https://sarabic.ae/20241125/خامنئي-يطالب-بإصدار-أحكام-إعدام-ضد-قادة-إسرائيل-بدلا-من-الاعتقال-1095151006.html

خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال

خامنئي يطالب بإصدار أحكام إعدام ضد قادة إسرائيل بدلا من الاعتقال

سبوتنيك عربي

اعتبر المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، اليوم الاثنين، أن قرار المحكمة الجنائية الدولية بشأن اعتقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو غير كافٍ، داعيًا... 25.11.2024, سبوتنيك عربي

2024-11-25T08:41+0000

2024-11-25T08:41+0000

2024-11-25T08:41+0000

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وقال المرشد الإيراني في كلمة خلال مناسبة "أسبوع التعبئة": "يجب أن تصدر أحكام إعدام ضد نتنياهو وقادة الكيان الصهيوني لأن إصدار أوامر اعتقال بحقهم لا يكفي"، في إشارة إلى إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي اعتقال بحق نتنياهو ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت.وأصدرت المحكمة الجنائية الدولية، الخميس الماضي، مذكرتي اعتقال بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الدفاع الإسرائيلي السابق يوآف غالانت، بتهمة ارتكاب جرائم حرب في غزة.وأضاف البيان: "هناك أسباب منطقية للاعتقاد بأن نتنياهو وغالانت، ارتكبا جرائم وأشرفا على هجمات بحق السكان المدنيين".ووفقا لنظام روما الأساسي، وهو المؤسس للمحكمة، تلتزم 123 دولة من أعضائها بالتعاون مع قراراتها، بما في ذلك اعتقال الأفراد المطلوبين وتسليمهم عند دخول أراضيها.مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل"يوم أسود ووصمة عار"... إسرائيل تعلق على قرار محكمة العدل الدولية

https://sarabic.ae/20241121/كم-هو-عدد-الدول-التي-لا-يستطيع-نتنياهو-دخولها-بعد-قرار-المحكم-الجنائية-1095057325.html

https://sarabic.ae/20241121/مستشار-الرئيس-الفلسطيني-لـسبوتنيك-إصدار-مذكرة-اعتقال-بحق-نتنياهو-وغالانت-قرار-تاريخي-1095058554.html

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