https://sarabic.ae/20241121/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-قرار-تاريخي-1095058554.html

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي

مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي

سبوتنيك عربي

قال مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، اليوم الخميس، إن "قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن نتنياهو وغالانت تاريخي، ومرحب به، ونعتبره خطوة كبيرة... 21.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-21T14:57+0000

2024-11-21T14:57+0000

2024-11-21T14:57+0000

حصري

أخبار فلسطين اليوم

بنيامين نتنياهو

المحكمة الجنائية الدولية

إسرائيل

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وأضاف في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن "فلسطين تأمل في أن يتم تطبيق العدالة الدولية بشكل قاطع، بما يحمي القانون الدولي وبما يحمي حقوق الضحايا، الذين سقطوا جراء جرائم الحرب، التي ارتكبتها إسرائيل في قطاع غزة".وقال إن "السلطة الفلسطينية تتحرك بكل قوتها وطاقتها دفاعا عن حقوق الشعب، ومهما تحقق من نتائج هي جيدة وإيجابية وتعكس نجاح ومصداقية الرواية والدبلوماسية الفلسطينية".وشدد مستشار الرئيس الفلسطيني، الدكتور محمود الهباش، على أن "هذا الهدف الأسمى الذي تسعى السلطة لتحقيقه"، مضيفا: "سنظل نبذل كل الجهود ونمارس كل أشكال النضال الوطني من أجل الوصول إلى تحقيق هذا الهدف المنشود".وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، اليوم الخميس، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر(تشرين الأول) 2023 على الأقل، حتى 20 مايو (أيار) 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ورفضت المحكمة طعون إسرائيل بعدم اختصاصها بالنظر في مذكرات اعتقال نتنياهو وغالانت، مشيرة إلى أن "قبول إسرائيل لاختصاص المحكمة ليس ضرورياً، لأن المحكمة تستطيع ممارسة اختصاصها على أساس الاختصاص الإقليمي لفلسطين".في الوقت ذاته، أصدرت المحكمة بيانا آخرا بإصدار مذكرة اعتقال بحق القيادي في حركة "حماس" الفلسطينية، محمد الضيف، إذ كانت النيابة العامة (للمحكمة) في البداية قد تقدمت بطلبات لإصدار مذكرتي اعتقال بحق قياديين آخرين من كبار قادة "حماس" هما إسماعيل هنية ويحيى السنوار، لكن تم سحب المذكرتين بعد تأكيد مقتلهما.وجاء في البيان أن المحكمة الجنائية الدولية "أصدرت بالإجماع مذكرة اعتقال بحق السيد محمد دياب إبراهيم المصري، المعروف باسم "الضيف"، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب على أراضي دولة إسرائيل ودولة فلسطين، منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023، على الأقل".وكان مدعي المحكمة الجنائية الدولية كريم خان، قد طلب في شهر مايو/ أيار الماضي، إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه السابق، يوآف غالانت، و3 من قادة "حماس"، قائلا إن "هناك أسبابا معقولة لارتكاب المدعوين جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وفي شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، طالب خان بإصدار أمر اعتقال عاجل بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، بسبب الانتهاكات في قطاع غزة.

https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html

https://sarabic.ae/20241121/المحكمة-الجنائية-الدولية-تصدر-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-1095043022.html

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