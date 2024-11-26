https://sarabic.ae/20241126/رئيس-الأركان-الإيراني-نخطط-لرد-يفوق-الخيال-على-إسرائيل-1095215573.html

رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل

رئيس الأركان الإيراني: نخطط لرد "يفوق الخيال" على إسرائيل

سبوتنيك عربي

أعلن رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، اليوم الثلاثاء، أن "رد طهران على العدوان الإسرائيلي الأخير سيكون أبعد من تصور تل أبيب". 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T14:32+0000

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وقال باقري خلال اجتماع مع كبار قادة القوات المسلحة في طهران، إن "إيران لن تتسامح أبدا مع أي انتهاك ضد أراضيها".وأوضح باقري أن "النظام الصهيوني يعيش في حالة يأس شديد هذه الأيام، في قطاع غزة وجنوب لبنان"، وفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إرنا".وشدد على أنه "على الرغم من جرائمه ضد المدنيين في لبنان وقطاع غزة، إلا أن النظام لم يتمكن من تحقيق أهدافه".كما أدان رئيس الأركان الإيراني، اللواء محمد باقري، "الدعم واسع النطاق الذي تقدمه أمريكا الإجرامية وحلفاؤها للنظام الصهيوني، بهدف زعزعة الأمن الإقليمي، في ظل صمت مميت من قبل ما يسمى بجمعيات حقوق الإنسان".وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، أن 100 طائرة من مقاتلاته شنت هجوما على إيران ونفذت "ضربات دقيقة على أهداف عسكرية إيرانية".ومن جانبها، أعلنت إيران أن الضربات الإسرائيلية استهدفت قواعد عسكرية في محافظات إيلام وخوزستان وطهران، وتسببت بـ"أضرار محدودة".وأكد الرئيس الإيراني مسعود بيزشكيان أن الشعب الإيراني يقف بلا خوف دفاعا عن أرضه وسيرد على كل ما وصفه بـ"الحماقة" بحكمة وذكاء، في إشارة إلى الهجوم الإسرائيلي على بلاده.

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