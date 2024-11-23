https://sarabic.ae/20241123/قصف-إسرائيلي-يستهدف-معبر-جوسيه-في-ريف-حمص-على-الحدود-بين-سوريا-ولبنان-والمعبر-يخرج-عن-الخدمة-1095120915.html

قصف إسرائيلي يستهدف "معبر جوسيه" في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان والمعبر يخرج عن الخدمة

قصف إسرائيلي يستهدف "معبر جوسيه" في ريف حمص على الحدود بين سوريا ولبنان والمعبر يخرج عن الخدمة

سبوتنيك عربي

أفاد مراسل "سبوتنيك"، اليوم الأحد، بوقوع سلسلة غارات إسرائيلية تستهدف معبر (جوسية- القاع) على الحدود السورية اللبنانية. 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T18:51+0000

2024-11-23T18:51+0000

2024-11-23T18:51+0000

حصري

تقارير سبوتنيك

العالم العربي

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/0a/15/1094017950_0:531:960:1071_1920x0_80_0_0_8bf9994b5e893812dfc436cecaa1bcc0.jpg

ووفقا لمراسل "سبوتنيك"، فإن "العدوان الإسرائيلي على معبر "جوسيه القاع" أدى إلى أضرار كبيرة في الطريق الواصل بين نقطتي العبور السورية واللبنانية".وأفاد مراسل "سبوتنيك" في سوريا، يوم الأربعاء الفائت، أن طائرات حربية إسرائيلية أطلقت عددا من الصواريخ من أجواء القاعدة الأمريكية في منطقة التنف على الحدود السورية العراقية الأردنية، أقصى ريف حمص الجنوبي الشرقي، مستهدفة محيط مدينة تدمر، ما أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.وأشار المراسل إلى أن عددا كبيرا من سيارات الإسعاف يشارك في نقل مصابي العدوان من داخل ومحيط المدينة، نحو مشفى تدمر الوطني.

https://sarabic.ae/20241123/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-المبعوث-الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-إلى-سوريا-في-دمشق-1095119358.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي