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الإنسان والثقافة
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29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
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التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
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عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
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غابات تنفث الكربون، ورحلة الطائر الجبارة، وأقدم حشرة في العالم، وتأثير الفراشة
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https://sarabic.ae/20241126/رئيس-الأركان-الإيراني-نخطط-لرد-يفوق-الخيال-على-إسرائيل-1095215573.html
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب". 26.11.2024, سبوتنيك عربي
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وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن "إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها".وأوضح باقري أن "النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد على أنه "على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه".كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، "الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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إيران, أخبار إيران, إسرائيل, غزة, العدوان الإسرائيلي على غزة, وقف إطلاق النار بين قطاع غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين غزة وإسرائيل, التصعيد العسكري بين قطاع غزة وإسرائيل, قطاع غزة, أخبار فلسطين اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل

14:32 GMT 26.11.2024
© AP Photo / Ebrahim Norooziرئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
رئيس هيئة الأركان العامة للقوات المسلحة اللواء محمد باقري
© AP Photo / Ebrahim Noroozi
تابعنا عبر
أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب".
وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن "إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها".
وأوضح باقري أن "النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".
وشدد على أنه "على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه".
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كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، "الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان".
وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".
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ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".
وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.
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