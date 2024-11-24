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العراق.. السوداني يوجه باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان
العراق.. السوداني يوجه باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان
سبوتنيك عربي
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إرسال آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية وملايين الألتار من الوقود تم للشعب... 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T10:45+0000
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ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، عن اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه بضرورة استمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان.وأشار رسول إلى أن اللجنة العراقية الخاصة بجمع التبرعات وإرسال المساعدات مستمرة في عملها، وأنه تم إرسال آلاف الأطنان من المساعدات للشعبين الشقيقين.وقال اللواء رسول إن "اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بعملها في جمع التبرعات لشعبي غزة ولبنان، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة كان هناك عمل دؤوب لإيصال المساعدات إلى الأهالي هناك".وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده مستمرة في إرسال المساعدات للشعبين الفلسطيني واللبناني، سواء المواد الإغاثية أو الطبية أو الغذائية، منوها إلى أن لجنة جمع التبرعات مستمرة بعملها لجمعها ما يتبرع به المواطنون العراقيون لأشقائهم في غزة ولبنان.وأفاد المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، بأن شياع السوداني وجه بوجوب التنسيق بين الهلال الأحمر العراقي ونظيريه الفلسطيني واللبناني لإرسال تلك المساعدات العاجلة.وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن "مجلس النواب حدد موعد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق".وقال المشهداني، إن المجلس حدد يوم غد الاثنين موعداً للجلسة، مؤكدا أن جزءا منها يكون علنياً والآخر سرياً.وصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضي، بوجود تهديدات واضحة من إسرائيل ضد العراق، مشددا على أن الحكومة العراقية لا تسعى إلى الحرب وتعمل على تجنبها عبر سياسات مدروسة.وأوضح حسين خلال كلمته في المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دهوك، أن "العراق قلق من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية".
https://sarabic.ae/20241124/مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-طارئة-غدا-لمناقشة-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-1095126482.html
https://sarabic.ae/20241121/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-جنوبي-إسرائيل-1095022846.html
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الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي
الأخبار, العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار فلسطين اليوم, أخبار لبنان, لبنان, العالم العربي

العراق.. السوداني يوجه باستمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان

10:45 GMT 24.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradatدخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح
دخول20 شاحنة محملة بأدوية ومستلزمات طبية وكمية محدودة من المواد الغذائية عبر معبر رفح - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© Sputnik . Ajwad Jradat
تابعنا عبر
أكد المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، اليوم الأحد، إرسال آلاف الأطنان من المواد الإغاثية والغذائية والطبية وملايين الألتار من الوقود تم للشعب الفلسطيني في قطاع غزة.
ونقلت وكالة الأنباء العراقية (واع)، صباح اليوم الأحد، عن اللواء يحيى رسول، أن رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، قد وجه بضرورة استمرار إرسال المساعدات لشعبي غزة ولبنان.
البرلمان العراقي - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للبلاد
05:18 GMT
وأشار رسول إلى أن اللجنة العراقية الخاصة بجمع التبرعات وإرسال المساعدات مستمرة في عملها، وأنه تم إرسال آلاف الأطنان من المساعدات للشعبين الشقيقين.
وقال اللواء رسول إن "اللجنة المشكلة من قبل القائد العام للقوات المسلحة مستمرة بعملها في جمع التبرعات لشعبي غزة ولبنان، ومنذ بدء العدوان الصهيوني على غزة كان هناك عمل دؤوب لإيصال المساعدات إلى الأهالي هناك".
وشدد القائد العسكري العراقي على أن بلاده مستمرة في إرسال المساعدات للشعبين الفلسطيني واللبناني، سواء المواد الإغاثية أو الطبية أو الغذائية، منوها إلى أن لجنة جمع التبرعات مستمرة بعملها لجمعها ما يتبرع به المواطنون العراقيون لأشقائهم في غزة ولبنان.
وأفاد المتحدث باسم الجيش العراقي، اللواء يحيى رسول، بأن شياع السوداني وجه بوجوب التنسيق بين الهلال الأحمر العراقي ونظيريه الفلسطيني واللبناني لإرسال تلك المساعدات العاجلة.
وفي السياق نفسه، أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن "مجلس النواب حدد موعد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق".
وقال المشهداني، إن المجلس حدد يوم غد الاثنين موعداً للجلسة، مؤكدا أن جزءا منها يكون علنياً والآخر سرياً.
صاروخ إيراني في سماء إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
"المقاومة الإسلامية في العراق" تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
21 نوفمبر, 00:45 GMT
وصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضي، بوجود تهديدات واضحة من إسرائيل ضد العراق، مشددا على أن الحكومة العراقية لا تسعى إلى الحرب وتعمل على تجنبها عبر سياسات مدروسة.
وأوضح حسين خلال كلمته في المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دهوك، أن "العراق قلق من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية".
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