريكيا-إسرائيليا-حول-لبنان-1095122467.html
محادثة أوستن وكاتس تكشف تناقضا أمريكيا إسرائيليا حول لبنان
محادثة أوستن وكاتس تكشف تناقضا أمريكيا إسرائيليا حول لبنان
سبوتنيك عربي
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام واشنطن بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأوضاع في لبنان، يضمن للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين العودة إلى منازلهم على جانب... 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T20:51+0000
2024-11-23T20:51+0000
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جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن أوستن أكد مجددا على التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل.وقال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي إن كاتس شدد على ضرورة مواصلة التعامل بحزم مع "حزب الله" باستهداف بنيته التحتية والقضاء على قادته حتى يمكن عودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم.وبحسب وسائل الإعلام، فإنه أوستن وكاتس لم يتطرقا إلى مفاوضات وقف إطلاق النار.وحول الوضع في قطاع غزة، قال أوستن إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني بالقطاع، مؤكدا على التزام واشنطن بالعمل على إعادة الرهائن الإسرائيليين بمن فيهم الأمريكيين.وجاءت تلك التصريحات بعدما أعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لا يعد انتهاكا للقانون الأمريكي، رغم تنديدات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع بصورة عامة وفي شماله بصورة خاصة.وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الاسرائيلية على قطاع غزة الى 44 ألف و,176 قتيلا، وأكثر من 104 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.وفي لبنان، تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 3600 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.
https://sarabic.ae/20231028/أوستن-يؤكد-لنظيره-الإسرائيلي-أهمية-حماية-المدنيين-وضرورة-إيصال-المساعدات-في-غزة-1082549058.html
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أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, غزة, أخبار حزب الله
أخبار العالم الآن, العالم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الولايات المتحدة الأمريكية, لبنان, غزة, أخبار حزب الله
محادثة أوستن وكاتس تكشف تناقضا أمريكيا إسرائيليا حول لبنان
أكد وزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن التزام واشنطن بالتوصل إلى حل دبلوماسي للأوضاع في لبنان، يضمن للمدنيين الإسرائيليين واللبنانيين العودة إلى منازلهم على جانب الحدود بين البلدين.
جاء ذلك خلال محادثات هاتفية مع نظيره الإسرائيلي يسرائيل كاتس، اليوم السبت، حسبما ذكرت وسائل إعلام غربية.
وقال متحدث باسم وزارة الدفاع الأمريكية "البنتاغون" إن أوستن أكد مجددا على التزام واشنطن الراسخ بأمن إسرائيل
.
28 أكتوبر 2023, 02:33 GMT
وقال متحدث باسم وزير الدفاع الإسرائيلي إن كاتس شدد على ضرورة مواصلة التعامل بحزم مع "حزب الله" باستهداف بنيته التحتية والقضاء على قادته حتى يمكن عودة سكان شمال إسرائيل إلى ديارهم.
وبحسب وسائل الإعلام، فإنه أوستن وكاتس لم يتطرقا إلى مفاوضات وقف إطلاق النار
.
وحول الوضع في قطاع غزة، قال أوستن إنه يجب على إسرائيل اتخاذ إجراءات لتحسين الوضع الإنساني بالقطاع، مؤكدا على التزام واشنطن بالعمل على إعادة الرهائن الإسرائيليين بمن فيهم الأمريكيين.
وجاءت تلك التصريحات بعدما أعلنت واشنطن، الأسبوع الماضي، أن ما تقوم به إسرائيل في قطاع غزة فيما يتعلق بالمساعدات الإنسانية لا يعد انتهاكا للقانون الأمريكي، رغم تنديدات من الأمم المتحدة ومنظمات إغاثية من تدهور الوضع الإنساني في القطاع بصورة عامة وفي شماله بصورة خاصة.
وارتفعت حصيلة ضحايا الحرب الاسرائيلية
على قطاع غزة الى 44 ألف و,176 قتيلا، وأكثر من 104 آلاف مصاب، إضافة إلى آلاف المفقودين منذ الـ7 من أكتوبر/ تشرين الأول 2023، حسب وزارة الصحة الفلسطينية في غزة.
وفي لبنان، تجاوزت حصيلة ضحايا القصف الإسرائيلي 3600 قتيل وأكثر من 15 ألف مصاب، حسب بيانات وزارة الصحة اللبنانية.