https://sarabic.ae/20241114/هيومن-رايتس-ووتش-إسرائيل-ترتكب-جرائم-حرب-في-قطاع-غزة-1094782468.html

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

"هيومن رايتس ووتش": إسرائيل ترتكب جرائم حرب في قطاع غزة

سبوتنيك عربي

أكدت منظمة "هيومن رايتس ووتش" أن هناك أدلة تشير إلى العديد من أعمال التهجير القسري التي قام بها الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، مشيرةً إلى أن هذا يرقى إلى جرائم... 14.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-14T06:38+0000

2024-11-14T06:38+0000

2024-11-14T06:38+0000

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وقالت المنظمة في بيان على موقعها: "لقد ارتكبت السلطات الإسرائيلية عمليات تهجير قسري ومتعمد واسعة النطاق للمدنيين الفلسطينيين في غزة منذ أكتوبر 2023، وهي مسؤولة عن جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية".وأشارت إلى إن "سلوك إسرائيل في قطاع غزة أدى إلى ارتفاع كبير للنزوح يرقى إلى التهجير القسري، كما أن مزاعمها بشأن النزوح القانوني في قطاع غزة كاذبة بشكل كبير، لم تبق أي وجهة آمنة داخل غزة حيث هاجم الجيش الإسرائيلي مرارا مناطق خصصها للإخلاء".وأوضحت أنه لا توجد أسباب عسكرية تبرر ”التهجير الجماعي الذي قامت به إسرائيل لجميع سكان غزة تقريبًا". بالإضافة إلى ذلك، وجد تحقيق "هيومن رايتس ووتش" أن الأمر الذي أصدره الجيش الإسرائيلي بإجلاء الفلسطينيين "تسبب في ضرر جسيم" بدلاً من ضمان سلامة المدنيين.ودعت المنظمة المحكمة الجنائية الدولية إلى التحقيق في "تهجير إسرائيل القسري" للفلسطينيين وحرمانهم من حق العودة إلى غزة باعتباره "جريمة ضد الإنسانية".وفي وقت سابق، كشفت صحيفة "هآرتس" الإسرائيلية عن صور أقمار صناعية تظهر قيام الجيش الإسرائيلي بفتح محاور جديدة وشق طرق واسعة في قطاع غزة تمهيدا لتشييد بؤر استيطانية كبيرة للبقاء طويلا في القطاع.وأوضحت الصحيفة أن الجيش يرغب في تقسيم القطاع إلى شمال ووسط وجنوب غزة، وأن محور نتساريم سيكون له دور مهم في هذا الأمر.تقرير: الجيش الإسرائيلي وضع منشآت ثابتة بغزة للحفاظ على وجود عسكري دائمالصحة الفلسطينية: القوات الإسرائيلية تعتقل الكادر الطبي وعددا من المرضى في مستشفى "كمال عدوان""الجنرالات" وخطط أخرى.. ما خطورة تصريحات نتنياهو بشأن تهجير السكان من شمال قطاع غزة؟

https://sarabic.ae/20241113/إعلام-الجيش-الإسرائيلي-يعتزم-البقاء-في-غزة-حتى-نهاية-2025-1094767984.html

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أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, العالم, العالم العربي, إسرائيل, طوفان الأقصى