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موجات الجاذبية والثقوب السوداء الضئيلة والتغيرات المناخية وهجرات البشر الأوائل
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عالم سبوتنيك
موسكو: صاروخ "أوريشنيك" الجديد قادر على ضرب أهداف في جميع أنحاء أوروبا، و ملامح اتفاق وشيك بين إسرائيل ولبنان
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لبنان والعالم
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خبير: روسيا ستبقى المصدر الرئيس للغاز لأوروبا
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مساحة حرة
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شؤون عسكرية
خبير: الرد الروسي بمنظومة "أوريشنيك" الباليستية هو رسالة للغرب بأن لدى موسكو خيارات واسعة للرد
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نتنياهو يكشف عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات
نتنياهو يكشف عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات
سبوتنيك عربي
كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات. 24.11.2024, سبوتنيك عربي
2024-11-24T14:06+0000
2024-11-24T14:06+0000
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وأكد مكتب نتنياهو في تغريدة جديدة له على "إكس"، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء توعد باتخاذ بلاده كل الوسائل وأنه سيحاسب من قتل الحاخام تسيفي كوغان.وقال مكتب نتنياهو: "سنحاسب قتلة تسيفي كوغان ومن أرسلوهم"، معربا عن تقديره للتعاون الإماراتي في التحقيق بمقتل الحاخام الذي عثر على جثته في مدينة إماراتية.وتابع نتنياهو أن "هذه الجريمة ارتُكبت في دولة الإمارات وهي جريمة قتل بحق مواطن إسرائيلي ومبعوث لحركة حباد"، واصفا عملية القتل بـ"عملية إرهابية معادية للسامية وشنيعة".كانت وزارة الداخلية الإماراتية، قالت في بيان لها مساء أمس السبت، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان المنتمي لحركة "حباد" الدينية في أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.فيما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
https://sarabic.ae/20241123/مكتب-نتنياهو-يؤكد-اختفاء-رجل-دين-يهودي-في-الإمارات-1095116734.html
https://sarabic.ae/20240717/مجلس-حاخامات-حزب-إسرائيلي-للـحريديم-لا-تلتزموا-بأوامر-التجنيد-في-الجيش-1090895803.html
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, أخبار الإمارات العربية المتحدة, العالم العربي, الأخبار

نتنياهو يكشف عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات

14:06 GMT 24.11.2024
© AP Photo / Richard Drewرئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو
رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو - سبوتنيك عربي, 1920, 24.11.2024
© AP Photo / Richard Drew
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كشف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، اليوم الأحد، عما سيفعله بعد قتل حاخام إسرائيلي كبير في الإمارات.
وأكد مكتب نتنياهو في تغريدة جديدة له على "إكس"، مساء اليوم الأحد، أن رئيس الوزراء توعد باتخاذ بلاده كل الوسائل وأنه سيحاسب من قتل الحاخام تسيفي كوغان.
وقال مكتب نتنياهو: "سنحاسب قتلة تسيفي كوغان ومن أرسلوهم"، معربا عن تقديره للتعاون الإماراتي في التحقيق بمقتل الحاخام الذي عثر على جثته في مدينة إماراتية.
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وتابع نتنياهو أن "هذه الجريمة ارتُكبت في دولة الإمارات وهي جريمة قتل بحق مواطن إسرائيلي ومبعوث لحركة حباد"، واصفا عملية القتل بـ"عملية إرهابية معادية للسامية وشنيعة".
كانت وزارة الداخلية الإماراتية، قالت في بيان لها مساء أمس السبت، إنها "تواصل البحث عن شخص من الجنسية المولدوفية يدعى "زفي كوغان"، تفيد بتغيبه وانقطاع الاتصال به منذ يوم الخميس الماضي".
وأكدت الوزارة أن "الأجهزة المختصة وفور ورود البلاغ، بدأت بعمليات البحث والتحري".
ودعت وزارة الداخلية الإماراتية الجمهور، إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية، وعدم الانسياق وراء الشائعات المغرضة، والأخبار المضللة التي تهدف إلى إثارة البلبلة في المجتمع".
يأتي ذلك، بعد أن ذكرت وسائل إعلام إسرائيلية، أن الحاخام تسفي كوغان المنتمي لحركة "حباد" الدينية في أبو ظبي، هو الشخص المفقود منذ يوم الأربعاء الماضي.
يحتفل اليهود الأرثوذكس المتشددون في السلالة الصدادية الحصيرية بالوليمة اليهودية لـ 'تيو الأساقفة' أو السنة الجديدة للأشجار، حيث أنهم يجلسون مع حاذبيهم حول طاولة طويلة مليئة بجميع أنواع الفاكهة، في بلدة بني براك، إسرائيل، 16 يناير 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 17.07.2024
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وأفاد مسؤولون أمنيون لموقع "واي نت" الإسرائيلي الإخباري، أن الشكوك تتزايد حول مقتله.
فيما ذكر موقع "واللا" الإسرائيلي الإخباري، أن جهاز المخابرات الإسرائيلي "الموساد" وأجهزة المخابرات الإماراتية تبحث في أمر اختفاء رجل الدين اليهودي، وذلك نقلا عن مصدرين لم يكشف عن هويتهما على علم بالأمر.
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