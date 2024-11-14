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"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة
"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة
سبوتنيك عربي
أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذا يرقى إلى جرائم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-14T06:38+0000
2024-11-14T06:38+0000
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وقالت المنظمة في بيان على موقعها: "لقد ارتكبت السلطات الإسرائيلية عمليات تهجير قسري ومتعمد واسعة النطاق للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأشارت إلى إن "سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير، لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء".وأوضحت أنه لا توجد أسباب عسكرية تبرر ”التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبًا". بالإضافة إلى ذلك، وجد تحقيق "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإجلاء الفلسطينيين "تسبب في ضرر جسيم" بدلاً من ضمان سلامة المدنيين.ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في "تهجير إسرائيل القسري" للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة إلى غزة باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن صور أقمار صناعية تظهر قيام الجيش الإسرائيلي بفتح محاور جديدة وشق طرق واسعة في قطاع غزة تمهيدا لتشييد بؤر استيطانية كبيرة للبقاء طويلا في القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الجيش يرغب في تقسيم القطاع إلى شمال ووسط وجنوب غزة، وأن محور نتساريم سيكون له دور مهم في هذا الأمر.تقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائمالصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل الكادر الطبي وعددا من المرضى في مستشفى "كمال عدوان""الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟
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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى
أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

06:38 GMT 14.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hanaحريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024.
حريق اندلع بعد قصف إسرائيلي على منطقة الخيام في ساحة مستشفى شهداء الأقصى في دير البلح في قطاع غزة، 14 أكتوبر 2024. - سبوتنيك عربي, 1920, 14.11.2024
© AP Photo / Abdel Kareem Hana
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أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذا يرقى إلى جرائم حرب.
وقالت المنظمة في بيان على موقعها: "لقد ارتكبت السلطات الإسرائيلية عمليات تهجير قسري ومتعمد واسعة النطاق للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".

وأضافت: "القوات الإسرائيلية نفذت عمليات هدم متعمدة وخاضعة للرقابة للمنازل والبنية التحتية المدنية، بما في ذلك في المناطق التي تهدف فيها بوضوح إلى إنشاء مناطق عازلة وممرات أمنية من المرجح أن يتم تهجير الفلسطينيين منها بشكل دائم"، مشددةً على أنه "خلافا لادعاءات المسؤولين الإسرائيليين، فإن أفعالهم لا تتوافق مع قوانين الحرب".

وأشارت إلى إن "سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير، لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء".

وأضافت: "لا يمكن للحكومة الإسرائيلية أن تدّعي أنها تحافظ على سلامة الفلسطينيين عندما تقتلهم على طول طرق الهروب، وتقصف ما يسمى بالمناطق الآمنة، وتقطع الغذاء والمياه والصرف الصحي"، مؤكدةً أن "إسرائيل انتهكت بشكل صارخ التزامها بضمان عودة الفلسطينيين إلى ديارهم".

وأوضحت أنه لا توجد أسباب عسكرية تبرر ”التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبًا". بالإضافة إلى ذلك، وجد تحقيق "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإجلاء الفلسطينيين "تسبب في ضرر جسيم" بدلاً من ضمان سلامة المدنيين.

وقالت في البيان: "يجب على الحكومات اتخاذ عقوبات محددة وإجراءات أخرى ووقف مبيعات الأسلحة لإسرائيل".

ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في "تهجير إسرائيل القسري" للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة إلى غزة باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".
آخر مستشفى بشمال غزة يواجه القصف والدمار والاحتضار - سبوتنيك عربي, 1920, 13.11.2024
إعلام: الجيش الإسرائيلي يعتزم البقاء في غزة حتى نهاية 2025
أمس, 15:14 GMT
وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن صور أقمار صناعية تظهر قيام الجيش الإسرائيلي بفتح محاور جديدة وشق طرق واسعة في قطاع غزة تمهيدا لتشييد بؤر استيطانية كبيرة للبقاء طويلا في القطاع.

وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية بأن الجيش الإسرائيلي وضع منشآت عسكرية ثابتة في قطاع غزة للحفاظ على وجود عسكري دائم، فيما يعمل على إنشاء 3 محاور تقسم القطاع.

وأوضحت الصحيفة أن الجيش يرغب في تقسيم القطاع إلى شمال ووسط وجنوب غزة، وأن محور نتساريم سيكون له دور مهم في هذا الأمر.
تقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائم
الصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل الكادر الطبي وعددا من المرضى في مستشفى "كمال عدوان"
"الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟
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