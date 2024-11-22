https://sarabic.ae/20241122/بايدن-يهاجم-قرار-الجنائية-الدولية-بشأن-اعتقال-نتنياهو-وغالانت-ويصفه-بالأمر-الشائن-1095073347.html

بايدن يهاجم قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت ويصفه بالأمر الشائن

بايدن يهاجم قرار الجنائية الدولية بشأن اعتقال نتنياهو وغالانت ويصفه بالأمر الشائن

سبوتنيك عربي

وصف الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الجمعة، قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق... 22.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-22T00:57+0000

2024-11-22T00:57+0000

2024-11-22T00:57+0000

جو بايدن

العالم

المحكمة الجنائية الدولية

بنيامين نتنياهو

غزة

طوفان الأقصى

https://cdn.img.sarabic.ae/img/07e8/08/0d/1091710693_0:34:1640:957_1920x0_80_0_0_3e5a68490b199d018b6711599cb6f125.jpg

وقال بايدن في بيان له نشره البيت الأبيض: "إصدار المحكمة الجنائية الدولية أوامر اعتقال ضد زعماء إسرائيليين أمر شائن".وأمس، قال نتنياهو، في كلمة متلفزة، تعليقا على قرار المحكمة إن "هذا يوم أسود في تاريخ إسرائيل.. وقرار المحكمة الجنائية الدولية يحولها إلى أداة مواجهة سياسية ويفقدها شرعيتها كمؤسسة قانونية ودولية".وأضاف أن "إسرائيل متهمة بارتكاب إبادة جماعية وتجويع سكان غزة في الوقت الذي ندخل فيه آلاف الأطنان من الغذاء للقطاع.. وأصدقاء إسرائيل حول العالم أوضحوا أن قرار المحكمة الجنائية الدولية سيكون له عواقب وخيمة على المحكمة ومن يتعاون معها".من جانبها، قالت متحدثة البيت الأبيض، جان بيير، في مؤتمر صحفي "نرفض رفضا قاطعا قرار المحكمة الجنائية الدولية بإصدار مذكرات اعتقال بحق كبار المسؤولين الإسرائيليين. ما زلنا نشعر بقلق عميق إزاء اندفاع المدعين العامين لطلب مذكرات اعتقال، والأخطاء الإجرائية المزعجة التي أدت إلى هذا القرار".وفي وقت سابق، أكدت إسرائيل رفضها لقرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن إصدار مذكرة اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع السابق، يوآف غالانت.وقالت رئاسة الوزراء الإسرائيلية، في بيان، الخميس، إن "إسرائيل ترفض الإجراءات والاتهامات السخيفة والكاذبة الموجهة إليها من قبل المحكمة الجنائية الدولية، وهي هيئة سياسية منحازة.. ليس هناك أكثر عدلا من الحرب التي تخوضها إسرائيل في غزة منذ اليوم السابع من أكتوبر/ تشرين الأول 2023".وأشارت إلى أنه "لن يمنع أي قرار مناهض لإسرائيل دولة إسرائيل من حماية مواطنيها.. ورئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لن يستسلم للضغوط، ولن يتوانى ولن ينسحب إلا بعد تحقيق جميع أهداف الحرب التي حددتها إسرائيل في بداية الحرب".وبوقت سابق الخميس، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرات اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو ووزير الدفاع السابق يوآف غالانت بتهمة ارتكاب "جرائم حرب" في قطاع غزة، وأيضا محمد الضيف القائد العام لكتائب القسام الجناح العسكري لحركة "حماس"، بتهمة ارتكاب جرائم حرب ضد الإسرائيليين.وأضافت المحكمة في بيان أن هناك "أسبابا منطقية" تجعل الرجال الثلاثة يتحملون "المسؤولية الجنائية" عن جرائم حرب مزعومة وجرائم ضد الإنسانية خلال الحرب بين إسرائيل وحماس.ودعت حماس محكمة الجنايات الدولية إلى توسيع دائرة استهدافها بالمحاسبة، لكافة قادة إسرائيل والجيش الإسرائيلي.

https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html

https://sarabic.ae/20241121/وزير-الدفاع-الإيطالي-بعد-حكم-الجنائية-الدولية-سنعتقل-نتنياهو-إذا-زار-أراضينا-1095066930.html

غزة

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

2024

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rossiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

جو بايدن, العالم, المحكمة الجنائية الدولية, بنيامين نتنياهو, غزة, طوفان الأقصى