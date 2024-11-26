https://sarabic.ae/20241126/رئيس-الأركان-الإيراني-نخطط-لرد-يفوق-الخيال-على-إسرائيل-1095215573.html
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب". 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T14:32+0000
2024-11-26T14:32+0000
2024-11-26T14:32+0000
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
غزة
العدوان الإسرائيلي على غزة
وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل
التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل
قطاع غزة
أخبار فلسطين اليوم
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103901/61/1039016172_0:43:2001:1168_1920x0_80_0_0_196870919dc26e2809727ae2602789df.jpg
وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن "إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها".وأوضح باقري أن "النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد على أنه "على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه".كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، "الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
https://sarabic.ae/20241122/قائد-الحرس-الثوري-الإيراني-يحدد-أول-علامات-زوال-إسرائيل-ويتعهد-بالانتقام-منها-1095105608.html
https://sarabic.ae/20241126/حركة-النجباء-العراقية-لـسبوتنيك-إيران-تتحضر-لضربة-قاسية-على-إسرائيل-ولا-يوجد-انقسام-بين-العراقيين-1095191230.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
غزة
قطاع غزة
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn.img.sarabic.ae/img/103901/61/1039016172_87:0:1866:1334_1920x0_80_0_0_0a5050210af2035230ca3cc9e9ddc691.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
إيران, أخبار إيران, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب".
وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن "إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها".
وأوضح باقري أن "النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وفقا لوكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد على أنه "على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه".
كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، "الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي
على بلاده.