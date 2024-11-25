مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل

عربي
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
00:00
01:00
02:00
03:00
04:00
05:00
06:00
07:00
08:00
09:00
10:00
11:00
12:00
13:00
14:00
15:00
16:00
17:00
18:00
19:00
20:00
21:00
22:00
23:00
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
04:30 GMT
150 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي
07:00 GMT
123 د
عرب بوينت بودكاست
السياحة العربية.. هل تستطيع المنافسة في ظل المتغيرات
09:16 GMT
14 د
قوانين الاقتصاد
خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
09:30 GMT
30 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
10:03 GMT
29 د
المقهى الثقافي
الحوار مع الأديبة السورية الدكتورة ثريا الفرا
10:34 GMT
25 د
عرب بوينت بودكاست
شاطر روسيا أخلاقها واحصل على إقامتها
11:28 GMT
28 د
شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
12:03 GMT
30 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
12:33 GMT
17 د
مرايا العلوم
فوتونات الضغط الساحق ووعي الغربان وغابات الفيزياء الحديثة
12:50 GMT
10 د
ملفات ساخنة
هل تشهد العلاقات المغربية الإيرانية انفراجة قريبا
13:31 GMT
29 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
عالم سبوتنيك
ترامب يدرس اختيار مبعوث لحل الأزمة الأوكرانية.. اشتباكات عنيفة بين حزب الله وإسرائيل
17:03 GMT
59 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
18:03 GMT
29 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
18:33 GMT
29 د
لبنان والعالم
البرنامج الصباحي - اعادة
19:03 GMT
107 د
ع الموجة مع ايلي
البرنامج المسائي - إعادة
03:29 GMT
151 د
مدار الليل والنهار
البرنامج الصباحي
06:00 GMT
183 د
مرايا العلوم
مصدر البذور الأولى لنباتات الأرض وثورة كيمياء العناصر الثقيلة
09:18 GMT
29 د
المقهى الثقافي
المسار الإبداعي للمسرحي السوري سمير عثمان
09:47 GMT
13 د
عرب بوينت بودكاست
كيفية اكتشاف الطفل الموهوب وتداعيات تجاهل موهبته؟
10:03 GMT
17 د
الإنسان والثقافة
صورة يافا الفلسطينية ببساتيها العطرة في أدب الرحالة الروس
10:20 GMT
29 د
مرايا العلوم
فيروسات القطب الشمالي ومنتجات التخمير الميكروبي وناقوس الفيضانات
10:50 GMT
10 د
مساحة حرة
التنمر الالكتروني .. ظاهرة تهدد حياة الفتيات في العالم العربي؟
11:03 GMT
18 د
عرب بوينت بودكاست
كافنديش يزن العالم في واحدة من أكثر تجارب الفيزياء أناقة على الإطلاق
11:21 GMT
10 د
مساحة حرة
ماذا يعني إغلاق سفارات غربية في كييف بعد إعلان روسيا العقيدة النووية المحدثة
11:31 GMT
29 د
عرب بوينت بودكاست
مستشارة إعلامية تدعو لفصل صناع المحتوى عن الإعلاميين وتدعو لدعم أطفال فلسطين
12:31 GMT
24 د
مساحة حرة
عراقي يحاول إحراق نفسه بسبب البطالة ، والمنطقة العربية تسجل أعلى معدل بطالة في العالم
13:03 GMT
27 د
صدى الحياة
هل تسعى إسرائيل لمحو تاريخ لبنان وإرثه العريق؟
13:31 GMT
29 د
مدار الليل والنهار
البرنامج المسائي
14:00 GMT
183 د
أمساليوم
بث مباشر
https://sarabic.ae/20241125/مستشار-المرشد-الإيراني-يعلن-أن-بلاده-تخطط-لـرد-جاد-يغير-حسابات-إسرائيل-1095148382.html
مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل
مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل
سبوتنيك عربي
أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أمس الأحد، أن بلاده تخطط لما وصفه بالـ"رد الجاد على الاحتلال الإسرائيلي والذي سيغير الحسابات الإسرائيلية ويحقق الردع... 25.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-25T06:51+0000
2024-11-25T06:51+0000
العالم
أخبار العالم الآن
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
أخبار إسرائيل اليوم
الأخبار
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/28/1043592811_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_516973d6974f068b7606bd18366be454.jpg
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن لاريجاني، قوله إن "السلطات الإيرانية المعنية تتابع التجهيز للرد بدقة"، داعيًا إلى التريث لكي "تتخذ السلطات العسكرية قرارا صحيحا، حيث يبحثون طرقا مختلفة".وأضاف لاريجاني أنه "لا يمكن الحديث الآن عن تلك الطرق في وسائل الإعلام، كون القضية ترتبط بالأمن القومي، تستدعي دقة والتزام قدر من السرية".وتتطرق لاريجاني إلى مسألة احتمال أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، انتهاج سياسة الضغوط القصوى على إيران، وتشديد العقوبات عليها، إذ قال المسؤول الإيراني إن "الحديث عن ممارسة ضغوط جديدة استعراض إعلامي فقط، لأن هذه العقوبات قد فرضت سابقا"، لافتًا إلى أن كلامه هذا "لا يعني الترحيب بالعقوبات، لأن أفضل مسار للجميع هو التفاوض وحل القضايا، وهذا يعود بالنفع على مصالحنا القومية والغربيين، وحتى الولايات المتحدة".وحثّ لاريجاني إدارة ترامب المقبلة على "استخلاص الدرس من التجربة السابقة"، قائلا: "إذا لم يحضروا إلى طاولة التفاوض بقبول شروطنا، وإذا لم يتفاوضوا، فلا ينبغي أن نقيم العزاء ولن تحدث مسألة مهمة حينها"، مشددًا على أنه رغم أن "الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على إيران، لكن العقوبات الأمريكية أيضا بسبب نفوذ أمريكا في العالم تساوي عقوبات الأمم المتحدة".وأكد مستشار المرشد الإيراني على أن "كثير من الدول لم تفرض عقوبات على إيران، لكنها ملتزمة بالعقوبات الأمريكية"، لافتًا إلى أن "الغربيين إذا رفعوا العقوبات، فإيران أيضا من جهتها لن تقدم على خطوات نووية".وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن "إيران اتخذت خطوات عملية للرد على استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية"، مشيرًا إلى إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.وأشار إلى أن "استمرار السلوك السياسي غير البناء سيجبر الدول على اتخاذ تدابير خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها القومي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.وشدد قاليباف على أن "حكومات الترويكا الأوروبية والأمريكية استخدمت الأنشطة النووية السلمية لإيران، كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتشكك في مصداقية واستقلال الوکالة، لذلك تم على الفور وضع رد الجمهورية الإسلامية على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول الأعمال، وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".
https://sarabic.ae/20241124/إيران-تنفي-علاقتها-بمقتل-حاخام-إسرائيلي-بالإمارات-1095144204.html
https://sarabic.ae/20241123/أوامر-بزيادة-السرعة-إيران-تؤكد-استمرار-تخصيب-اليورانيوم-بنسبة-60-في-المئة-1095112957.html
إيران
أخبار إيران
إسرائيل
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
2024
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn.img.sarabic.ae/img/104359/28/1043592811_194:0:2925:2048_1920x0_80_0_0_b51ac62442363b8111dba2c2984093b6.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rossiya Segodnya“
252
60
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار
العالم, أخبار العالم الآن, إيران, أخبار إيران, إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, الأخبار

مستشار المرشد الإيراني يعلن أن بلاده تخطط لـ"رد جاد" يغير حسابات إسرائيل

06:51 GMT 25.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemiرئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني
رئيس مجلس الشورى الإيراني علي لاريجاني - سبوتنيك عربي, 1920, 25.11.2024
© AP Photo / Vahid Salemi
تابعنا عبر
أعلن علي لاريجاني، مستشار المرشد الإيراني، أمس الأحد، أن بلاده تخطط لما وصفه بالـ"رد الجاد على الاحتلال الإسرائيلي والذي سيغير الحسابات الإسرائيلية ويحقق الردع الكامل"، على حد تعبيره.
ونقلت وكالة "تسنيم" الإيرانية، عن لاريجاني، قوله إن "السلطات الإيرانية المعنية تتابع التجهيز للرد بدقة"، داعيًا إلى التريث لكي "تتخذ السلطات العسكرية قرارا صحيحا، حيث يبحثون طرقا مختلفة".
وأضاف لاريجاني أنه "لا يمكن الحديث الآن عن تلك الطرق في وسائل الإعلام، كون القضية ترتبط بالأمن القومي، تستدعي دقة والتزام قدر من السرية".
العاصمة الإيرانية طهران - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
إيران تنفي علاقتها بمقتل حاخام إسرائيلي في الإمارات
أمس, 21:23 GMT
وتتطرق لاريجاني إلى مسألة احتمال أن يعيد الرئيس الأمريكي المنتخب دونالد ترامب، انتهاج سياسة الضغوط القصوى على إيران، وتشديد العقوبات عليها، إذ قال المسؤول الإيراني إن "الحديث عن ممارسة ضغوط جديدة استعراض إعلامي فقط، لأن هذه العقوبات قد فرضت سابقا"، لافتًا إلى أن كلامه هذا "لا يعني الترحيب بالعقوبات، لأن أفضل مسار للجميع هو التفاوض وحل القضايا، وهذا يعود بالنفع على مصالحنا القومية والغربيين، وحتى الولايات المتحدة".
وحثّ لاريجاني إدارة ترامب المقبلة على "استخلاص الدرس من التجربة السابقة"، قائلا: "إذا لم يحضروا إلى طاولة التفاوض بقبول شروطنا، وإذا لم يتفاوضوا، فلا ينبغي أن نقيم العزاء ولن تحدث مسألة مهمة حينها"، مشددًا على أنه رغم أن "الأمم المتحدة لم تفرض عقوبات على إيران، لكن العقوبات الأمريكية أيضا بسبب نفوذ أمريكا في العالم تساوي عقوبات الأمم المتحدة".
المفاعل النووي الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 23.11.2024
أوامر بزيادة السرعة.. إيران تؤكد استمرار تخصيب اليورانيوم بنسبة 60 في المئة
23 نوفمبر, 11:46 GMT
وأكد مستشار المرشد الإيراني على أن "كثير من الدول لم تفرض عقوبات على إيران، لكنها ملتزمة بالعقوبات الأمريكية"، لافتًا إلى أن "الغربيين إذا رفعوا العقوبات، فإيران أيضا من جهتها لن تقدم على خطوات نووية".
وفي وقت سابق، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف، أمس الأحد، أن "إيران اتخذت خطوات عملية للرد على استغلال مجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية لأغراض سياسية"، مشيرًا إلى إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتطورة.
وأشار إلى أن "استمرار السلوك السياسي غير البناء سيجبر الدول على اتخاذ تدابير خارج إطار الوكالة للحفاظ على أمنها القومي"، وفقا لوكالة أنباء "مهر" الإيرانية.
وشدد قاليباف على أن "حكومات الترويكا الأوروبية والأمريكية استخدمت الأنشطة النووية السلمية لإيران، كذريعة لأعمالها غير المشروعة وتشكك في مصداقية واستقلال الوکالة، لذلك تم على الفور وضع رد الجمهورية الإسلامية على هذا الاستغلال السياسي لمجلس محافظي الوكالة الدولية للطاقة الذرية على جدول الأعمال، وبدأ إطلاق سلسلة من أجهزة الطرد المركزي الجديدة والمتقدمة".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle playAndroid APK
© 2024 Sputnik جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة.. آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة03:53 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 22:16 GMTПалаточный лагерь при больнице в Дейр-эль-Балахе, пострадавший в результате атаки Израиля, сектор Газа - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة لـ"طوفان الأقصى".. والتوتر بين لبنان وإسرائيلأمس, 12:47 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала