وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق

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البرنامج الصباحي
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المقهى الثقافي
الشاعرة والإعلامية همسة يونس، فلسطينية الدم..إماراتية القلب
09:18 GMT
12 د
صدى الحياة
خبير: الاستحقاق الانتخابي خطوة مهمة والاتفاق على إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية ينهي التدخلات الخارجية
09:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
10:29 GMT
24 د
صدى الحياة
الميراث وحقوق المرأة بين الشريعة والقوانين... كيف تتعامل الدول العربية مع هذه المسألة؟
10:53 GMT
7 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:03 GMT
28 د
مرايا العلوم
غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
11:32 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
مواقع التواصل الاجتماعي متهمة بالتأثير سلبا على الصحة العقلية
11:46 GMT
14 د
الإنسان والثقافة
آفاق التعاون العلمي والتعليمي والثقافي بين روسيا وأفريقيا
12:03 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
12:33 GMT
22 د
ملفات ساخنة
فيتو أمريكي جديد في مجلس الأمن ضد قرار لوقف الحرب في غزة
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
17:03 GMT
30 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
17:33 GMT
30 د
عالم سبوتنيك
تداعيات قرار الجنائية الدولية باعتقال نتنياهو وجالانت، "لبنان يسعى لتعديل المقترح الأميركي لضمان انسحاب إسرائيلي كامل"
18:03 GMT
59 د
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البرنامج الصباحي - اعادة
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32 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
09:18 GMT
24 د
مرايا العلوم
الطيور تتألق في الإغلاق والذكاء والاضطراب وإنسان الجزيرة العربية
09:42 GMT
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الإنسان والثقافة
أكاديمية مصرية: اللغة الروسية مهمة وعريقة لإنها تنتمي لدولة تحمل تاريخ وثقافة عريقة
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30 د
عرب بوينت بودكاست
تترستان نافذة روسيا إلى العالم العربي
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هل تنجو زراعات العالم العربي من التغيرات المناخية؟
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حوار مع الكاتب العراقي حامد حنجر
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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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10 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:30 GMT
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التعاون الدولي بين الجامعات العربية والأجنبية
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
سبوتنيك عربي
يستقبل وزير الخارجية السوري والمغتربين السوري بسام الصباغ صباح غد الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T17:38+0000
2024-11-23T17:38+0000
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ويعقد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ،اجتماعا في مبنى الخارجية بدمشق.زيارة بيدرسون، هي الثانية لدمشق هذا العام، وتتزامن مع تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، الأمر الذي يرجح أن يتطرق إليه الصباغ في حديثه مع المبعوث الأممي.
https://sarabic.ae/20241121/مقتل-وإصابة-13-مسلحا-من-قوة-حماية-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1095061796.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي

وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق

17:38 GMT 23.11.2024
© Sputnik / الانتقال إلى بنك الصورمبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019
مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا، غير بيدرسون في روما، إيطاليا 6 ديسمبر 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
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يستقبل وزير الخارجية السوري والمغتربين السوري بسام الصباغ صباح غد الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.
ويعقد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ،اجتماعا في مبنى الخارجية بدمشق.
مصادر تحدثت لـ "سبوتنيك" عن أن الاجتماع سيتطرق إلى قضية اختيار مكان لعقد اجتماع "لجنة مناقشة تعديل الدستور"، بعد رفض روسيا وسوريا إقامة الاجتماع في جنيف على خلفية انحيازها في قضية العملية الروسية الخاصة، واقتراح موسكو كل من سلطنة عمان ومصر والسعودية والعراق لانعقاد (لجنة مناقشة تعديل الدستور).
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21 نوفمبر, 16:00 GMT
زيارة بيدرسون، هي الثانية لدمشق هذا العام، وتتزامن مع تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، الأمر الذي يرجح أن يتطرق إليه الصباغ في حديثه مع المبعوث الأممي.
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