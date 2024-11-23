https://sarabic.ae/20241123/قصف-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جوسيه-في-ريف-حمص-على-الحدود-بين-سوريا-ولبنان-والمعبر-يخرج-عن-الخدمة-1095120915.html
قصف إسرائيلي يستهدف "معبر جوسيه" في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان والمعبر يخرج عن الخدمة
قصف إسرائيلي يستهدف "معبر جوسيه" في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان والمعبر يخرج عن الخدمة
سبوتنيك عربي
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف معبر (جوسية- القاع) على الحدود السورية اللبنانية. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T18:51+0000
2024-11-23T18:51+0000
2024-11-23T18:51+0000
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ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "العدوان الإسرائيلي على معبر "جوسيه القاع" أدى إلى أضرار كبيرة في الطريق الواصل بين نقطتي العبور السورية واللبنانية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني.
https://sarabic.ae/20241123/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-المبعوث-الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-إلى-سوريا-في-دمشق-1095119358.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
قصف إسرائيلي يستهدف "معبر جوسيه" في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان والمعبر يخرج عن الخدمة
حصري
أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف معبر (جوسية- القاع) على الحدود السورية اللبنانية.
ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "العدوان الإسرائيلي على معبر "جوسيه القاع" أدى إلى أضرار كبيرة في الطريق الواصل بين نقطتي العبور السورية واللبنانية".
وأشار المراسل إلى أن أصوات الانفجارات التي تسمع في منطقة (القصير) بريف حمص الجنوبي الغربي ناجمة عن غارات إسرائيلية تستهدف منطقة (الهرمل) اللبنانية المحاذية للأراضي السورية.
وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
وذكر مراسل "سبوتنيك" أن المعلومات الأولية تشير إلى سقوط ضحايا إثر القصف في محيط مدينة تدمر السورية.
وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني.