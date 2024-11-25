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خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال
خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال
سبوتنيك عربي
اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T08:41+0000
2024-11-25T08:41+0000
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وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل"يوم أسود ووصمة عار"... إسرائيل تعلق على قرار محكمة العدل الدولية
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العالم العربي, إيران, إسرائيل
العالم العربي, إيران, إسرائيل

خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال

08:41 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي
 المرشد الأعلى الإيراني، المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Office of the Iranian Supreme Leader
تابعنا عبر
اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا إلى إصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل.
وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.

ولفت المرشد الإيراني إلى أن الولايات المتحدة تضع دول المنطقة أمام خيارين إما الاستبداد أو الفوضى، مؤكدًا أن القصف الإسرائيلي للمنازل والمستشفيات في غزة ولبنان لا يمثل انتصارًا بل "جرائم حرب".

رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
كم عدد الدول التي لا يستطيع نتنياهو دخولها بعد قرار المحكمة الجنائية؟
21 نوفمبر, 14:46 GMT
وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.

وجاء في بيان المحكمة عبر موقعها الرسمي: "أصدرت المحكمة مذكرتي اعتقال بحق شخصين، السيد بنيامين نتنياهو، والسيد يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، منذ 8 أكتوبر 2023 على الأقل، حتى 20 مايو 2024 على الأقل، وهو اليوم الذي قدمت فيه النيابة العامة (للمحكمة) طلبات إصدار مذكرات اعتقال (بحق المذكورين)".

وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".
محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني - سبوتنيك عربي, 1920, 21.11.2024
مستشار الرئيس الفلسطيني لـ"سبوتنيك": إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو وغالانت قرار تاريخي
21 نوفمبر, 14:57 GMT
وفي أول تعليق منه على قرار المحكمة الجنائية الدولية ضده، بشأن إصدار مذكرات اعتقال في حقه، وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، القرار بأنه "عبثي وكاذب"، واتهم المحكمة بـ"معاداة السامية" والانحياز السياسي، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.
مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل
"يوم أسود ووصمة عار"... إسرائيل تعلق على قرار محكمة العدل الدولية
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