https://sarabic.ae/20241123/مقتل-وإصابة-العشرات-في-غارة-إسرائيلية-على-منطقة-البسطة-وسط-العاصمة-اللبنانية-بيروت-فيديو-1095108136.html

مقتل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على منطقة البسطة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

مقتل وإصابة العشرات في غارة إسرائيلية على منطقة البسطة وسط العاصمة اللبنانية بيروت.. فيديو

سبوتنيك عربي

شن الطيران الحربي الإسرائيلي، فجر اليوم السبت، 4 غارات عنيفة استهدفت منطقة البسطة الفوقا وسط العاصمة اللبنانية بيروت، فيما أعلنت وزارة الصحة مقتل 4 أشخاص... 23.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-23T04:15+0000

2024-11-23T04:15+0000

2024-11-23T04:16+0000

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بيروت- سبوتنيك. وقال مراسل "سبوتنيك"، إن "الطائرات الحربية الإسرائيلية شنّت 4 غارات بالصواريخ الموجهة على مبانٍ سكنية في منطقة البسطا الفوقا وسط العاصمة بيروت".من جانبه، كشف مصدر عسكري لـ"سبوتنيك" أن "الصواريخ التي اسُتخدمت في الغارات على بيروت هي صواريخ خارقة للتحصينات (ارتجاجيّة)، وقد نتج عنها صوت كبير سُمعَ صداه في مدينة صيدا والجبل".وقالت وزارة الصحة اللبنانية في بيان لها، إن "غارة العدو الإسرائيلي على البسطة الفوقا في بيروت أدت في حصيلة أولية إلى استشهاد ٤ أشخاص وإصابة ٢٣ آخرين بجروح"، مضيفةً: "لا تزال أعمال رفع الأنقاض مستمرة".وفي وقت سابق، اليوم السبت، شن الطيران الإسرائيلي 5 غارات استهدفت الضاحية الجنوبية منها حارة حريك وبئر العبد والشياح والغبيري وشارع المصبغة ودوار شاتيلا، وفقًا لقناة "الجديد" اللبنانية.من جانبه، قال الناطق باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي أدرعي عبر حسابه على منصة "إكس"، اليوم السبت: "إلى جميع السكان الموجودين في منطقة الضاحية الجنوبية وتحديدًا في المباني المحددة في الخرائط المرفقة والمباني المجاورة لها في المناطق التالية: حارة حريك، الغبيري، أنتم موجودون بالقرب من منشآت ومصالح تابعة لحزب الله، حيث سيعمل ضدها جيش الدفاع على المدى الزمني القريب".وأضاف: "من أجل سلامتكم وسلامة أبناء عائلتكم عليكم إخلاء هذه المباني وتلك المجاورة لها فورًا والابتعاد عنها لمسافة لا تقل عن 500 متر".وكان الطيران الحربي الإسرائيلي، قد شنّ سلسلة غارات عنيفة على مناطق الحدث وحارة حريك في ضاحية بيروت الجنوبية، بعد أوامر إخلاء فورية أصدرها الجيش، صباح أمس الجمعة.

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لبنان, أخبار لبنان, العالم العربي, أخبار حزب الله, أخبار الضاحية الجنوبية, الضاحية الجنوبية