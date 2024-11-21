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https://sarabic.ae/20241121/وزير-الدفاع-الإيطالي-بعد-حكم-الجنائية-الدولية-سنعتقل-نتنياهو-إذا-زار-أراضينا-1095066930.html
وزير الدفاع الإيطالي بعد حكم "الجنائية الدولية": سنعتقل نتنياهو إذا زار أراضينا
وزير الدفاع الإيطالي بعد حكم "الجنائية الدولية": سنعتقل نتنياهو إذا زار أراضينا
سبوتنيك عربي
أعلن وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، اليوم الخميس، إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا،... 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T18:37+0000
2024-11-21T18:37+0000
المحكمة الجنائية الدولية
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بنيامين نتنياهو
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وأضاف كرسيتو في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ، ولكن إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.وتابع وزير الدفاع الإيطالي: "أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قرارا يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق على نفس المستوى مع أولئك الذين نظموا وقادوا هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى قتل واختطاف أشخاص في إسرائيل، وهو ما تسبب في نشوب حرب غزة، فالمقارنة مختلفة تماما".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html
https://sarabic.ae/20241121/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-قرار-تاريخي-1095058554.html
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المحكمة الجنائية الدولية, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو
المحكمة الجنائية الدولية, إيطاليا, العالم, أخبار العالم الآن, إسرائيل, غزة, أخبار فلسطين اليوم, بنيامين نتنياهو

وزير الدفاع الإيطالي بعد حكم "الجنائية الدولية": سنعتقل نتنياهو إذا زار أراضينا

18:37 GMT 21.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaertوزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو
وزير الدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
© AP Photo / Geert Vanden Wijngaert
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أعلن وزيرالدفاع الإيطالي، جيدو كروسيتو، اليوم الخميس، إنه إذا قدم رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، إلى إيطاليا، فسيتعين عليه اعتقالهما، بعد الحكم الصادر في حقهما من جانب المحكمة الجنائية الدولية.
وأضاف كرسيتو في تصريحات متلفزة: "أعتقد أن حكم المحكمة الجنائية الدولية خاطئ، ولكن إذا جاء نتنياهو وغالانت إلى إيطاليا، فسيتعين علينا اعتقالهما لأننا نحترم القانون الدولي"، وفقا لوكالة أنباء "أنسا" الإيطالية.
وتابع وزير الدفاع الإيطالي: "أعتقد أن المحكمة الجنائية الدولية اتخذت قرارا يضع رئيس الوزراء الإسرائيلي ووزير دفاعه السابق على نفس المستوى مع أولئك الذين نظموا وقادوا هجوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023، الذي أدى إلى قتل واختطاف أشخاص في إسرائيل، وهو ما تسبب في نشوب حرب غزة، فالمقارنة مختلفة تماما".
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
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14:46 GMT
وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".
وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
14:57 GMT
في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة حماس الفلسطينية محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة حماس، وهما إسماعيل هنية، ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.
وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".
وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.
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