https://sarabic.ae/20241124/إيران-تنفي-علاقتها-بمقتل-حاخام-إسرائيلي-بالإمارات-1095144204.html

إيران تنفي علاقتها بمقتل حاخام إسرائيلي بالإمارات

إيران تنفي علاقتها بمقتل حاخام إسرائيلي بالإمارات

سبوتنيك عربي

علقت إيران على مزاعم تداولتها وسائل إعلام غربية حول تورطها في مقتل الحاخام الإسرائيلي تسفي كوغان في الإمارات. 24.11.2024, سبوتنيك عربي

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ذكرت ذلك وكالة أنباء "إيسنا" الإيرانية، يوم الأحد، وقالت إن سفارة إيران في أبوظبي أصدرت بيانا حول هذا الأمر قالت فيها إن طهران ترفض بشكل قاطع مزاعم تدخلها في مقتل الحاخام الإسرائيلي".وبحسب وكالة الأنباء الإمارات، فقد "أعلنت وزارة الداخلية الإماراتية، في وقت سابق من يوم الأحد، تمكنها من إلقاء القبض على الجناة في حادثة مقتل شخص مقيم في الدولة، يدعى "تسفي كوغان" يحمل الجنسية المولودفية بحسب الأوراق الثبوتية التي دخل فيها إلى دولة الإمارات العربية المتحدة"، مشيرة إلى أن المتهمين عددهم 3 أشخاص".وأفادت الوزارة بأنه بعد تقدم عائلة المجني عليه ببلاغ عن اختفائه تم تشكيل فريق بحث وتحري، وأسفرت التحقيقات عن العثور على جثة الشخص المفقود وتحديد الجناة، حيث تم إلقاء القبض عليهم والبدء بالإجراءات القانونية اللازمة، وسيتم الإعلان عن كافة ملابسات الحادثة بعد الانتهاء من التحقيقات.وبوقت سابق اليوم، أعلنت السلطات الإسرائيلية، العثور على جثة الحاخام الإسرائيلي المولدوفي المختفي منذ الخميس الماضي في دولة الإمارات، واعتبرت أن مقتل كوغان "عمل إرهابي معاد للسامية"، لافتًا إلى أنها ستتحرك بكل الوسائل لمحاسبة المسؤولين عن مقتله.وذكرت وسائل إعلام إسرائيلية أن التقديرات ترجح أن رجل الدين الإسرائيلي قتل بعد أن اختطف من قبل "جهات إرهابية" تعقبته خلال الأيام الماضية بتوجيه من إيران.ويحمل تسفي كوغان الجنسية المولدوفية إلى جانب الجنسية الإسرائيلية وهو أحد ممثلي حركة "حباد" اليهودية في الإمارات، وهي حركة دينية لليهود الحسيديين ولها مجتمعات ومعابد يهودية ومؤسسات أخرى في العديد من البلدان.

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https://sarabic.ae/20241124/الداخلية-الإماراتية-تلقي-القبض-على-3-أشخاص-بتهمة-قتل-الحاخام-الإسرائيلي-تسفي-كوغان-1095140129.html

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