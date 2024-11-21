https://sarabic.ae/20241121/مقتل-وإصابة-13-مسلحا-من-قوة-حماية-قاعدة-للجيش-الأمريكي-شرقي-سوريا-1095061796.html

مقتل وإصابة 13 مسلحا من قوة حماية قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

مقتل وإصابة 13 مسلحا من قوة حماية قاعدة للجيش الأمريكي شرقي سوريا

سبوتنيك عربي

قتل 3 مسلحين سوريين موالين للجيش الأمريكي، وأصيب 10 آخرون بينهم حالات حرجة، بانفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شاحنة كانت تقلهم إلى إحدى القواعد الأمريكية... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T16:00+0000

2024-11-21T16:00+0000

2024-11-21T16:14+0000

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وأفاد مراسل "سبوتنيك" شرقي سوريا، أن "3 من مسلحي قوات "الكوماندوز" التابعة لقوات "قسد"، من بينهم قيادي، قتلوا ظهر اليوم الخميس، وأصيب أكثر من 10 مسلحين آخرين، في انفجار عبوة ناسفة استهدفت سيارة شاحنة نوع "إنتر" في بلدة العزبة، في طريقهم إلى القاعدة اللاشرعية التي يتخذها الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" بريف دير الزور".وتابع المراسل نقلا عن أحمد المحمد، أحد سكان بلدة العزبة، في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "انفجارا قويا هزّ البلدة الريفية التي تعد مدخلا لقاعدة الجيش الأمريكي في حقل ومعمل غاز "كونيكو" شمالي دير الزور، ناتج عن انفجار عبوة ناسفة استهدفت شاحنة متوسطة كانت تقل عددا كبيرا من قوات "الكومندوس" المنضوية تحت ما يسمى "مجلس هجين العسكري"، الذي تشرف على تدريبه القوات الأمريكية بشكل مباشر ضمن القاعدة، وهي القوة التي تعمد عليها القوات الأمريكية في حماية قواعدها في سوريا".وفور الهجوم، قامت قوات "قسد" بضرب طوق أمني وعسكري حول موقع التفجير والسيارة، وقام مسلحوها بإغلاق الطرقات العامة، وشنّ حملة اعتقالات عشوائية بحق سكان البلدة.وكشف أحمد المحمد بأن "الشاحنة العسكرية كانت في مهمة تبديل مسلحين من مدينة الحسكة باتجاه مدينة هجين بريف دير الزور الشرقي"، مشيرا إلى أن "التفجير يأتي ضمن سلسلة استهداف القوات الأمريكية المحتلة لحقول النفط والغاز، والمسلحين الموالين لها".ويأتي هذه التطور الميداني، في ضوء تزايد الهجمات الجوية والبرية عبر الصواريخ والطائرات المسيرة، التي تتعرض له قواعد الجيش الأمريكي في ريفي محافظتي الحسكة ودير الزور شرقي سوريا.

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