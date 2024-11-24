https://sarabic.ae/20241124/مجلس-النواب-العراقي-يعقد-جلسة-طارئة-غدا-لمناقشة-التهديدات-الإسرائيلية-للعراق-1095126482.html
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن "مجلس النواب حدد موعد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق". 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T05:18+0000
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وقال المشهداني، إن المجلس حدد يوم غد الاثنين موعداً للجلسة، مؤكدا أن جزءا منها يكون علنياً والآخر سرياً.وصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضي، بوجود تهديدات واضحة من إسرائيل ضد العراق، مشددا على أن الحكومة العراقية لا تسعى إلى الحرب وتعمل على تجنبها عبر سياسات مدروسة.وأوضح حسين خلال كلمته في المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دهوك، أن "العراق قلق من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية".وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهات تستخدم الأراضي العراقية لشن هجمات، فيما تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية مع عواصم غربية مؤثرة لوقف التصعيد على العراق"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).يأتي هذا بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الشكوى التي تقدمت بها إسرائيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الضربات التي شنتها "المقاومة الإسلامية" في العراق على إسرائيل.وأكد السوداني خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراءالعراقي، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".كما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق البيان، "بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي".وذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل، منذ اندلاع الحرب العام الماضي في قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة، منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.
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https://sarabic.ae/20241121/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-جنوبي-إسرائيل-1095022846.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار العراق اليوم, العراق, أخبار العالم الآن, العالم العربي
مجلس النواب العراقي يعقد جلسة طارئة غدا لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق
أعلن رئيس مجلس النواب العراقي، محمود المشهداني، أن "مجلس النواب حدد موعد جلسة طارئة لمناقشة التهديدات الإسرائيلية للعراق".
وقال المشهداني، إن المجلس حدد يوم غد الاثنين موعداً للجلسة، مؤكدا أن جزءا منها يكون علنياً والآخر سرياً.
وصرح وزير الخارجية العراقي، فؤاد حسين، الجمعة الماضي، بوجود تهديدات واضحة من إسرائيل ضد العراق
، مشددا على أن الحكومة العراقية لا تسعى إلى الحرب وتعمل على تجنبها عبر سياسات مدروسة.
وأوضح حسين خلال كلمته في المنتدى الخامس للسلام والأمن في الشرق الأوسط (ميبس 2024)، الذي استضافته الجامعة الأمريكية في دهوك، أن "العراق قلق من الأوضاع في المنطقة"، مشيرا إلى أن "الحكومة اتخذت خطوات داخلية وخارجية لمواجهة التهديدات الإسرائيلية".
وأضاف أن "رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، وجه القوات المسلحة باتخاذ إجراءات صارمة ضد أي جهات تستخدم الأراضي العراقية لشن هجمات، فيما تواصل الحكومة جهودها الدبلوماسية مع عواصم غربية مؤثرة لوقف التصعيد على العراق"، وفقا لوكالة
الأنباء العراقية (واع).
يأتي هذا بعد أن رفض رئيس الوزراء العراقي، محمد شياع السوداني، الشكوى التي تقدمت بها إسرائيل لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة، بشأن الضربات التي شنتها "المقاومة الإسلامية" في العراق على إسرائيل.
وأكد السوداني خلال ترؤسه الجلسة الاعتيادية الـ47 لمجلس الوزراءالعراقي، أن "الرسالة التي أرسلها الكيان الصهيوني إلى مجلس الأمن الدولي، تمثل ذريعة وحجّة للاعتداء على العراق، وتحقيقا لمساعي الكيان المستمرة نحو توسعة الحرب في المنطقة"، وفقا لوكالة الأنباء العراقية (واع).
وشدد على أن "العراق يرفض هذه التهديدات، وأن قرار الحرب والسِّلم هو قرار بيد الدولة العراقية، وغير مسموح لأي طرف بأن يصادر هذا الحق، لافتا إلى رفض العراق الدخول في الحرب، مع الثبات على الموقف المبدئي بإنهائها، والسعي لإغاثة الشعبين الفلسطيني واللبناني".
كما وجه رئيس مجلس الوزراء العراقي، وفق البيان، "بعقد اجتماع طارئ للمجلس الوزاري للأمن الوطني، لمتابعة التطوّرات وتأكيد الموقف العراقي".
وذكرت "المقاومة الإسلامية" في العراق، أنها أطلقت عشرات الطائرات المسيرة على إسرائيل، منذ اندلاع الحرب العام الماضي في قطاع غزة، يوم 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
وتتواصل الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة،
منذ أن أعلنت حركة "حماس"، التي تسيطر على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" في السابع من أكتوبر 2023.