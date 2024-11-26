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ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
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حركة النجباء العراقية لـ"سبوتنيك": إيران تتحضر لضربة قاسية على إسرائيل ولا يوجد انقسام بين العراقيين
حركة النجباء العراقية لـ"سبوتنيك": إيران تتحضر لضربة قاسية على إسرائيل ولا يوجد انقسام بين العراقيين
سبوتنيك عربي
أكد فراس الياسر، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية، أن "إيران تتحضر لتوجيه ضربة جديدة ستكون أعنف من سابقاتها، وقد تتجاوز استخدام 500 صاروخ". 26.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-26T07:57+0000
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وقال الياسر لوكالة "سبوتنيك": "إيران تدافع عن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة. فصائل المقاومة لم تفتح أي معركة حتى الآن، وإسرائيل تواجه فشلًا كبيرًا في تحقيق أهدافها".وأكد أن "الضربة الإيرانية السابقة كانت فاعلة ولا يمكن الاعتماد على السردية الإسرائيلية بشأنها".وأشار عضو المجلس السياسي لحركة النجباء إلى أن "إسرائيل فقدت موازين الردع أمام إيران، كما فقدت أمنها وثقة شعبها"، موضحًا أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومة بنيامين نتنياهو، باتت تشكل عبئًا عليها، وتهدد المصالح الأميركية في المنطقة".وحول القرارات الدولية، أكد الياسر أن "مفاعيلها، وخصوصًا النفسية منها، مهمة"، ودعا الدول إلى "الاستجابة لهذه القرارات والتقيّد بها"، وأضاف أن "تجربة العراق مع الولايات المتحدة منذ الحرب عام 2003 وحتى اليوم كانت مريرة، مع استمرار وجود أميركي غير مرحب به".وحول تصريحات المرجع الديني علي السيستاني، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، أوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات كانت تشير إلى أسلحة العشائر، بسبب انتشار السلاح في العراق، ولم تكن تستهدف فصائل المقاومة".وتابع: "العراق يمتلك أوراق قوة كبيرة، من بينها أمن الطاقة مثل وقف تصدير النفط، ما قد يتسبب بأزمة كبيرة في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأوراق لم يتم استخدامها بالكامل بعد".قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلةخامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال
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حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, إيران, العراق, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل
حصري, تقارير سبوتنيك, العالم, العالم العربي, إيران, العراق, لبنان, أخبار فلسطين اليوم, قطاع غزة, طوفان الأقصى, إسرائيل

حركة النجباء العراقية لـ"سبوتنيك": إيران تتحضر لضربة قاسية على إسرائيل ولا يوجد انقسام بين العراقيين

07:57 GMT 26.11.2024
© Photoصواريخ إيران على إسرائيل
صواريخ إيران على إسرائيل - سبوتنيك عربي, 1920, 26.11.2024
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أكد فراس الياسر، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية، أن "إيران تتحضر لتوجيه ضربة جديدة ستكون أعنف من سابقاتها، وقد تتجاوز استخدام 500 صاروخ".
وقال الياسر لوكالة "سبوتنيك": "إيران تدافع عن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة. فصائل المقاومة لم تفتح أي معركة حتى الآن، وإسرائيل تواجه فشلًا كبيرًا في تحقيق أهدافها".

وأضاف الياسر: "حزب الله" اليوم يدافع عن أراضيه، وليس عن إيران، وهي لن تقبل بإنهاء فصائلها سواء في لبنان، غزة، العراق أو اليمن"، وشدد على أن "وقف إطلاق النار في لبنان أو غزة، لن يؤثر على قرار إيران بالرد على إسرائيل".

وأكد أن "الضربة الإيرانية السابقة كانت فاعلة ولا يمكن الاعتماد على السردية الإسرائيلية بشأنها".
وأشار عضو المجلس السياسي لحركة النجباء إلى أن "إسرائيل فقدت موازين الردع أمام إيران، كما فقدت أمنها وثقة شعبها"، موضحًا أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومة بنيامين نتنياهو، باتت تشكل عبئًا عليها، وتهدد المصالح الأميركية في المنطقة".
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وحول القرارات الدولية، أكد الياسر أن "مفاعيلها، وخصوصًا النفسية منها، مهمة"، ودعا الدول إلى "الاستجابة لهذه القرارات والتقيّد بها"، وأضاف أن "تجربة العراق مع الولايات المتحدة منذ الحرب عام 2003 وحتى اليوم كانت مريرة، مع استمرار وجود أميركي غير مرحب به".

وفي ما يتعلق بالساحة العراقية، أشار الياسر إلى أنه "لا يوجد انقسام كبير بين الدولة العراقية والفصائل، حيث تمثل المقاومة شريحة كبيرة مساندة للقضية الفلسطينية"، مشدّدًا أن "المواقف الرسمية العراقية داعمة لغزة، على الرغم مما يحكى في الإعلام عن وجود انقسام داخلي".

وحول تصريحات المرجع الديني علي السيستاني، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، أوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات كانت تشير إلى أسلحة العشائر، بسبب انتشار السلاح في العراق، ولم تكن تستهدف فصائل المقاومة".
وتابع: "العراق يمتلك أوراق قوة كبيرة، من بينها أمن الطاقة مثل وقف تصدير النفط، ما قد يتسبب بأزمة كبيرة في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأوراق لم يتم استخدامها بالكامل بعد".
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