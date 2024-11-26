https://sarabic.ae/20241126/حركة-النجباء-العراقية-لـسبوتنيك-إيران-تتحضر-لضربة-قاسية-على-إسرائيل-ولا-يوجد-انقسام-بين-العراقيين-1095191230.html

حركة النجباء العراقية لـ"سبوتنيك": إيران تتحضر لضربة قاسية على إسرائيل ولا يوجد انقسام بين العراقيين

حركة النجباء العراقية لـ"سبوتنيك": إيران تتحضر لضربة قاسية على إسرائيل ولا يوجد انقسام بين العراقيين

سبوتنيك عربي

أكد فراس الياسر، عضو المجلس السياسي لحركة النجباء العراقية، أن "إيران تتحضر لتوجيه ضربة جديدة ستكون أعنف من سابقاتها، وقد تتجاوز استخدام 500 صاروخ". 26.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-26T07:57+0000

2024-11-26T07:57+0000

2024-11-26T07:57+0000

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وقال الياسر لوكالة "سبوتنيك": "إيران تدافع عن القضية الفلسطينية في هذه المرحلة. فصائل المقاومة لم تفتح أي معركة حتى الآن، وإسرائيل تواجه فشلًا كبيرًا في تحقيق أهدافها".وأكد أن "الضربة الإيرانية السابقة كانت فاعلة ولا يمكن الاعتماد على السردية الإسرائيلية بشأنها".وأشار عضو المجلس السياسي لحركة النجباء إلى أن "إسرائيل فقدت موازين الردع أمام إيران، كما فقدت أمنها وثقة شعبها"، موضحًا أن "الولايات المتحدة تدرك أن حكومة بنيامين نتنياهو، باتت تشكل عبئًا عليها، وتهدد المصالح الأميركية في المنطقة".وحول القرارات الدولية، أكد الياسر أن "مفاعيلها، وخصوصًا النفسية منها، مهمة"، ودعا الدول إلى "الاستجابة لهذه القرارات والتقيّد بها"، وأضاف أن "تجربة العراق مع الولايات المتحدة منذ الحرب عام 2003 وحتى اليوم كانت مريرة، مع استمرار وجود أميركي غير مرحب به".وحول تصريحات المرجع الديني علي السيستاني، بشأن حصر السلاح بيد الدولة، أوضح ضيف "سبوتنيك"، أن "هذه التصريحات كانت تشير إلى أسلحة العشائر، بسبب انتشار السلاح في العراق، ولم تكن تستهدف فصائل المقاومة".وتابع: "العراق يمتلك أوراق قوة كبيرة، من بينها أمن الطاقة مثل وقف تصدير النفط، ما قد يتسبب بأزمة كبيرة في المنطقة"، مشيرًا إلى أنّ "هذه الأوراق لم يتم استخدامها بالكامل بعد".قائد الجيش الإيراني: الكيان الصهيوني لن يرى الـ25 سنة المقبلةخامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال

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