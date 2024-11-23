https://sarabic.ae/20241123/وزير-الخارجية-السوري-يلتقي-المبعوث-الخاص-للأمين-العام-للأمم-المتحدة-إلى-سوريا-في-دمشق-1095119358.html
وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
سبوتنيك عربي
يستقبل وزير الخارجية السوري والمغتربين السوري بسام الصباغ صباح غد الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T17:38+0000
2024-11-23T17:38+0000
2024-11-23T17:38+0000
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ويعقد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ،اجتماعا في مبنى الخارجية بدمشق.زيارة بيدرسون، هي الثانية لدمشق هذا العام، وتتزامن مع تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، الأمر الذي يرجح أن يتطرق إليه الصباغ في حديثه مع المبعوث الأممي.
https://sarabic.ae/20241121/مقتل-وإصابة-13-مسلحا-من-قوة-حماية-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1095061796.html
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم العربي
وزير الخارجية السوري يلتقي المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا في دمشق
حصري
يستقبل وزير الخارجية السوري والمغتربين السوري بسام الصباغ صباح غد الأحد، المبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسون.
ويعقد وزير الخارجية السوري بسام الصباغ، والمبعوث الخاص للأمين العام للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسون ،اجتماعا في مبنى الخارجية بدمشق.
مصادر تحدثت لـ "سبوتنيك" عن أن الاجتماع سيتطرق إلى قضية اختيار مكان لعقد اجتماع "لجنة مناقشة تعديل الدستور"، بعد رفض روسيا وسوريا إقامة الاجتماع في جنيف على خلفية انحيازها في قضية العملية الروسية الخاصة، واقتراح موسكو كل من سلطنة عمان ومصر والسعودية والعراق لانعقاد (لجنة مناقشة تعديل الدستور).
زيارة بيدرسون، هي الثانية لدمشق هذا العام، وتتزامن مع تصعيد خطير للعدوان الإسرائيلي على دول المنطقة، الأمر الذي يرجح أن يتطرق إليه الصباغ في حديثه مع المبعوث الأممي.