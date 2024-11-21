https://sarabic.ae/20241121/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-مهاجمة-هدف-عسكري-جنوبي-إسرائيل-1095022846.html
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأربعاء، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير. 21.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-21T00:45+0000
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وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليغرام" مهاجمتها لهدف عسكري جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".
https://sarabic.ae/20241118/فصائل-عراقية-مسلحة-تعلن-استهداف-هدف-حيوي-في-مدينة-إيلات-جنوبي-إسرائيل-1094888099.html
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العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
العراق, أخبار العراق اليوم, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم العربي, الأخبار, أخبار فلسطين اليوم
فصائل عراقية مسلحة تعلن مهاجمة "هدف عسكري" جنوبي إسرائيل
00:45 GMT 21.11.2024 (تم التحديث: 02:03 GMT 21.11.2024)
أعلنت فصائل عراقية مسلحة، مساء الأربعاء، ضرب هدف عسكري في جنوب إسرائيل بواسطة الطيران المسير.
وذكرت "المقاومة الإسلامية في العراق" في بيان لها على منصة "تليغرام" مهاجمتها لهدف عسكري جنوبي إسرائيل، بواسطة الطيران المسيّر.
وأضاف البيان، أن الاستهداف "يأتي استمراراً بنهجنا في مقاومة الاحتلال
، ونُصرةً لأهلنا في فلسطين، وردّاً على المجازر التي يرتكبها الكيان الغاصب بحقّ المدنيين من أطفال ونساء وشيوخ"، وهو ما نقلته قناة الميادين على حسابها الرسمي على "إكس".
وأكدت "المقاومة الإسلامية" استمرار عملياتها في "دك معاقل الأعداء بوتيرة متصاعدة".
وتتبنى الفصائل تلك، بين الحين والآخر، قصف مواقع إسرائيلية
ردا على العملية العسكرية للجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، حيث أعلنت الفصائل دعمها "المقاومة الفلسطينية".