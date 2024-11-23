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https://sarabic.ae/20241123/رئيس-الوزراء-الأيرلندي-سنعتقل-نتنياهو-وغالانت-إذا-وصلا-البلاد-1095107195.html
رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا البلاد
رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا البلاد
سبوتنيك عربي
قال رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا. 23.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-23T02:48+0000
2024-11-23T03:05+0000
بنيامين نتنياهو
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يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي أدت إلى هجوم إسرائيل على غزة.يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن حماس لم تؤكد وفاته حتى الآن.وأضاف، "لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل".في السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق غالانت ونتنياهو بأنها شائنة".في وقت سابق من أمس الأول الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يهاجم-قرار-الجنائية-الدولية-بشأن-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-ويصفه-بالأمر-الشائن-1095073347.html
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بنيامين نتنياهو, أيرلندا, أخبار أيرلندا, أيرلندا الشمالية, الجنائية الدولية, العالم, غزة
بنيامين نتنياهو, أيرلندا, أخبار أيرلندا, أيرلندا الشمالية, الجنائية الدولية, العالم, غزة

رئيس الوزراء الأيرلندي: سنعتقل نتنياهو وغالانت إذا وصلا البلاد

02:48 GMT 23.11.2024 (تم التحديث: 03:05 GMT 23.11.2024)
© AP Photo / stfرئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس
رئيس وزراء أيرلندا سيمون هاريس - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
© AP Photo / stf
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قال رئيس الوزراء الأيرلندي، إن الشرطة الأيرلندية ستعتقل رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إذا وصل إلى أيرلندا.
يأتي ذلك بعد أن أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب مزعومة في غزة.
كما أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة اعتقال بحق محمد ضيف، رئيس الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة شن هجمات 7 أكتوبر 2023 التي أدت إلى هجوم إسرائيل على غزة.
يُعتقد أن إسرائيل قتلت محمد ضيف في غارة جوية، لكن حماس لم تؤكد وفاته حتى الآن.
عندما سأله التلفزيون الأيرلندي الوطني رئيس الوزراء، عما إذا كان سيتم اعتقال نتنياهو في أيرلندا، قال رئيس الوزراء سيمون هاريس أمس الجمعة، "نعم، بالتأكيد. نحن ندعم المحاكم الدولية ونطبق مذكراتها"، وفقا لموقع "أيرلندا نيوز".
وأضاف، "لقد أصررنا على أن القانون الدولي يجب أن ينطبق في جميع الظروف، وفي جميع الأوقات، وفي جميع الأماكن، وأن المسؤولين عن الانتهاكات، أولئك الذين يرتكبون جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، يجب أن يحاسبوا بشكل كامل".
في السياق، قال نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية، مايكل مارتن، إنه لا يتفق مع وصف الرئيس الأمريكي جو بايدن لمذكرات الاعتقال الصادرة بحق غالانت ونتنياهو بأنها شائنة".
وأضاف نائب رئيس الوزراء إن "هناك جرائم حرب ارتكبت في شمال غزة. مضيفا إنها عقاب جماعي للشعب. إنها جرائم حرب. إنها إبادة جماعية".
في وقت سابق من أمس الأول الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.
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بايدن يهاجم قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت ويصفه بـ"الأمر الشائن"
أمس, 00:57 GMT
وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل و"حماس".
من جهتها، رحبت السلطة الفلسطينية وحركة "حماس" بإصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكّرات اعتقال بحق بنيامين نتنياهو، ويوآف غالانت، بتهمة ارتكابهما جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.
ودعت "حماس" محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.
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